Rantzau mit bärenstarker erster Halbzeit gegen den "RUG"

Schon nach sieben Minuten war der Bann gebrochen: Nach einer einstudierten Eckballvariante köpfte Pepe Hartlieb zur frühen Führung ein. Rantzau bestimmte weiter das Geschehen und erhöhte in der 35. Minute, als Riku Deguchi einen feinen Pass von Flemming Bruns mit einem Lupfer vollendete. Kurz vor der Pause setzte Johannes von Saldern nach energischem Solo mit dem 3:0 den nächsten Nadelstich.

Der SSV Rantzau nutzte die Bühne auf der Düsterlohe und setzte sich mit 3:1 gegen den SV Rugenbergen durch. Nach dem späten 2:3 in der Vorwoche beim Spitzenreiter zeigte die Mannschaft von Tobias Thiede diesmal eine geschlossene und konzentrierte Leistung – und feierte verdient den ersten Heimsieg der Saison.

Im zweiten Durchgang kam Rugenbergen besser ins Spiel, ohne die stabile Rantzauer Defensive ernsthaft zu gefährden. Lediglich in den ersten 15 Minuten nach Wiederanpfiff wackelte der SSV, hielt aber dagegen. Bitter wurde es in der 72. Minute, als Torschütze Hartlieb verletzt ausgewechselt werden musste. In der Nachspielzeit gelang den Gästen noch der Anschlusstreffer durch Jasper Bandholt (90.), mehr sprang jedoch nicht heraus.

Tobias Thiede (SSV Rantzau): „Die erste Halbzeit war sehr, sehr gut. Die zweite Halbzeit war zu Beginn etwas schwierig. Da war Rugenbergen etwas besser drin, hatte mehr Zugriff. Wir waren etwas zu nervös und spielten nicht mehr so klar wie in der ersten Halbzeit. Und von den Abständen zueinander sind wir etwas abgewichen. Dennoch haben wir weiter Nadelstiche gesetzt, können auch das vierte oder fünfte Tor machen – machen wir aber nicht. Trotzdem hatten wir eine super mannschaftliche Geschlossenheit. Wie wir gegen den Ball gearbeitet haben und wenig zugelassen haben, das war gut. Hoffentlich haben wir den Sieg nicht zu teuer bezahlt nach Verletzungen von einem oder zwei Spielern. Bis auf 10–15 Minuten war es wirklich ein tolles Spiel von uns.“

Thomas Seeliger (SV Rugenbergen): „Rantzau hat uns vorgelebt, wie man Fußball arbeitet. Wir haben uns in den Zweikämpfen nicht so verhalten, wie man es machen müsste. Rantzau war bissig, hat sehr viele Zweikämpfe gewonnen und auch hochverdient gewonnen. Wir sind seit zwei Jahren in der Landesliga. Man ist damals abgestiegen – wahrscheinlich auch zurecht abgestiegen. Wir wollen uns weiterentwickeln. Im Moment sind wir nicht Landesligaspitze. Das haben wir nicht nur heute gezeigt. Wir waren in den letzten vier Spielen auf dem richtigen Weg. Heute ist das ein Rückschlag. Wir beschäftigen uns nicht mit dem Aufstieg, sondern damit, Dinge besser zu machen. Da ist noch eine Menge anzusetzen.“



SSV Rantzau Barmstedt – SV Rugenbergen 3:1 (3:0)

SSV Rantzau Barmstedt: Niklas Gohr, Jorrit Thieme, Yannick Schlichting, Johannes von Saldern (70. Khaled Saei), Tim Pepe Hartlieb (72. Tim Flemming Christiansen), Pasquale Longo, Jannik Reimer, Paul Wiemeler, Riku Deguchi (83. Etienne-Lewis Kotzapanagiotou), Till Flemming Bruns, Adnan El-Tahan - Trainer: Tobias Fred Thiede

SV Rugenbergen: Patrick Simon Hartmann, Marcel Schöttke, Dimitri Moor (67. Elija Facundo Sinemus), Niklas Joshua Berlin, Henry Koeberer, Taylan Güvenir (57. Jannick Wilckens), Mark Zimmermann, Max Krüger, Jasper Bandholt, Kilian Utcke (67. Leonardo Noell Trimborn), Lenny Glissmann - Trainer: Thomas Seeliger

Schiedsrichter: Rene Hölker

Tore: 1:0 Tim Pepe Hartlieb (7.), 2:0 Riku Deguchi (35.), 3:0 Johannes von Saldern (44.), 3:1 Jasper Bandholt (90.)