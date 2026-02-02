Raphael Duarte: von der Mosel an die Weser

Raphael Duarte könnte am kommenden Wochenende bei der Bundesligamannschaft von Werder Bremen als einer von zwei Interimstrainern an der Seitenlinie stehen – Foto: FuPa.net

Die Karriere des noch jungen Luxemburger Fußballtrainers Raphael Duarte bekam am Wochenende einen ungewollten neuen Höhepunkt. Nach der Entlassung seines Cheftrainers Horst Steffen, mit dem er auch bereits in Elversberg zusammenarbeitete, wurde der erst 29-Jährige zusammen mit Christian Groß zum Interimstrainer der Profimannschaft von Werder Bremen ernannt.

„Ich habe mit Raphael gesprochen, dass er dabeibleibt. Bis zur Präsentation eines neuen Cheftrainers werden sowohl Raphael als auch Grosso (d.Red: Christisan Groß) die Interimslösung darstellen und möglicherweise in Freiburg auf der Bank sitzen“ wurde der Bremer Sportchef Clemens Fritz auf werder.de zitiert.