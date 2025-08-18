"Rang drei bis sechs erscheint realistisch"

Mit dem 6. und 8. Platz haben wir mit beiden Mannschaften das Soll erreicht. Die spielerische Entwicklung ist erkennbar. Mit dem Kreispokalsieg konnten wir ein absolutes Highlight feiern.

Willi hat auf eigenen Wunsch das Traineramt niedergelegt, steht uns als Spieler weiter zur Verfügung. Als Pokalsiegertrainer wird er seinen Platz in den Chroniken sicher haben. Mit Kris Georgiev konnten wir einen absoluten Fachmann für uns gewinnen, der es versteht eine junge Mannschaft weiter zu entwickeln. Die Kreisliga wird nächstes Jahr sehr spannend, von daher legen wir uns auf kein konkretes Ziel fest.

Die Integration der eigenen A-Jugendspieler ist bei unserer Zweiten ein Ziel, neben der weiteren fußballerischen Entwicklung. Ein Tabellenplatz zwischen 3-6 erscheint realistisch.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Kronau, Mingolsheim, Forst, Neuthard und VfB Bretten II (Geheimtipp).

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Dem würde ich so nicht ganz zustimmen. Ich bin ja schon einige Zeit im Amateurfußball unterwegs und muss sagen, dass die Besucher eher stagnieren. Dem gegenüber steht ein Wildpark, der nahezu immer ausverkauft ist.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Die Bundesliga verliert im Spiel des Geldes immer mehr an Boden. Dies fördert natürlich Spielzeiten junger Spieler. Wenn der Anteil an DFB-Spielern weiter erhöht werden kann, werden die U-Mannschaften auch davon profitieren.