Rang sechs soll es sein

Der Aufwand hat sich gelohnt. Das badische Pokalfinale am vergangenen Samstag zwischen dem SV Sandhausen und GU-Türk. SV Pforzheim in der Eppinger HWH-Arena war ein voller Erfolg für den Ausrichter. Der VfB Eppingen präsentierte sich als hervorragender Gastgeber und stemmte den riesigen Aufwand dank einer dreistelligen Anzahl fleißiger Helfer. Die Veranstaltung wird jedenfalls einen großen Platz in der nicht gerade an Höhepunkten dünnen Vereinshistorie einnehmen.