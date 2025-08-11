Ramlingen/Ehlershausen II startet mit Remis in die Saison

– Foto: Marcel Eichholz

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat zum Auftakt der Bezirksliga-Saison ein 1:1 gegen den FC Lehrte erreicht. Vor heimischem Publikum zeigte sich die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski vor allem kämpferisch stark, blieb aber im Abschluss zu harmlos. „Es war ein nervöser Saisonstart von beiden Teams. Man weiß nicht genau, wo man steht – und das hat man gerade in der ersten Halbzeit gesehen“, sagte Vlaski.

Der erste Durchgang verlief chancenarm. Lehrte habe „vielleicht ein bisschen mehr den Ball gehabt, aber keine Torchance“, so der Coach. Seine eigene Elf kam nur selten gefährlich nach vorne. Die beste Gelegenheit bot sich nach einem Standard, als ein Kopfball aus sieben bis acht Metern zu zentral platziert war und der Gäste-Keeper parierte. Kurz vor der Pause setzte Ramlingen noch einmal ein Ausrufezeichen: „Das war die einzige wirklich gute Aktion in der ersten Halbzeit – über Nico Schleif und Benni Rahaus, der flankt, und Patrick Neuhaus köpft freistehend aus fünf bis sechs Metern drüber.“ Nach dem Seitenwechsel kam der Gastgeber besser ins Spiel. „Wir haben mehr Fußball gespielt, waren mutiger“, sagte Vlaski. Doch im Angriffsdrittel fehlte die Konsequenz. Eine Überzahlsituation im Lehrter Strafraum blieb ungenutzt, der Ball ging verloren – und der FC nutzte den schnellen Gegenstoß eiskalt. „Da kamen wir immer einen Schritt zu spät, und am Ende war der Ball im Tor“, ärgerte sich der Trainer über das 0:1 in der 67. Minute.