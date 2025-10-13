Rantrum beendet Durststrecke mit 3:1-Sieg

Im Verfolgerduell der Landesliga Schleswig kann sich der TSV Rantrum verdient mit 3:1 gegen den TSV Klausdorf durchsetzen und beendet damit seine kleine Durststrecke von fünf sieglosen Spielen. Durch den fünften Saisonsieg ist die Mannschaft von Trainer Erik von Lanken auf den 6. Platz geklettert und hat nur noch drei Zähler Rückstand zum Tabellenzweiten Eckernförder SV. Nach der zweiten Niederlage in Folge rutscht der TSV Klausdorf auf den 8. Platz.
Die Gastgeber kamen zunächst gut in das Spiel und konnten sich ein klares Chancenplus durch Damian Krause und Rasmus Wunderlich erspielen, die jedoch entweder an Torwart Joe Gabriel oder an zu vielen Abwehrbeinen scheiterten.
Nachdem die Anfangsoffensive der Gastgeber überstanden ist, nutzen die nun besser in das Spiel kommenden Klausdorfer einen Konter, um in Führung zu gehen. Nach einem Ballgewinn und einer schnellen Verlagerung von Finn Luca Schwee von der linken zur rechten Seite zieht Leon Mordhorst (30.) nach innen und erzielt aus gut 18 Metern mit einem Schuss ins kurze Eck den Führungstreffer für die Gäste.
Doch nachdem der Gegentreffer verdaut ist, werden auch die Gastgeber wieder bissiger und zielstrebiger in ihren Aktionen und können noch vor der Pause den so wichtigen Ausgleichstreffer erzielen.
Nach einem kurz ausgeführten Eckball kommt der Ball zurück zu Damian Krause (37.), der mit einem satten Schuss aus halbrechter Position und gut 16 Metern Torentfernung den so wichtigen 1:1-Ausgleichstreffer erzielen kann. „Anstatt zu klären, spielen wir dem Gegner den Ball in die Füße“, haderte Gästecoach Trochiewicz.
Nach einem Laufduell kommt es zwischen Bennet Holst und seinem Rantrumer Gegenspieler Damian Krause zu einer leichten Berührung auf der rechten Außenbahn auf Höhe des 16-Meter-Raums, die Schiedsrichter Simon Pieper als Notbremse wertet. „Das war in meinen Augen zu hart. Da standen noch zwei von uns dahinter, die hätten klären können“, hatte Gästetrainer Dennis Trochiewicz wenig Verständnis für die verhängnisvolle Entscheidung des Unparteiischen. Ähnlich sah es der Rantrumer Coach, der zwar von einer „regelwidrigen Aktion“ sprach, aber die rote Karte „als zu hart“ bezeichnete.
Den daraus resultierenden Freistoß trifft Damian Krause (68.) an der Mauer vorbei zum 2:1 für die Gastgeber, was Gästetrainer Trociewicz aus seiner Sicht verständlich „als die Krönung“ bezeichnete. Für den Rantrumer Torjäger, der mit dem Freistoß seinen 10. Saisontreffer erzielt, ist wenig später Schluss – für ihn kommt Louis Petersen, was sich im weiteren Verlauf des Spiels ebenfalls noch auszahlen sollte.
In Unterzahl behaupten sich die Gäste weiterhin sehr gut und haben durch Felix Biedermann, der zunächst allein auf den Torhüter zuläuft, dann jedoch an Timon Hansen und am Rantrumer Abwehrverbund scheitert, sogar noch die Riesenchance, den Ausgleich zu erzielen.
Die nun ins Risiko gehenden Gäste laufen dann in einen Konter, der das Spiel entscheidet. Thies Clausen kann sich über rechts durchsetzen, passt in die Mitte zu Rasmus Wunderlich, der weiterleitet auf Louis Petersen, der zum 3:1-Endstand einschiebt.
Trainerstimmen
Trainer Dennis Trochiewicz (TSV Klausdorf): „Wir haben am Ende ein hart umkämpftes, intensives Spiel verdient verloren. Rantrum hat sich die drei Punkte heute verdient.“
Trainer Erik von Lanken (TSV Rantrum): „Wir haben endlich mal wieder drei Punkte geholt. Nicht mehr und nicht weniger. Das war wichtig für die Moral in der Truppe.“
TSV Rantrum: Timon Hansen – Reichenberg, Broder Hansen, Clausen – Lorenzen (81. Heißenberg), Kliese, Flatterich (87. Pätz), Flemming, Pein (59. Bruhn) – Krause (73. Petersen), Wunderlich.
Trainer: Erik von Lanken.
TSV Klausdorf: Gabriel – Mahmud, Göttsch, Wöhlk (76. Palm), Grossmann – Mordhorst, Waschko, Holst, Schwee (65. Hartlep) – Battermann (65. Splieth), Biedermann.
Trainer: Dennis Trochiewicz.
Schiedsrichter: Simon Pieper (Schleswig 06).
Assistenten: Finn Jonah Dettmer und Sinan Bott.
Rote Karte: Bennet Holst (68., TSV Klausdorf, Notbremse).
Zuschauer: 170 in Rantrum.
Tore: 0:1 Leon Mordhorst (30.), 1:1 Damian Krause (37.), 2:1 Damian Krause (68.), 3:1 Louis Petersen (76.).