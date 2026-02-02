Raphael Duarte: von der Mosel an die Weser

Die Karriere des noch jungen Luxemburger Fußballtrainers Raphael Duarte bekam am Wochenende einen ungewollten neuen Höhepunkt. Nach der Entlassung seines Cheftrainers Horst Steffen, mit dem er auch bereits in Elversberg zusammenarbeitete, wurde der erst 29-Jährige zusammen mit Christian Groß zum Interimstrainer der Profimannschaft von Werder Bremen ernannt.
„Ich habe mit Raphael gesprochen, dass er dabeibleibt. Bis zur Präsentation eines neuen Cheftrainers werden sowohl Raphael als auch Grosso (d.Red: Christisan Groß) die Interimslösung darstellen und möglicherweise in Freiburg auf der Bank sitzen“ wurde der Bremer Sportchef Clemens Fritz auf werder.de zitiert.
Der aus der malerischen Moselortschaft Ehnen stammende Duarte schlug schon früh eine Trainerlaufbahn ein. Als Jugend-, Co- und später Cheftrainer von Jeunesse Canach sowie als späterer Co-Trainer beim damaligen französischen Zweitligisten AS Nancy-Lorraine legte er eine bereits beachtliche Laufbahn hin. 2021 wechselte er nach Elversberg ins Gespann von Horst Steffen, dem er zu Beginn der laufenden Saison 2025/2026 zum viermaligen deutschen Meister Werder Bremen folgte.