Raphael Duarte nicht mehr Co-Trainer bei Werder Bremen

Raphael Duarte ist nicht mehr in Bremen tätig – Foto: Carsten Heidmann/Werder Bremen

Wie der deutsche Bundesligist Werder Bremen am Dienstagvormittag mitteilt, wird man nicht weiter auf die Dienste von Raphael Duarte zählen. Dies sei das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Duarte und Werders Sportchef Clemens Fritz. Laut Letzerem hätten sich die Rollen der Co-Trainer unter dem neuen Cheftrainer Daniel Thioune geändert, darunter insbesondere die von Duarte.

„Wir sind gemeinsam zu dem Schluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden, da sich Raphaels Vorstellungen von seinen Aufgaben von der aktuellen Tätigkeit unterscheiden“ wird Fritz, der in der Bremer Fanszene in der Kritik steht, weiter zitiert. Raphael Duarte war im Sommer zusammen mit dem entlassenen Trainer Horst Steffen zu Werder Bremen gewechselt.