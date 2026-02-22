Rankl mit Premieren-Tor, Duisburger SV und SuS Dinslaken gewinnen hoch

Spieltag 20 in der Bezirksliga, Gruppe 5: Der SC 1920 Oberhausen dreht das Derby gegen SuS 21 Oberhausen spät, der Duisburger FV 08 wendet in Hamborn einen 0:2-Rückstand – und auch Rheinland Hamborn, SV Genc Osman Duisburg sowie der Duisburger SV 1900 setzen Ausrufezeichen im Titel- und Verfolgerkampf.
SC 1920 Oberhausen – SuS 21 Oberhausen 3:1
SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Mohamed Lamine Jegham, Erenay Bektas, Bülent Demirci, Burak Demirci, Reid Osei, Julian Krasniqi (84. Ridwan Yakubu Usmanu), Ömer-Faruk Calik (60. Mohammad Almahmoud Alhussain), Nevio Möllmann, Justin Wunder, Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin
SuS 21 Oberhausen: Kai Habendorf, Gino Priszma, Niko Lazar, Samuel Mensah (74. Alexander Kotz), Chris-Evans Pieritz, Marco Matuszzak, Leo Prinz (90. Muhammet Emin Canim), Talha Canim (84. Jihan Jeremi Bayram), Brahim Mountacer, Abdulhamit Canim (70. Akbar Soule) - Trainer: Kevin Weber
Schiedsrichter: Sebastian Becker - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Brahim Mountacer (13.), 1:1 Justin Wunder (45.+5), 2:1 Yusuf Allouche (80.), 3:1 Yusuf Allouche (90.+9)
SV Genc Osman Duisburg – TuS Asterlagen 1:0
SV Genc Osman Duisburg: Ali Günes Karabiyik, Bünyamin Burak Sari, Enis Koray Kücük (66. Baran Fidan), Hussein Alameddine, Dominik Zagrovic, Tekin Mang, Argjent Emrula (46. Felix Mpianza), Emre Onur, Elyesa Onur (46. Osman Simsek), Sandro Garcia Melian, Mert Yagci (86. Ishak Öztürk) - Co-Trainer: Tarkan Yildirim - Trainer: Hakan Katircioglu - Co-Trainer: Tugay Arslan
TuS Asterlagen: Oguz Dalli, Emre Can Aydin, Yunus Emre Turgut, Mario-Catalin Codreanu, Ahmet Aldemir, Enes Isiktas, El Houcine Bougjdi, Metin Özmen, Mehmet Boztepe (8. Riichi Nakanishi), Diar Mustafa, Emir Turan - Trainer: Muhammet Isiktas
Schiedsrichter: Max Zimmert - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Sandro Garcia Melian (79.)
Rheinland Hamborn – Viktoria Buchholz 4:2
Rheinland Hamborn: Deniz Aktas, Mehmed-Sena Özen (59. Mohammed Monir Ayyad), Ömer Talha Yurdakul (59. Imran Ömür), Kaan Akgül, Joel Schoof (72. Etinosa Igbionawmhia), Nurettin Kayaoğlu, Julian Lösbrock, Eren Taskin, Ahmet Efe Aris (65. Baran Özcan), Joel Preuß, Samet Sadiklar (65. Valdet Totaj) - Trainer: Fahri Ulutas - Trainer: Julien Schneider-İriç - Co-Trainer: Mikail Demirel
Viktoria Buchholz: Lennard Normen Dorloff, Pascal Mahn, David Szekeres, Rimuto Sasaki, Samson Ayodele (57. Kenshin Iwai), Eliah Jung (63. Timo Wirtz), Tobias Eickmanns, Semih Vißer, Hasan Aydin, Colin Onyeocha (81. Fabio Motuzzi), Elias Benedikt Schnell - Trainer: Tim Sobisch - Trainer: Stephan Bork
Schiedsrichter: Max Breddemann
Tore: 1:0 Samet Sadiklar (11.), 2:0 Ahmet Efe Aris (30.), 3:0 Samet Sadiklar (40.), 4:0 Ahmet Efe Aris (54.), 4:1 Hasan Aydin (68.), 4:2 Hasan Aydin (86.)
Ist das bitter: Schlusslicht Rhenania Hamborn führte mit 2:0 gegen Spitzenreiter Duisburger FV, Andrija Kurandic (46.) traf sogar erst in der ersten Minute des zweite Durchgangs zum 2:0. Was oftmals ein Wirkungstreffer ist, stachelte den DFV nur an. Die Gäste schlugen ab der Stundenmarke zurück und bejubelten im Anschluss noch einen 4:2-Erfolg. Für die Rhenania wäre es der erste Saisonsieg gewesen, die Duisburger haben aktuell fünf Punkte Vorsprung auf Rheinland Hamborn.
SV Rhenania Hamborn – Duisburger FV 08 2:4
SV Rhenania Hamborn: Mirkan Sezgin, Dursun Can, Eric Belanga, Ugur Özmen, Anthony Amadi, Mohammed Faiz, Samuel Kaba Frimpong, Pasquale Conti, Mamadou Lamarana Diallo, Blinort Namoni, Andrija Kurandic - Trainer: Yalcin Nezir
Duisburger FV 08: Jonas Buschmann, Miche-Joel Makomé-Mabouba, Gracjan Adamowicz, Yavuz Kalyoncu, Hüseyin Rasitoglou, Aiyoub Andich, Obed-Samuel Adjamah, Tayfun Yildirim, Noah Devran Andich Abdeslam, Ismail Öztürk, Filip Dimeski - Trainer: Mustafa Öztürk
Schiedsrichter: Sebastian Bock (Hamminkeln)
Tore: 1:0 Mohammed Faiz (33.), 2:0 Andrija Kurandic (46.), 2:1 (60.), 2:2 (66.), 2:3 (83.), 2:4 (90.+4)
Schon vor der Pause geriet die Partie aus dem Gleichgewicht, weil der Duisburger SV 1900 seine Chancen konsequent nutzte und die Spvgg Meiderich 06/95 zudem ab der 39. Minute in Unterzahl spielte, nachdem Arsan Azeez Halee Halee die Rote Karte gesehen hatte. Tim Ramroth (17.) und Raffael Schütz (45.+1) sorgten für die Führung, die nach dem Seitenwechsel weiter ausgebaut wurde. Kadir Yildirim, Mahmut Savci (72., 88.), Thomas Kirsch per Foulelfmeter (84.) sowie Stephan Nachtigall (89.) stellten den 7:0-Endstand her.
Die Reserve des VfB Homberg ging durch Maurice Laroche in der 38. Minute in Führung, nachdem die Partie zuvor weitgehend ausgeglichen verlaufen war. Doch noch vor dem Seitenwechsel stellte Danny Rankl in der zweiten Minute der Nachspielzeit auf 1:1. Dem ehemaligen Oberliga-Torjäger gelang also sein erstes Tor im neuen Trikot.
SuS 09 Dinslaken legte in Styrum eine hohe Effizienz an den Tag, indem er bereits in der ersten Halbzeit drei Treffer erzielte. Sebastian Eisenstein traf in der 16. sowie in der 42. Minute, dazwischen war Tim Waclawek erfolgreich (32.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Dinslaken tonangebend: Waclawek erhöhte auf 4:0 (67.), ehe Stefan Frieler nur zwei Minuten später den Endstand herstellte. Der 1. FC Mülheim-Styrum fand offensiv kaum Lösungen gegen die kompakte Gästeabwehr.
Obwohl der VfL Repelen durch Arjeton Krasniqi früh in Führung ging (22.), blieb die Partie offen, weil Schwarz-Weiß Alstaden nach der Pause deutlich präsenter wirkte. Boran Sezen glich in der 52. Minute aus, ehe Wassim Jabri das Spiel drehte (70.). Als vieles auf einen Heimsieg hindeutete, schlug Repelen noch einmal zurück: Der eingewechselte Jan Albus traf in der 82. Minute zum 2:2.
21. Spieltag
Sa., 28.02.26 17:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SC 1920 Oberhausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Rhenania Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 01.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - VfB Homberg II
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 01.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Spvgg Meiderich 06/95
So., 01.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Rheinland Hamborn
So., 01.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Genc Osman Duisburg
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Mülheimer SV 07
Sa., 07.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger FV 08
Sa., 07.03.26 19:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 21 Oberhausen
So., 08.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 09 Dinslaken
So., 08.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Spvgg Meiderich 06/95
So., 08.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Duisburger SV 1900
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Viktoria Buchholz
So., 08.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - VfL Repelen