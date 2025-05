Ramspau holt Christof Ostermayr aus Kareth zurück

Mit einem beachtenswerten Transfer lässt die SpVgg Ramspau aufhorchen. Dem Süd-Bezirksligisten ist es gelungen, mit Christof Ostermayr einen „verlorenen Sohn“ zu sich zurückzulotsen. Der 28-Jährige ist ein waschechtes Eigengewächs, spielte in der Jugend und bis 2019 bei den Herren für Ramspau. Anschließend sammelte der – in dieser Saison lange verletzte – Offensivspieler bei seinen Stationen in Burglengenfeld, Cham und Kareth-Lappersdorf reichlich höherklassige Erfahrung. Sein Re-Wechsel hat gute Gründe.

In Ramspau freuen sich die Verantwortlichen und natürlich auch der neue Cheftrainer David Romminger sehr über die gelungene Rückholaktion. „Christof ist ein toller Spieler, der sich aufgrund seines beruflichen Werdegangs – er ist nahe München als Lehrer aktiv – jedoch entsprechend schwer tut, weiterhin höherklassig Fußball zu spielen. Unter der Woche trainiert er bei einem regionalen Landesligisten mit, um am Wochenende topfit zu sein“, erklärt Abteilungsleiter Christian Bleier.



Christof Ostermayr selbst nennt zwei Hauptgründe für seine Rückkehr ans Regen-Ufer: „Ich war fast ein Jahr verletzt wegen einer Schambeinentzündung und Leistenproblemen. Seit September letzten Jahres bin ich in der Nähe von München als Lehrer eingesetzt. Aufgrund dessen kann ich den Aufwand für Landesliga-Fußball nicht mehr betreiben, da ich nicht mehr regelmäßig mit der Mannschaft trainieren kann.“ Andererseits möchte Ostermayr auch betonen, „dass ich immer irgendwann nach Ramspau zurückkehren wollte. Es ist mein Heimatverein und es geht viel vorwärts im Verein. Deshalb habe ich nicht zweimal überlegen müssen.“



Der gebürtige Nittenauer entstammt dem Nachwuchs der JFG 3 Schlösser-Eck und ging bei der heimischen SpVgg Ramspau seine erste Gehversuche im Herrenbereich. Im Dress des damaligen Kreisligisten bestach Ostermayr mit guten Torquoten und so wurde der ASV Burglengenfeld auf ihn aufmerksam. Es folgte der Schritt in die Landesliga. 2021 ging es nochmal eine Ligaebene nach oben. Zwei Saisons spielte Ostermayr für den ASV Cham in der Bayernliga, anschließend war er genauso lang für den TSV Kareth-Lappersdorf aktiv. Insgesamt stehen 105 Punktspiel-Einsätze im Verbandsbereich und 22 Tore in seiner Vita.