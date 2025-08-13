– Foto: Marcel Eichholz

Ramlingen/Ehlershausen U23 II siegt souverän gegen Engelbostel Trainer Vlaski lobt spielerische Dominanz und zahlreiche Torchancen

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat am Dienstagabend einen hochverdienten 2:0-Sieg gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg eingefahren. Trainer Darijan Vlaski zeigte sich nach der Partie hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Heute hatten wir wirklich ein gutes Spiel gezeigt, hatten viel Ballbesitz, sehr, sehr viele Torchancen – und das über beide Halbzeiten hinweg.“

Von Beginn an dominierte die Heimelf das Geschehen. Bereits nach 18 Minuten brachte Benedict Rahaus den SVR nach einer sehenswerten Kombination in Führung. „Super rausgespielt von Pablo Saavedra-Gerke und dann vollendet Benni super“, lobte Vlaski den Angriff. Defensiv ließ sein Team kaum etwas zu. Die einzige nennenswerte Chance des MTV resultierte aus einer Ecke, bei der der Ball an die Latte sprang. Zur Pause hätte die Partie nach Ansicht des Trainers schon entschieden sein können: „Wenn wir die dicken Chancen machen, gehen wir mindestens mit 4:0 rein. Die halben Möglichkeiten zähle ich da gar nicht, nur die hundertprozentigen.“