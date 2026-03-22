 2026-03-13T07:45:35.464Z

Vereinsnachrichten

Raphael Duarte nach Salzburg

Ehemaliger Co-Trainer von Werder Bremen, Elversberg und Nancy wechselt nach Österreich

von Paul Krier · Heute, 07:55 Uhr · 0 Leser
Raphael Duarte
Raphael Duarte – Foto: Carsten Heidmann/Werder Bremen

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Raphael Duarte
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Wie Mitte der Woche bekanntwurde, hat Raphael Duarte einen neuen Verein gefunden. Der 29-jährige Luxemburger, der zuletzt bei Werder Bremen als Co-Trainer unter Horst Steffen arbeitete, hat beim österreichischen Erstligisten RB Salzburg unterschrieben. Auch in der Mozartstadt wird er als Co-Trainer fungieren, dies an der Seite von Daniel Beichler.