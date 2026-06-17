Jonathan Moesch (links) und David Unfried (rechts) überzeugten bislang in der A-Klasse mit starken Scorer-Quoten. Jetzt wollen sie sich in der Bezirksliga beweisen. – Foto: SpVgg Ramspau
Ramspau zieht fünf junge Neuzugänge an Land
Neben den externen Verpflichtungen rückt eine Handvoll eigener Jugendspieler in den Herrenbereich auf
von Florian Würthele · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Das kann sich sehen lassen: Mit insgesamt elf neuen Spielern galoppiert Süd-Bezirksligist SpVgg Ramspau nach der Sommerpause los. Um für die dritte Bezirksliga-Saison in Folge gerüstet zu sein, haben die Verantwortlichen den Bestandskader mit mehreren Neuverpflichtungen verstärkt. Fünf sind es in der Zahl. Zudem stoßen sechs Spieler aus der eigenen Jugend in den Herrenbereich vor und zeigen so ihre Treue zur SpVgg.
Von der bisherigen SG Bruck/Schwand wechselt Stefan Auburger ans Regen-Ufer. Der 20-jährige Allrounder wohnt ganz in der Nähe und hat sich bewusst für den Wechsel nach Ramspau entschieden. Beim Bezirksligisten möchte er sich sportlich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen. „Durch seine flexible Einsetzbarkeit gibt er uns zusätzliche Möglichkeiten im Kader. Er möchte sich sportlich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen. In den Gesprächen hat er zudem einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Auch sein Vater ist unserem Verein seit vielen Jahren verbunden, weshalb wir uns besonders freuen, dass sich Stefan für die SpVgg entschieden hat“, teilen die Verantwortlichen mit.
Mit David Unfried können die Grün-Weißen einen Rückkehrer begrüßen, der nach seiner Jugendzeit bei der JFG 3 Schlösser-Eck im Herrenbereich für den TSV Pettenreuth kickte. In der abgelaufenen A-Klassen-Saison sammelte der 21-jährige Offensivmann bemerkenswerte 31 Scorer-Punkte (15 Tore und 16 Assists) in 19 Spielen. „David ist ein echter Ramspauer und seine Rückkehr war uns ein großes Anliegen. Mit seinen Qualitäten und seinen starken Scorer-Werten hat er sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht und stand auch bei anderen Vereinen auf dem Zettel. Umso mehr freut es uns, dass er künftig wieder das Trikot seines Heimatvereins tragen wird“, jubeln die Ramspauer Entscheidungsträger.
Ebenfalls vom TSV Pettenreuth kommt Jonathan Moesch
. Auch er machte in den letzten Saisons mit vielen Scorern auf sich aufmerksam. Zum Transfer des 23-Jährigen heißt es aus den Reihen der SpVgg: „Er ist uns bereits in den direkten Duellen positiv aufgefallen und hat dabei seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Seine Scorer-Werte sprechen für sich. Zudem hat er uns in den Gesprächen auch menschlich absolut überzeugt. Wir sind überzeugt, dass er hervorragend zur SpVgg Ramspau passt.“
Des Weiteren konnte sich der Bezirksligist auf der Torhüterposition verstärken und sich die Dienste von Michael Dächert
sichern. Zuletzt legte der 22-jährige Keeper eine kleine Fußballpause ein. „Umso mehr freut es uns, dass wir ihn von einem Comeback bei uns überzeugen konnten.“
Zuvor war er beim TB/ASV Regenstauf und beim ATSV Pirkensee-Ponholz aktiv. Dächerts fußballerische Wurzeln liegen in der gemeinsamen JFG, wodurch die Verbindung zum Verein schon lange besteht. „Zwar wird er ab August zunächst für ein Auslandssemester unterwegs sein, langfristig sehen wir ihn aber als wichtige Verstärkung in unserem Torhüterteam“
, betonen die Verantwortlichen.
Auch Stefan Auburger (links) und Philipp Purkl (rechts) haben sich den Grün-Weißen angeschlossen. – Foto: SpVgg Ramspau
Der fünfte externe Neuzugang ist ebenfalls ein Altbekannter. Philipp Purkl
hat nämlich bereits bis zur U17 für Ramspau bzw. die JFG 3 Schlösser-Eck gespielt, bevor er zu Jahn Futsal und Ettmannsdorf gewechselt ist. „Philipp kennen wir bestens. Uns freut es sehr, dass er jetzt den Weg zurück zu seinem Heimatverein gefunden hat. Seine Familie ist seit vielen Jahren eng mit unserem Verein verbunden, weshalb uns seine Rückkehr sehr freut“
, so die SpVgg-„Macher“ über den 19-jährigen Mittelfeldmann, der in Ramspau seine ersten Schritte im Herrenfußball machen wird.
„On top“ schaffen mit Matthias Dobmeier
, Kilian Proske
, Lukas Lautenschlager
, Jonas Islinger
, Jonas Vanino
und Jan Hartl
gleich mehrere Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend den Sprung in den Herrenbereich der SpVgg Ramspau. „Das freut uns natürlich besonders. Alle bringen großes Potenzial mit und sollen bei uns die Zeit bekommen, die sie für ihre Entwicklung brauchen. Manche werden sich schneller an den Herrenfußball gewöhnen, andere etwas länger benötigen – das ist völlig normal. Wir wollen die Jungs Schritt für Schritt an die Aufgaben heranführen und ihnen die bestmöglichen Voraussetzungen bieten.“
Zur kommenden Saison stellt der Dorfklub erstmals in der Vereinsgeschichte eine eigenständige dritte Mannschaft. Das ist für den Verein ein starkes Zeichen und spricht für die positive Entwicklung der SpVgg Ramspau in den vergangenen Jahren. „Dieser Schritt war notwendig, um allen Spielern die Möglichkeit zu geben, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln und sich sportlich weiterzuentwickeln. Es freut uns unglaublich, wie groß der Zuspruch aktuell ist und dass wir gleichzeitig nahezu keine Abgänge zu verzeichnen haben“
, erklären die Verantwortlichen und schieben nach: „Natürlich wissen wir auch, dass die Organisation von drei Herrenmannschaften eine echte Mammutaufgabe wird. Es wird eine große Herausforderung sein, allen Spielern gerecht zu werden und die Balance innerhalb der Mannschaften zu halten. Trotzdem überwiegt die Freude darüber, dass wir diese Situation überhaupt haben und gemeinsam diesen nächsten Schritt gehen können.“