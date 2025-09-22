Ramlingen/Ehlershausen II entscheidet Topspiel früh für sich

– Foto: SV Budberg / Temath

Die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen II hat das Spitzenspiel der Bezirksliga Hannover 2 eindrucksvoll für sich entschieden. Beim bisherigen Tabellenzweiten TSV Burgdorf setzte sich die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski mit 3:1 durch – und stellte die Weichen bereits in den ersten 20 Minuten auf Sieg. Benedict Rahaus traf doppelt, Torben Tepper erhöhte auf 3:0. Burgdorfs Anschlusstreffer durch Noel Köhler in der Nachspielzeit kam zu spät.

„Nach 20 Minuten war der Grundstein gelegt“, bilanzierte Vlaski. Sein Team war vom Anpfiff weg präsent, kombinationssicher und eiskalt vor dem Tor. „Viermal vorm Tor gewesen, dreimal getroffen – ganz abgeklärt“, lobte der Coach. Die frühe Führung verschaffte Ramlingen Sicherheit, Burgdorf fand bis zur Pause kaum Mittel und hatte nur eine nennenswerte Gelegenheit. Gestern, 15:00 Uhr TSV Burgdorf TSV Burgdorf SV Ramlingen/Ehlershausen U23 SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 1 3 Abpfiff

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Ramlingen das Geschehen weitgehend im Griff. Zwar bemühte sich Burgdorf um mehr Spielkontrolle, doch echte Durchschlagskraft entwickelte das Team von Halit Özden nur selten. „Zwei, drei Möglichkeiten waren da“, räumte Vlaski ein, „aber wir hätten den Sack früher zumachen müssen – drei Hundertprozentige lassen wir liegen.“ Dennoch: Der Erfolg war zu keiner Zeit ernsthaft gefährdet. Wie so oft in dieser Saison war es die manchmal unspektakulär wirkende, aber enorm stabile mannschaftliche Geschlossenheit, die den Unterschied ausmachte. Ob im Aufbau, in der Rückwärtsbewegung oder in Umschaltsituationen – Ramlingen zeigte, warum es das Maß der Dinge in der Liga ist. Mit jetzt 22 Punkten aus acht Spielen führt die U23 die Tabelle souverän an – und scheint für den Herbst bestens gerüstet.