Ramlingen/Ehlershausen II startet mit Remis in die Saison

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat zum Auftakt der Bezirksliga-Saison ein 1:1 gegen den FC Lehrte erreicht. Vor heimischem Publikum zeigte sich die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski vor allem kämpferisch stark, blieb aber im Abschluss zu harmlos. „Es war ein nervöser Saisonstart von beiden Teams. Man weiß nicht genau, wo man steht – und das hat man gerade in der ersten Halbzeit gesehen“, sagte Vlaski.
Zweikämpfe prägen das Spiel – Chancen bleiben Mangelware
Der erste Durchgang verlief chancenarm. Lehrte habe „vielleicht ein bisschen mehr den Ball gehabt, aber keine Torchance“, so der Coach. Seine eigene Elf kam nur selten gefährlich nach vorne. Die beste Gelegenheit bot sich nach einem Standard, als ein Kopfball aus sieben bis acht Metern zu zentral platziert war und der Gäste-Keeper parierte. Kurz vor der Pause setzte Ramlingen noch einmal ein Ausrufezeichen: „Das war die einzige wirklich gute Aktion in der ersten Halbzeit – über Nico Schleif und Benni Rahaus, der flankt, und Patrick Neuhaus köpft freistehend aus fünf bis sechs Metern drüber.“
Nach dem Seitenwechsel kam der Gastgeber besser ins Spiel. „Wir haben mehr Fußball gespielt, waren mutiger“, sagte Vlaski. Doch im Angriffsdrittel fehlte die Konsequenz. Eine Überzahlsituation im Lehrter Strafraum blieb ungenutzt, der Ball ging verloren – und der FC nutzte den schnellen Gegenstoß eiskalt. „Da kamen wir immer einen Schritt zu spät, und am Ende war der Ball im Tor“, ärgerte sich der Trainer über das 0:1 in der 67. Minute.
Die Schlussphase gestaltete Ramlingen druckvoller. Nach einer gut herausgespielten Kombination über links, mit Seitenverlagerung nach rechts, erzielte Bajo Kabiru in der 80. Minute den Ausgleich. Wenig später bot sich sogar die große Chance zum Sieg: „Wir laufen drei gegen eins auf deren Tor, spielen es aber nicht gut aus“, berichtete Vlaski.
Fast wäre die Partie zuvor schon entschieden worden – allerdings zu Ungunsten der Gastgeber. „Unser Torwart spielt dem Lehrter Spieler den Ball in den Fuß, der steht frei vor dem Tor. Irgendwie retten wir da noch, schmeißen uns rein. Da hatten wir Glück – das haben wir selber verbockt und sind nicht bestraft worden“, räumte der Coach ein.
Vlaski sprach von einer „körperbetonten, aber fairen“ Partie mit vielen Zweikämpfen und intensivem Mittelfeldspiel. Sein Fazit fiel nüchtern aus: „Unterm Strich war es vielleicht sogar ein gerechtes Unentschieden.“