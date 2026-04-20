Rantrum im Torrausch – 11:0 gegen Heider Notelf

Trotz des am Ende deutlichen Ergebnisses brauchte der TSV Rantrum eine kurze Anlaufphase, um Betriebstemperatur zu erreichen. Die Gäste aus Heide versuchten mutig mitzuspielen, offenbarten dabei jedoch gravierende Lücken in der Defensive. „Wir sind relativ behäbig ins Spiel gekommen“, analysierte Rantrums Coach Erik von Lanken den Beginn. „Heide hat versucht, vorne gleich zu zocken, hat dabei aber Lücken für uns gelassen.“

Diese Räume wusste vor allem einer zu nutzen: Damian Krause. Der pfeilschnelle Offensivakteur eröffnete in der 8. Minute den Torreigen und avancierte mit insgesamt fünf Treffern zum überragenden Mann des Tages. Mit nun 22 Treffer nach der Partie schloss Krause zum Mannschaftskollegen Rasmus Wunderlich auf, der mit 23 Toren in der Torschützenliste der Landesliga Schleswig hinter Marc Zeller 26, Rot-Schwarz Kiel) und Nico Empen (25, SV Weiche FL 08 II) auf Platz drei geführt wird.

Nach dem 2:0 durch Kevin Henke (27.) verloren die Gäste zunehmend den Zugriff. Rantrum agierte fortan dominant und ließ Ball und Gegner laufen. Von Lanken lobte die Disziplin seiner Elf: „Wir haben nie die Ordnung verloren und immer konsequent auf Ballbesitz und ruhig gespielt. So sind zwangsläufig die Tore gefallen.“

Heider „Abschiedstour“ mit 53-jährigem Routinier

Für den Heider SV II war die Reise nach Rantrum von vornherein ein Himmelfahrtskommando. Trainer Sven Hinz musste aufgrund massiver Personalnot auf fünf Spieler aus der dritten Mannschaft zurückgreifen. Entsprechend ernüchtert, aber dennoch stolz auf den Einsatzwillen seiner Rumpfelf, zeigte sich Hinz nach Abpfiff: „Unser Ziel war es heute anzutreten, das Ergebnis flach zu halten und fair und unfallfrei durch das Spiel zu kommen.“

Ein besonderes Ausrufezeichen setzte dabei ein Akteur, der altersmäßig fast der Großvater seiner Mitspieler sein könnte: Der 53-jährige Co-Trainer Mamadou Sabaly kam in der 74. Minute aufs Feld. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison für den Aufsteiger. „Ich bedanke mich bei jedem einzelnen im Team, besonders aber bei Mamadou Sabaly, der auch heute wieder mit 53 Jahren zu den besten auf dem Platz gehörte“, fand Hinz rührende Worte für den Routinier. Dennoch machte der Trainer keinen Hehl aus seiner Frustration über die Gesamtsituation: „Für uns begann spätestens heute die Abschiedstour aus der für mich sinnlosen Saison in der Landesliga.“

Krause-Gala in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit kannte das Spiel nur noch eine Richtung. Während Rantrum munter durchwechselte, brachen bei Heide alle Dämme. Besonders zwischen der 74. und 88. Minute schraubten Damian Krause mit einem Dreier-Pack sowie Rasmus Wunderlich das Ergebnis in den zweistelligen Bereich.

Am Ende stand ein 11:0 auf der Anzeigentafel, das laut Erik von Lanken „nicht mal in der Höhe ganz unverdient“ war. Während Rantrum den Schwung für die kommenden Aufgaben mitnimmt, bleibt dem Heider SV II nur die Hoffnung, die verbleibenden Spiele der Saison erhobenen Hauptes über die Bühne zu bringen.

TSV Rantrum: Timon Hansen – Flemming, Broder Hansen, Haring – Kliese, Petersen – Flatterich, Pein (71. Wunderlich), Theede (55. Christiansen) – Krause, Henke (55. Dircks).

Heider SV II: Lucht – Christian Dohrmann, El Kheir (74. Sabaly), Drews (19. Mißfelder (53. Rakotoson)) – Boukara, Oriolo, Mahdan, Kassem, Ibrahimi – Gahllib, Gorschowski.

Trainer: Sven Hinz.

SR: Nic Ströhnisch (TuS Hartenholm).

Ass.: Patrice Pluche, Ron Rusinger.

Z.: 109.

Tore: 1:0 Damian Krause (8.), 2:0 Kevin Henke (27.), 3:0 Damian Krause (38.), 4:0 Marvin Theede (44.), 5:0 Tede Dircks (60.), 6:0 Justin Pein (69., FE), 7:0 Rasmus Wunderlich (73.), 8:0 Damian Krause (74.), 9:0 Damian Krause (76.), 10:0 Rasmus Wunderlich (82.), 11:0 Damian Krause (88.).