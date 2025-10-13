Rantrum beendet Durststrecke mit 3:1-Sieg

Die Gastgeber kamen zunächst gut in das Spiel und konnten sich ein klares Chancenplus durch Damian Krause und Rasmus Wunderlich erspielen, die jedoch entweder an Torwart Joe Gabriel oder an zu vielen Abwehrbeinen scheiterten.

Konter von Leon Mordhorst bringt Klausdorfer Führung

Nachdem die Anfangsoffensive der Gastgeber überstanden ist, nutzen die nun besser in das Spiel kommenden Klausdorfer einen Konter, um in Führung zu gehen. Nach einem Ballgewinn und einer schnellen Verlagerung von Finn Luca Schwee von der linken zur rechten Seite zieht Leon Mordhorst (30.) nach innen und erzielt aus gut 18 Metern mit einem Schuss ins kurze Eck den Führungstreffer für die Gäste.

Doch nachdem der Gegentreffer verdaut ist, werden auch die Gastgeber wieder bissiger und zielstrebiger in ihren Aktionen und können noch vor der Pause den so wichtigen Ausgleichstreffer erzielen.

Damian Krause trifft zum Ausgleich

Nach einem kurz ausgeführten Eckball kommt der Ball zurück zu Damian Krause (37.), der mit einem satten Schuss aus halbrechter Position und gut 16 Metern Torentfernung den so wichtigen 1:1-Ausgleichstreffer erzielen kann. „Anstatt zu klären, spielen wir dem Gegner den Ball in die Füße“, haderte Gästecoach Trochiewicz.

Holst fliegt wegen vermeintlicher Notbremse – Krause trifft zum 2:1

Nach einem Laufduell kommt es zwischen Bennet Holst und seinem Rantrumer Gegenspieler Damian Krause zu einer leichten Berührung auf der rechten Außenbahn auf Höhe des 16-Meter-Raums, die Schiedsrichter Simon Pieper als Notbremse wertet. „Das war in meinen Augen zu hart. Da standen noch zwei von uns dahinter, die hätten klären können“, hatte Gästetrainer Dennis Trochiewicz wenig Verständnis für die verhängnisvolle Entscheidung des Unparteiischen. Ähnlich sah es der Rantrumer Coach, der zwar von einer „regelwidrigen Aktion“ sprach, aber die rote Karte „als zu hart“ bezeichnete.