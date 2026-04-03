Rantrums Damian Krause entscheidet Partie gegen Weiche II

Die zweite Mannschaft des SC Weiche Flensburg 08 hat im Heimspiel gegen den direkten Tabellennachbarn TSV Rantrum eine 0:2-Niederlage hinnehmen müssen. Trotz spielerischer Überlegenheit fehlten den Gastgebern am Ende die Mittel – und vor allem die personellen Alternativen –, um auf den Doppelschlag von Damian Krause noch zu reagieren.
Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern, doch zwingende Torchancen blieben Mangelware. Rantrums Trainer Erik von Lanken schilderte die erste halbe Stunde so: „Weiche hat schon versucht, das Spiel zu kontrollieren, ohne da auch wirklich zwingend zu werden.“
Seine Mannschaft konzentrierte sich zunächst auf defensive Stabilität und hatte dabei alle Hände voll zu tun. „Wir mussten uns erst mal wirklich an den Platz gewöhnen und haben versucht, konzentriert in der Defensive zu arbeiten“, so von Lanken.
Ein erster gefährlicher Abschluss der Hausherren wurde von Jannik Reichenberg geblockt – ein früher Fingerzeig darauf, dass Rantrum zwar weniger Ballbesitz hatte, aber wach und organisiert verteidigte.
Kurz vor dem Halbzeitpfiff nutzten die Gäste dann ihre erste wirklich klare Gelegenheit eiskalt. Über die rechte Seite leitete Reichenberg den Angriff ein, Rasmus Wunderlich brachte den Ball scharf in den Strafraum – und Damian Krause vollendete.
„Aus fünf Metern ist er vor seinem Abwehrspieler am Ball und schweißt ihn unter die Latte“, beschrieb von Lanken die Szene, die zur 1:0-Führung führte.
Nach der Pause verlor Rantrum zwischenzeitlich etwas den Rhythmus, ohne jedoch ernsthaft in Bedrängnis zu geraten. „Wir sind so ein bisschen ins Schwimmen geraten, haben den Rhythmus verloren, ohne dass wir viele Chancen zugelassen hätten“, erklärte der TSV-Coach.
Dann folgte der Moment des Abends: In der 69. Minute bekam Krause in der eigenen Hälfte den Ball vor die Füße – und zog einfach ab. Der Ball flog aus rund 60 bis 65 Metern über den weit vor dem Tor stehenden Keeper hinweg ins Netz. „Also wirklich ein sehenswerter Treffer aus der eigenen Hälfte“, schwärmte von Lanken. „Ich glaube, der ist sogar mit Netzberührung als erstes ins Tor geflogen.“
Mit dem 0:2 war die Partie praktisch entschieden. Zwar hatte Weiche weiterhin mehr Ballbesitz, fand aber kaum Wege in die gefährlichen Zonen. Auch von der Bank kam nur wenig frischer Wind: Neben dem zweiten Torwart standen lediglich Elvind Bajrami und Amir Shahid zur Verfügung – beide wurden eingewechselt, konnten das Spiel aber nicht mehr drehen.
Rantrum verwaltete die Führung in der Schlussphase souverän. „Damit hatten wir ihnen so ein bisschen den Zahn gezogen“, sagte von Lanken, der einräumte: „Wir waren nicht wirklich spielbestimmend, das war schon Weiche. Aber sie sind nicht in die gefährliche Zone gekommen.“
So blieb am Ende ein Sieg für die effizientere Mannschaft. Während Weiche viel investierte, aber kaum Durchschlagskraft entwickelte, nutzte Rantrum seine Chancen konsequent – angeführt von einem überragenden Damian Krause.
SC Weiche Flensburg 08 II: Sörensen – Santos, Andresen, Treede, Hasanoglou – Kurzbach, Attisso, Kaya(67. Shahid) – Kabus, Empen, Sodemekou (67. Bajrami).
Trainer: Dimitry Kehl.
TSV Rantrum: Timon Hansen – Clausen (27. Flatterich), Marvin Matthiesen, Broder Hansen, Flemming – Kliese, Bruhn (73. Theede) – Reichenberg, Pein (64. Lorenzen), Krause (79. Pätz) – Wunderlich (49. Henke).
Trainer: Erik von Lanken.
Schiedsrichter: Oliver Knoll (Eutin 08).
Assistenten: Johannes Fritze, Patrick Jo Bohnsack.
Zuschauer: 60.
Tore: 0:1 Damian Krause (43.), 0:2 Damian Krause (69.).