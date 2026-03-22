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Vereinsnachrichten
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Raphael Duarte nach Salzburg
Ehemaliger Co-Trainer von Werder Bremen, Elversberg und Nancy wechselt nach Österreich
Wie Mitte der Woche bekanntwurde, hat Raphael Duarte einen neuen Verein gefunden. Der 29-jährige Luxemburger, der zuletzt bei Werder Bremen als Co-Trainer unter Horst Steffen arbeitete, hat beim österreichischen Erstligisten RB Salzburg unterschrieben. Auch in der Mozartstadt wird er als Co-Trainer fungieren, dies an der Seite von Daniel Beichler.