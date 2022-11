Rammersweier und Elgersweier im Gleichschritt Tabellenerster und -zweiter weiterhin mit komfortablem Vorsprung auf Platz Drei

Der FV Rammersweier und der VfR Elgersweier ziehen an der Spitze der Bezirksliga weiter einsam ihre Kreise. Im Spitzenspiel des Zweiten aus Elgersweier gegen den Dritten VfR Willstätt siegten die Offenburger mit 2:1 und distanzierten damit den direkten Verfolger. Der FV Rammersweier hielt sich beim Aufsteiger SV Schapbach mit 3:0 schadlos und bleibt einen Punkt vor den Elgersweierern. Neuer Dritter ist der FV Sulz, der einen knappen 1:0-Sieg aus Haslach mit nach Hause brachte. Bjarne Binder erzielte das goldene Tor in der 57. Minute. Kurz darauf kassierte die Elf von Trainer Florian Ey eine gelb-rote Karte und musste den knappen Vorsprung in Unterzahl über die Zeit retten. Mit diesem Sieg sicherte sich der FVS Rang drei.