Rang 2 nach der Vorrunde - Beller: »Bilanz absolut zufriedenstellend«

Leitwolf Christoph Beck riss sich bereits am vierten Spieltag das Kreuzband. Der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler Simon Griesbeck konnte erst sechsmal eingesetzt werden und das Fußballjahr 2025 ist für den Dribbelkünstler aufgrund einer schwerwiegenden Muskelverletzung beendet. Kapitän Sandro Nickl hat es vor vier Wochen am Sprunggelenk erwischt. Der Innenverteidiger wird vor der Winterpause ebenfalls mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr zum Einsatz kommen können. "Zwischenzeitlich war auch unser Mittelstürmer Patrick Pfisterer wegen eines Platzverweises drei Spiele gesperrt. Martin Kauschinger hat wegen seinen beruflichen Abschlussprüfungen über mehrere Wochen hinweg kaum trainiert. Gerade im Offensivbereich waren wir deshalb oft sehr dünn besetzt und mussten immer wieder improvisieren", informiert Seebachs Coach Wolfgang Beller, der seiner Truppe nicht nur deshalb ein positives Zwischenzeugnis ausstellt: "Unsere Bilanz ist absolut zufriedenstellend. Wir haben 11 von 17 Spielen gewonnen und erst 17 Gegentore bekommen. Das sind richtig gute Werte. Etwas ärgerlich hingegen ist, dass wir schon fünfmal verloren haben. Lobenswert ist der Einsatz und die Mentalität der gesamten Mannschaft. Das sind allesamt sehr gute Jungs."







Am Samstag kreuzt Spitzenreiter SpVgg Landshut im Waldstadion auf. Die "Spiele" reist mit einem komfortablen Polster von sieben Punkten auf den Rangzweiten an. "Landshut macht es hervorragend. Der Tabellenführer ist spielerisch stark, bekommt kaum Gegentore und vorne hat man eine überragende individuelle Qualität. Zugute kommt der Spielvereinigung sicherlich auch, dass Woche für Woche nahezu mit der gleichen Aufstellung gespielt werden kann." Wolfgang Beller ist guter Dinge, dass seine Schützlinge gegen die Maier-Formation bestehen können: "Schon das sehr hitzige und emotionsgeladene Hinspiel war eine sehr ausgeglichene Angelegenheit. Wir werden uns nicht verstecken und wollen daheim nicht leer ausgehen."







