Rangelei & Beleidigungen: Neffeltal gegen Düren 77 II eskaliert

Ein Kreisligaspiel im Fußballkreis Düren zwischen dem SG Neffeltal und Düren 77 II wurde am vergangenen Wochenende in der 87. Minute abgebrochen. Nachdem mehrere Platzverweise ausgesprochen worden waren, eskalierte die Stimmung auf und neben dem Platz. Der Schiedsrichter Patrick Vogel brach die Partie schließlich ab, nachdem er sich eigenen Angaben zufolge bedroht fühlte. Trainer Kaddafi Güngör von Düren 77 sieht die Ursache des Abbruchs jedoch in einer einseitigen Spielleitung.

Nach dem Zeigen der Karte finge der Spieler an, Vogel zu beschimpfen. Kurz darauf folgte der nächste Platzverweis: Ein weiterer Spieler von Düren 77 II habe sich trotz mehrfacher Ermahnungen weiterhin beschwert. Nach der Gelb-Roten Karte hätten mehrere Akteure des Gastes angekündigt, nicht mehr weiterspielen zu wollen.

Bis kurz vor Schluss schien es ein intensives, aber reguläres Kreisligaspiel zu sein, bis sich die Ereignisse in den letzten Minuten überschlagen. Aus dem Sonderbericht des Schiedsrichters, der FuPa vorliegt, lässt sich entnehmen, dass alles mit einer Gelb-Roten Karte gegen einen Spieler von Düren 77 II in der 87. Minute begonnen habe. Der betroffene Spieler habe sich zuvor wiederholt über Entscheidungen beschwert und nach dem Platzverweis weiterbeleidigt.

Der Schiedsrichter versuchte nach eigenen Angaben, die Situation zu entschärfen. Nachdem sich herausstellte, dass nach der zweiten Ampelkarte ein Missverständnis mit einem Neffeltaler Betreuer vorlag, habe er die Spieler von Düren 77 II gebeten, zurück auf den Platz zu kommen, doch zu diesem Zeitpunkt war die Stimmung bereits gekippt.

Zwischen Zuschauern und Spielern soll es dann am Spielfeldrand zu hitzigen Wortgefechten gekommen sein. Vogel berichtet, dass ein Zuschauer aus dem Umfeld von Düren 77 mehrfach Beleidigungen in Richtung der Neffeltaler Fans gerufen habe. Er habe unzählige Male beleidigt und sei sogar auf einige Zuschauer losgegangen. Auch ein Spieler von Düren 77 II sei auf die Zuschauerseite zugelaufen und habe dort verbal provoziert. Als sich der Schiedsrichter bedroht fühlte, entschied er, die Partie abzubrechen.

Er äußert sich im Bericht, er hätte Angst gehabt, dass die Situation weiter eskaliert. Ein Zuschauer sei auf ihn zugekommen und habe sich vor ihm aufgebaut. Ohne das Eingreifen der Betreuer von Neffeltal hätte der Zuschauer ihn geschlagen, so Vogel. Mit Begleitung verließ er anschließend das Spielfeld und blieb im Vereinsheim, bis sich die Lage beruhigt hatte.

Düren 77 kritisiert Spielleitung und sieht Diskriminierung

Ganz anders sieht es Kaddafi Güngör, Trainer von Düren 77 II. Er wirft dem Schiedsrichter vor, durch sein Verhalten selbst zur Eskalation beigetragen zu haben: „Der ausschlaggebende Punkt war der Schiri, der dazu beigetragen hat, dass die Gemüter überhaupt so hochgekocht sind“, sagt Güngör. Aus seiner Sicht habe die Spielleitung von Anfang an eine Seite bevorzugt.

„Es ist einfach Tatsache, dass wir als Mannschaft mit vielen Spielern mit Migrationshintergrund gerade in diesen ländlichen Regionen benachteiligt werden. Bei uns wurde jede Aktion mit einer Karte bestraft, während vergleichbare Szenen auf der anderen Seite nur mit Worten geahndet wurden“, so Güngör.

Der Trainer beschreibt, dass ein Foul des gegnerischen Torwarts an einem Dürener Stürmer, aus seiner Sicht eine klare Notbremse, nur mit Gelb geahndet wurde. Auch andere Entscheidungen hätten bei seiner Mannschaft für Unverständnis gesorgt.

Güngör betont, dass er seine Mannschaft schließlich vom Platz nahm, um eine weitere Eskalation zu verhindern: „Ich habe keinen Sinn mehr gesehen, weiterzuspielen. Die Situation war zu aufgeheizt, ich wollte, dass nichts Schlimmeres passiert.“

Während des Abgangs seiner Spieler sei es dann zu lautstarken Diskussionen und Wortgefechten zwischen Zuschauern beider Seiten gekommen.

Besonders betroffen zeigt er sich über den generellen Umgang seiner Mannschaft in der Liga: „Wir erleben immer wieder, dass unsere Spieler beleidigt oder provoziert werden." In Berg seien die Jungs mit rassistischen Äußerungen beschimpft worden, ohne dass etwas passiert ist. "Daher sehe ich wahrscheinlich auch kein Sinn mehr, dies in dieser Liga weiterzuführen. Wenn man zu viele Ausländer in der Mannschaft hat, wird man leider oftmals benachteiligt und fängt die Spiele meist mit 0:1 schon an."