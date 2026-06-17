Ramspau zieht fünf junge Neuzugänge an Land

Jonathan Moesch (links) und David Unfried (rechts) überzeugten bislang in der A-Klasse mit starken Scorer-Quoten. Jetzt wollen sie sich in der Bezirksliga beweisen. – Foto: SpVgg Ramspau

Das kann sich sehen lassen: Mit insgesamt elf neuen Spielern galoppiert Süd-Bezirksligist SpVgg Ramspau nach der Sommerpause los. Um für die dritte Bezirksliga-Saison in Folge gerüstet zu sein, haben die Verantwortlichen den Bestandskader mit mehreren Neuverpflichtungen verstärkt. Fünf sind es in der Zahl. Zudem stoßen sechs Spieler aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich vor und zeigen so ihre Treue zur SpVgg.

Von der bisherigen SG Bruck/Schwand wechselt Stefan Auburger ans Regen-Ufer. Der 20-jährige Allrounder wohnt ganz in der Nähe und hat sich bewusst für den Wechsel nach Ramspau entschieden. Beim Bezirksligisten möchte er sich sportlich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen. „Durch seine flexible Einsetzbarkeit gibt er uns zusätzliche Möglichkeiten im Kader. Er möchte sich sportlich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen. In den Gesprächen hat er zudem einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Auch sein Vater ist unserem Verein seit vielen Jahren verbunden, weshalb wir uns besonders freuen, dass sich Stefan für die SpVgg entschieden hat“, teilen die Verantwortlichen mit.



Mit David Unfried können die Grün-Weißen einen Rückkehrer begrüßen, der nach seiner Jugendzeit bei der JFG 3 Schlösser-Eck im Herrenbereich für den TSV Pettenreuth kickte. In der abgelaufenen A-Klassen-Saison sammelte der 21-jährige Offensivmann bemerkenswerte 31 Scorer-Punkte (15 Tore und 16 Assists) in 19 Spielen. „David ist ein echter Ramspauer und seine Rückkehr war uns ein großes Anliegen. Mit seinen Qualitäten und seinen starken Scorer-Werten hat er sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht und stand auch bei anderen Vereinen auf dem Zettel. Umso mehr freut es uns, dass er künftig wieder das Trikot seines Heimatvereins tragen wird“, jubeln die Ramspauer Entscheidungsträger.



