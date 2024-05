Rangnick-Hammer: Kommt der Tuchel-Nachfolger jetzt aus den eigenen Reihen?

Ralf Rangnick hat dem FC Bayern abgesagt. Ein Nachfolger von Thomas Tuchel für den Sommer steht noch immer nicht fest. Kommt er nun aus den eigenen Reihen?

München – Die Nachricht kam überraschend und schlug am Donnerstagvormittag ein wie eine Bombe: Ralf Rangnick wird nicht neuer Trainer des FC Bayern!

Nun haben die Münchner ein mächtiges Problem, weil die Kandidaten nach drei Absagen (Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und nun Rangnick) für die Nachfolge von Thomas Tuchel ab Sommer natürlich nicht mehr werden. Muss der Rekordmeister jetzt in den eigenen Reihen suchen?

Holger Seitz, Trainer der Amateure des FC Bayern, könnte dafür ein Kandidat sein. In der vergangenen Woche wurde der 49-Jährige am Rande des Nachholspiel seiner Mannschaft gegen den SV Buchbach gefragt, ob er sich vorstellen könnte, die Profis zu übernehmen.

Ralf Rangnick sagt dem FC Bayern ab: Übernimmt jetzt Amateur-Trainer Seitz?

„Was man so wahrnimmt, sind die Gespräche (mit den Kandidaten, Anm.d.Red.) am Laufen. Da sage ich ja nicht Falsches“, so Seitz am vergangenen Mittwoch (24. April): „Wenn ich Herrn Eberl da zitieren darf, der gesagt hat, dass man schon eine bestimmte Richtung eingeschlagen hat, dann erübrigen sich diese Gedankenspiele.“

Sprich: Rangnick war zu der Zeit der Top-Kandidat bei den Bossen. Alles lief darauf hinaus, dass der Coach der österreichischen Nationalmannschaft den FC Bayern übernimmt. Amateur-Trainer Seitz spielte in den Überlegungen der Münchner also offenbar keine Rolle. Bis jetzt?

Denn inzwischen dürfte es schwierig werden, einen großen Namen an die Säbener Straße zu locken. Mit Rangnick waren sich die Bosse seit Montag bereits einig, doch der 65-Jährige zog letztlich doch lieber vor, ÖFB-Trainer zu bleiben. „Ich bin mit vollem Herzen österreichischer Teamchef“, wird Rangnick in der Pressemitteilung zitiert: „Diese Aufgabe macht mir unglaublich viel Freude und ich bin fest entschlossen, unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen.“

Rangnick-Hammer: Kommt der Tuchel-Nachfolger jetzt aus den eigenen Reihen?

Natürlich werden in den kommenden Tagen weitere Namen genannt werden. Zinedine Zidane oder Roberto de Zerbi wurden bereits vor Wochen gehandelt, wirklich heiß wurde es nicht. Schwer vorstellbar, dass die Bayern nun im eigenen Stall suchen, hätte der Trainer letztlich doch zu wenig internationale Strahlkraft.

Außerdem müsste Seitz einen prominent besetzten Kader umbauen und zudem eine Mannschaft formen, die in der kommenden Saison ins Finale der Champions League kommt. Denn das findet ja bekanntlich in München statt und da will der FC Bayern natürlich dabei sein.

Vermutlich wäre auch das eine Nummer zu groß für Holger Seitz, der aktuell mit den Amateuren in der Regionalliga Bayern auf dem sechsten Tabellenplatz liegt.

FC Bayern sucht nach Rangnick-Absage neuen Trainer – Seitz wohl keine Option

Am ehesten zu überlegen wäre, dass der FC Bayern doch an Tuchel festhält. Jan-Christian Dreesen hatte nach dem Spiel gegen Real Madrid in der Allianz Arena erklärt: „Man muss ja die Dinge aus der Situation heraus bewerten, in denen man Entscheidungen fällt. Und das war damals eine total andere Situation. Jetzt haben wir heute eine neue Situation.“

Allerdings fügte er an: „Ich glaube, wir alle sind miteinander im Klaren, dass es jetzt nur um ein Ziel geht, nämlich ins Finale zu kommen“, so der Bayern-Vorstandsboss: „Und wenn wir dann so weit sind, dann kümmern wir uns hoffentlich auch ums Gewinnen. Und dann sind wir gemeinsam happy und gehen getrennter Wege.“

Zu der Zeit aber gingen die Bosse noch davon aus, dass Rangnick übernehmen würde. In dieser Hinsicht hat man nun immerhin Klarheit. (smk/jb)