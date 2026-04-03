Rantrums Damian Krause entscheidet Partie gegen Weiche II

Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern, doch zwingende Torchancen blieben Mangelware. Rantrums Trainer Erik von Lanken schilderte die erste halbe Stunde so: „Weiche hat schon versucht, das Spiel zu kontrollieren, ohne da auch wirklich zwingend zu werden.“

Seine Mannschaft konzentrierte sich zunächst auf defensive Stabilität und hatte dabei alle Hände voll zu tun. „Wir mussten uns erst mal wirklich an den Platz gewöhnen und haben versucht, konzentriert in der Defensive zu arbeiten“, so von Lanken.

Ein erster gefährlicher Abschluss der Hausherren wurde von Jannik Reichenberg geblockt – ein früher Fingerzeig darauf, dass Rantrum zwar weniger Ballbesitz hatte, aber wach und organisiert verteidigte.

Krause schlägt kurz vor der Pause zu

Kurz vor dem Halbzeitpfiff nutzten die Gäste dann ihre erste wirklich klare Gelegenheit eiskalt. Über die rechte Seite leitete Reichenberg den Angriff ein, Rasmus Wunderlich brachte den Ball scharf in den Strafraum – und Damian Krause vollendete.

„Aus fünf Metern ist er vor seinem Abwehrspieler am Ball und schweißt ihn unter die Latte“, beschrieb von Lanken die Szene, die zur 1:0-Führung führte.

Traumtor aus der eigenen Hälfte

Nach der Pause verlor Rantrum zwischenzeitlich etwas den Rhythmus, ohne jedoch ernsthaft in Bedrängnis zu geraten. „Wir sind so ein bisschen ins Schwimmen geraten, haben den Rhythmus verloren, ohne dass wir viele Chancen zugelassen hätten“, erklärte der TSV-Coach.