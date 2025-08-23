Ranghöchstes Team hat tiefstklassigen Gegner im Mittelrheinpokal

Mittelrheinligist bei einem A-Ligisten – der ranghöchste Verein aus dem Fußballkreis Heinsberg hat von den sieben teilnehmenden Vereinen aus Heinsberg in der ersten Runde den tiefstklassigen Gegner erwischt: Beeck tritt am Samstag ab 14 Uhr in der 1. Runde des Mittelrheinpokals bei der SG Flamersheim/Kirchheim an. Der A-Ligist wurde durch ein 2:1 gegen Bezirksligist Rhenania Bessenich Kreispokalsieger des Fußballkreises Euskirchen. Gespielt wird auf dem Rasenplatz in Kirchheim.

Die Ausgangslage ist ganz einfach: Die Kleeblätter sind turmhoher Favorit, ein Weiterkommen ist Pflicht. Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen versucht auch erst gar nicht, künstlich für Spannung zu sorgen: „Das ist jetzt wirklich nicht arrogant gemeint: Aber alles andere als ein klares Weiterkommen wäre eine Enttäuschung, die leistungsmäßigen Unterschiede zwischen den beiden Teams sind schon groß.“

Zumal Beeck in der Mittelrheinliga ein ganz großes Ziel verfolgt: Der FC hat frank und frei erklärt, um den Aufstieg mitspielen zu wollen – der hochkarätigen Konkurrenz zum Trotz. Beim wirtschaftlich überaus potenten Topfavoriten und überraschenden Regionalliga-Absteiger Eintracht Hohkeppel läuft es gerade aber überhaupt nicht rund: In dieser Woche erklärte der neue Cheftrainer Pablo Gonzalez-Huerta völlig überraschend seinen Rücktritt – offiziell aus „privaten Gründen“. Wie zu hören war, soll es aber im Binnenverhältnis zwischen Mannschaft und Trainer auch schon ein wenig geknirscht haben – Hohkeppels Sportdirektor Kevin Theisen muss jetzt auf die Schnelle einen Nachfolger finden.

Anders als gewöhnlich in Kreispokalfinals wird Beeck in Kirchheim auch sicher nicht mit einer B-Elf antreten – dafür ist der Mittelrheinpokal einfach zu wichtig. Dafür spricht auch noch ein ganz anderer handfester Grund: Diese Partie ist ja praktisch auch die Generalprobe für den Meisterschaftsauftakt die Woche darauf gegen die SpVg Porz. Folglich dürfte die Formation auflaufen, die Coach Mike Schmalenberg auch für den Ligastart im Kopf hat. Mit großen Experimenten bei Aufstellung und Taktik ist daher nicht zu rechnen – diese Phase ist vorbei. Dafür gab es die äußerst torreich gestalteten Testspiele – und in denen hat der FC ja auch allerlei ausprobiert.

Kommt Braun zum Einsatz?

Grundsätzlich könnte bei Beeck ein Akteur zum Einsatz kommen, der das in der Meisterschaft zunächst nicht kann. Denn die Rotsperre für Timo Braun gilt nicht im Pokal. Rückblende: Im vorletzten Spiel der vergangenen Saison, daheim gegen die U23 Fortuna Kölns, hatte der Mittelfeldspieler nach einem groben Foulspiel Rot gesehen. Drei Spiele Sperre gab es dafür. Braun fehlte daher erstmals beim Saisonausklang in Merten. Die ersten beiden Ligaspiele der neuen Saison wird er daher aber ebenso verpassen. Das war auch schon in den letzten Testspielen der Fall, wenn auch da aus einem ganz anderen Grund: Im Rurdorfer Finale gegen Union Schafhausen hatte er sich eine hartnäckige Prellung zugezogen. Keine Frage: Für Braun, Beecks überragenden Mann der vergangenen Hinrunde, läuft es im Kalenderjahr 2025 bislang recht bescheiden. Denn in der Rückrunde hatte er nur selten an die Form der Hinrunde anknüpfen können.

An die bemerkenswerte Form im vergangenen Kreispokal, als man gleich mehrere klassenhöhere Gegner zu Fall brachte (verbunden jeweils auch mit einer gehörigen Portion Dusel), würde nun nur zu gerne der SV Niersquelle Kuckum anknüpfen. Der Heinsberger Kreispokalsieger und Bezirksliga-Aufsteiger ist am Sonntag (Anstoß 13.30 Uhr) mal wieder in der Außenseiterrolle, bekommt er es da doch mit Mittelrheinligist FC Pesch zu tun. Bezirksliga gegen Mittelrheinliga heißt es bereits am Samstag ab 18.30 Uhr auch für den SC 09 Erkelenz gegen den FC Hennef. Die 09er waren über die Fairplay-Wertung ins 64er-Teilnehmerfeld gekommen.

Neben Kuckum und SC 09 ist auch noch ein dritter Klub aus der Erka-Stadt im Mittelrheinpokal dabei – Kreispokalfinalist Dynamo Erkelenz. Auch dieser ambitionierte A-Ligist bekommt es am Sonntag ab 15 Uhr mit einem zwei Klassen höher spielenden Team zu tun. Zu Gast im Willy-Stein-Stadion ist dann nämlich Landesligist SC Borussia Lindenthal/Hohenlind.

Teveren gegen Drittligist unterlegen

Landesligist Union Schafhausen tritt am Sonntag bei Bezirksligist Hilal-Maroc Bergheim an und ist damit neben Beeck das einzige „Heinsberger“ Team, das in der Favoritenrolle ist. Das kann man von A-Liga-Aufsteiger SV Scherpenseel/Grotenrath nicht sagen. Denn auch der SV hat am Sonntag mit Landesligist FV Wiehl einen Verein zu Gast, der zwei Klassen höher spielt.

Der siebte Verein aus dem Fußballkreis Heinsberg ist bereits ausgeschieden. Denn Drittligist und Pokalverteidiger Viktoria Köln war für Landesligist Germania Teveren erwartungsgemäß einige Nummern zu groß, der Gast siegte 5:1. Weil im Teverener Heidestadion gerade ein komplett neuer Rasen verlegt wird, fand diese Partie in Immendorf statt.

Ebenfalls mit 5:1 gewann Regionalligist Fortuna Köln bei Mittelrheinligist SV Bergisch Gladbach. Womit alle vier Mittelrhein-Klubs, die oberhalb der Verbandsebene spielen, schon eine Runde weiter sind. Denn zuvor hatten das auch schon Drittligist Alemannia Aachen (6:1 bei Mittelrheinligist 1. FC Düren) und Regionalligist Bonner SC (4:2 bei Bezirksligist SV Bessenich) geschafft.