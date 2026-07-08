Ranzinger-Wunsch: »Deutlich erwachsener und konstanter werden« Der 1. FC Bad Kötzting möchte in der Landesliga Mitte vor allem defensiv stabiler werden von Thomas Seidl · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Christian Ranzinger hat mit dem 1. FC Bad Kötzting einiges vor – Foto: Paul Hofer

Seit acht Monaten ist Christian Ranzinger Trainer des 1. FC Bad Kötzting. Der 41-Jährige stand schon als Aktiver in Diensten der Rot-Blauen und absolvierte zwischen Sommer 2007 und Herbst 2009 70 Bayernliga-Begegnungen für die Waidler. Knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart haben wir uns mit dem langjährigen Kapitän des ASV Cham ausführlich unterhalten.

Christian, du gehst in deine erste richtige Saison am Roten Steg. Bei deiner Amtsübernahme im vergangenen November ging es primär darum, die Mannschaft zu stabilisieren und nicht in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Beide Vorgaben wurde erreicht. Wie gut hat sich die Mannschaft in den vergangenen acht Monaten entwickelt? Was muss besser werden?

Christian Ranzinger (41): Das stimmt, beide Vorgaben haben wir erfolgreich umgesetzt. Demnach war ich mit dem Abschneiden auch zufrieden, obwohl ich ehrlich zugeben muss: Gefühlt wäre sogar noch etwas mehr drin gewesen. Mit einem Sieg am letzten Spieltag hätten wir es noch auf einen einstelligen Tabellenplatz geschafft. Für die neue Saison steht fest, dass wir in unseren Leistungen deutlich konstanter und erwachsener werden müssen. Ein Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf der Defensivarbeit. Wir haben in der Summe einfach zu viele Gegentore kassiert – da müssen wir in Zukunft deutlich stabiler stehen.







Wie zufrieden bist du mit dem Verlauf der Vorbereitung? Gibt es personelle Sorgen?

Die Vorbereitung begann ergebnistechnisch mit der 0:2-Niederlage beim Bezirksligisten Raindorf eher schwach. Solche Resultate in der Testspielphase sollte man aber nicht überbewerten. Man probiert einiges aus, es fehlten Urlauber und wir müssen einige Neuzugänge integrieren. Ab diesem Zeitpunkt habe ich jedoch in allen Mannschaftsteilen positive Fortschritte gesehen. Es folgten ein klarer 6:1-Sieg gegen Bach, ein sehr ordentlicher Auftritt bei der knappen 0:1-Niederlage gegen den Bayernligisten Weiden und am vergangenen Freitag ein beachtliches 1:1-Remis gegen die U19-Bundesligamannschaft des 1. FC Nürnberg. Die Jungs ziehen im Training hervorragend mit und wir sind verletzungstechnisch bis dato sehr gut durchgekommen. Bis auf zwei kleinere muskuläre Geschichten sind alle Spieler fit. In den letzten zwei Wochen der Vorbereitung werden wir mit voller Kapelle antreten können. Das ist für uns extrem wichtig, da wir jetzt einen gesunden Konkurrenzkampf im Team haben. Genau dieser hat uns in der vergangenen Saison meistens gefehlt.











Gibt es einen Mannschaftsteil, in dem du gerne noch eine Verstärkung haben würdest?

Klar wünscht man sich als Trainer immer Verstärkungen, die einiges leichter machen würden. Ich denke, gerade in der Offensive könnten wir schon noch zusätzliche Qualität vertragen. Aber der Fußball ist eben kein Wunschkonzert. Vor allem dann nicht, wenn die finanziellen Mittel fehlen, um solche Qualitätsspieler zu holen. Das ist für mich aber auch völlig in Ordnung. Wir haben gute Jungs im Kader, die das absolut kompensieren können. Man muss ihnen jetzt einfach die nötige Zeit geben und vielleicht auch die Erwartungen von außen ein Stück weit zurückschrauben.





Der 1. FC Bad Kötzting ist nach den finanziellen Turbulenzen vor zwei Jahren unter einer neuen Führungscrew wieder zur Ruhe gekommen. Sportlich sprangen in den vergangen drei Spielzeiten jeweils nur Platzierungen im hinteren Tabellenmittelfeld heraus. Für einen Klub mit dieser Tradition und Strahlkraft sind das Ergebnisse, die sicherlich für keine Euphorie gesorgt haben. Ist deine Meinung nach irgendwann sportlich mal auch wieder mehr drin?

Das ist absolut richtig beobachtet. Der Verein ist wieder zur Ruhe gekommen. Dafür kann man den Verantwortlichen und der sportlichen Führung nur ein riesengroßes Kompliment aussprechen! Der Verein war im Frühjahr 2024 quasi tot und es haben sich in diese schwierigen Situation viele Leute engagiert, die den FCK gerettet und stabilisiert haben. Das Problem ist natürlich, dass das gesamte Umfeld noch von den früheren, erfolgreichen Zeiten verwöhnt ist. Dadurch sind die Erwartungen von außen recht hoch. Wir alle sind gefordert, diese ein wenig herunterzuschrauben, denn wir leben aktuell einfach in einer anderen Zeit. Der Verein kommt aus einer finanziellen Schieflage und muss schlichtweg vernünftig und solide wirtschaften. Es sind nicht mehr die Mittel aus früheren Jahren vorhanden und auch die Rahmenbedingungen haben sich im Vergleich zu meiner eigenen aktiven Zeit als Spieler in der Bayernliga komplett verändert.



Das muss man annehmen und ein Stück weit akzeptieren. Deshalb wird es in nächster Zeit auch erst einmal primär darum gehen, nach Möglichkeit eine sorgenfreie Landesliga-Saison zu spielen. Positiv ist, dass der Verein wieder viel mehr Wert auf die eigene Jugendarbeit legt. Bald können wir bereits die ersten vielversprechenden Talente in die erste Mannschaft integrieren. Das ist genau der richtige Weg, um nachhaltig etwas aufzubauen und vielleicht irgendwann wieder an alte Erfolge anzuknüpfen. Sowas braucht aber natürlich Zeit. Ich würde es mir von Herzen wünschen, da der Klub enorme Tradition hat und das Stadion am Roten Steg eine tolle Strahlkraft hat. Auch unsere treuen Fans hätten es sich verdient. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, um gemeinsam mit dem Team die ersten Schritte in diese Richtung zu gehen.





Was ist euer Saisonziel und welche Mannschaften sind für dich die heißesten Anwärter auf die vorderen Tabellenplätze?

Ich gehe von einer sehr engen Spielzeit aus – und zwar sowohl oben als auch unten. Die Landesliga wird extrem ausgeglichen sein. Vor allem gibt es im hinteren Bereich keine Mannschaft mehr, die punktetechnisch so extrem abfallen wird wie die Tabellenachzügler der Vorsaison. Somit stelle ich mich auf eine schwierige und umkämpfte Runde ein. Vorrangig sollte unser Ziel sein, eine sorgenfreie Spielzeit zu absolvieren, nicht in den Tabellenkeller zu rutschen und natürlich die Mannschaft spielerisch weiterzuentwickeln. Was die Favoritenrollen angeht, erwarte ich ebenfalls ein enges Rennen an der Spitze. Ganz oben auf dem Zettel muss man sicherlich Teams wie den FC Sturm Hauzenberg, die SpVgg Lam und den FC Dingolfing haben. Aber auch Mannschaften wie der TSV Seebach oder der SV Schwandorf-Ettmannsdorf, die schon in den letzten Jahren konstant stark besetzt waren, werden ein gewichtiges Wort um die Meisterschaft mitreden.