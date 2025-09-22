Ramlingen/Ehlershausen II entscheidet Topspiel früh für sich

Die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen II hat das Spitzenspiel der Bezirksliga Hannover 2 eindrucksvoll für sich entschieden. Beim bisherigen Tabellenzweiten TSV Burgdorf setzte sich die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski mit 3:1 durch – und stellte die Weichen bereits in den ersten 20 Minuten auf Sieg. Benedict Rahaus traf doppelt, Torben Tepper erhöhte auf 3:0. Burgdorfs Anschlusstreffer durch Noel Köhler in der Nachspielzeit kam zu spät.
„Nach 20 Minuten war der Grundstein gelegt“, bilanzierte Vlaski. Sein Team war vom Anpfiff weg präsent, kombinationssicher und eiskalt vor dem Tor. „Viermal vorm Tor gewesen, dreimal getroffen – ganz abgeklärt“, lobte der Coach. Die frühe Führung verschaffte Ramlingen Sicherheit, Burgdorf fand bis zur Pause kaum Mittel und hatte nur eine nennenswerte Gelegenheit.
Auch nach dem Seitenwechsel hatte Ramlingen das Geschehen weitgehend im Griff. Zwar bemühte sich Burgdorf um mehr Spielkontrolle, doch echte Durchschlagskraft entwickelte das Team von Halit Özden nur selten. „Zwei, drei Möglichkeiten waren da“, räumte Vlaski ein, „aber wir hätten den Sack früher zumachen müssen – drei Hundertprozentige lassen wir liegen.“ Dennoch: Der Erfolg war zu keiner Zeit ernsthaft gefährdet.
Wie so oft in dieser Saison war es die manchmal unspektakulär wirkende, aber enorm stabile mannschaftliche Geschlossenheit, die den Unterschied ausmachte. Ob im Aufbau, in der Rückwärtsbewegung oder in Umschaltsituationen – Ramlingen zeigte, warum es das Maß der Dinge in der Liga ist. Mit jetzt 22 Punkten aus acht Spielen führt die U23 die Tabelle souverän an – und scheint für den Herbst bestens gerüstet.
Flutlichtspiel gegen Stelingen vorgezogen
Lange verschnaufen kann die Vlaski-Elf aber nicht. Bereits am Mittwoch steht das vorgezogene Heimspiel gegen den TSV Stelingen auf dem Programm – die Partie wurde wegen des Erntefestes in Ramlingen verlegt. „Wir freuen uns auf das Flutlichtspiel“, so Vlaski, der seiner Mannschaft nach dem Derby-Dreier zwei Tage frei gönnte.
Mit einem weiteren Sieg gegen Stelingen könnte Ramlingen den Vorsprung auf die Verfolger weiter ausbauen – die aktuelle Form und Stabilität sprechen klar dafür.
TSV Burgdorf – SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 1:3
TSV Burgdorf: Philipp Sauer, Erik Sonnefeld, Robin Günther, Kevin Franke (45. Florian Pszolla), Benjamin Schubert, Mathis Flügge, Dimitrij Gottfried (60. Benjamin Sarr), Alexander Kamerer, Sarwar Mahmud (75. Nick Jarzombek), Faisal Al Balushi, Noel Köhler - Trainer: Halit Özden
SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Finn Beeneken, Jannes Wöhlken, Servan Duran (45. Maximilian Runge), Nico Schleif, Pablo Saavedra-Gerke (70. Felix Krüger) (88. Sebastian Daecke), Fawaz Fakhri Khiro, Tibor Strutzke, Torben Tepper (77. Jeremy Lee Finsel), Patrick Neuhaus, Benedict Rahaus (63. Alieu-Badara Njie) - Trainer: Darijan Vlaski
Schiedsrichter: Dennis Remus
Tore: 0:1 Benedict Rahaus (8.), 0:2 Benedict Rahaus (13.), 0:3 Torben Tepper (21.), 1:3 Noel Köhler (90.)