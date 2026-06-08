Raoul Bouveron hat "Lust auf Aufgabe BU"

Das ist Raoul Bouveron. – Foto: Robert Kruber

HSV Barmbek-Uhlenhorst hat den Transfer von Raoul Bouveron offiziell bestätigt. Der Offensivspieler wechselt vom frisch gebackenen Hamburger Pokalsieger HEBC Hamburg an die Dieselstraße und soll der Mannschaft von Trainer Michael Koss in der kommenden Saison zusätzliche Optionen im Angriffsspiel geben.

Barmbek-Uhlenhorst beschreibt den Zugang als robusten und flexibel einsetzbaren Offensivspieler. Bouveron bringe Erfahrung, Physis, Geradlinigkeit und eine mannschaftsdienliche Spielweise mit. Genau dieses Profil war offenbar ausschlaggebend für die Verpflichtung.

FuPa hatte bereits über den Abschied Bouverons beim HEBC berichtet. Dort wurde der Angreifer mit viel Wertschätzung verabschiedet. In vier Spielzeiten kam Bouveron auf 94 Einsätze, 16 Tore und zahlreiche weitere Vorlagen. Nach Vereinsangaben gehörte er damit laut Transfermarkt zu den 15 Spielern mit den meisten Einsätzen für die Oberliga-Mannschaft des HEBC. Nun folgt der Wechsel zu BU.

Auch körperlich sieht der BU-Trainer im Zugang einen wichtigen Baustein. „Er ist schnell und bringt körperlich vieles mit, was unserem Spiel helfen wird“, sagt Koss.

Trainer Koss sagt: „Raoul ist ein Spieler, der unserer Mannschaft mit seiner Art Fußball zu spielen sehr guttun wird. Er ist ein absoluter Teamplayer mit hoher Bereitschaft, für die Mannschaft zu arbeiten. Gleichzeitig hat er immer wieder den klaren Zug nach vorne und sucht konsequent den Weg Richtung Tor.“

„Richtig Lust auf die Aufgabe bei BU“

Bouveron kommt nicht nur mit Oberliga-Erfahrung, sondern auch mit dem Rückenwind eines besonderen Saisonendes. Der HEBC gewann das LOTTO-Pokalfinale gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt mit 5:1 und sicherte sich damit erstmals den Hamburger Pokal sowie den Einzug in den DFB-Pokal. Zudem schaffte der Klub in der Oberliga den Klassenerhalt.

Für BU ist Bouveron nun eine Verpflichtung, die sportlich und charakterlich passen soll. Koss berichtet von überzeugenden Gesprächen: „In den Gesprächen hat Raoul einen sehr fokussierten, offenen und bodenständigen Eindruck hinterlassen. Man merkt, dass er richtig Lust auf die Aufgabe bei BU hat.“

Auch eine Empfehlung aus vertrauter Quelle spielte offenbar eine Rolle. „Sein ehemaliger Trainer Özi hatte mir ebenfalls vieles Gutes über ihn berichtet - dadurch war die Personalie für uns sofort spannend“, erklärt Koss.

BU verstärkt die Offensive

Mit Bouveron bekommt Barmbek-Uhlenhorst einen Spieler, der nicht nur über Tore bewertet werden soll. Seine Rolle liegt auch in Laufarbeit, Körperlichkeit, Variabilität und der Bereitschaft, Wege für die Mannschaft zu gehen. Gerade solche Profile können in einer langen Saison wertvoll sein, weil sie einem Trainer mehrere Lösungen im Angriff geben.

Koss freut sich entsprechend auf die Zusammenarbeit: „Ich freue mich sehr, dass Raoul sich für den Weg an die Dieselstraße entschieden hat und bin überzeugt, dass er mit seiner Mentalität sehr gut zu BU passt.“

Für Bouveron endet damit nach 94 Einsätzen das Kapitel HEBC. Bei BU beginnt nun der nächste Abschnitt - mit dem Ziel, die Offensive an der Dieselstraße robuster, variabler und zielstrebiger zu machen.

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