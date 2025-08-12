 2025-08-11T11:59:41.423Z

Ramlingen/Ehlershausen empfängt Engelbostel-Schulenburg

Trainer Darijan Vlaski fordert volle Konzentration – Heimstärke soll den Ausschlag geben

Am Dienstagabend (12. August, 19.00 Uhr) trifft die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen auf den MTV Engelbostel-Schulenburg. Für Trainer Darijan Vlaski ist die Partie mehr als nur ein weiteres Bezirksliga-Spiel. „Wir wollen vor heimischem Publikum die ersten und wichtigen drei Punkte einfahren und unsere Heimstärke unter Beweis stellen“, betonte der Coach im Vorfeld.

Wiedersehen mit Ex-Spieler Elvis Peqi sorgt für zusätzliche Brisanz

Die Begegnung erhält besondere Würze durch das Wiedersehen mit Elvis Peqi, der in der Vergangenheit sowohl für die U23 als auch für die erste Herrenmannschaft des SVR aktiv war. Engelbostel habe sich „gezielt verstärkt“, so Vlaski, weshalb man „von einem engen und umkämpften Spiel“ ausgehen müsse.

Umso mehr richtet der Trainer den Fokus auf einen konzentrierten Beginn seiner Mannschaft. „Es wird entscheidend sein, dass wir von der ersten Minute an die Zweikämpfe annehmen und unsere Chancen konsequent verwerten“, erklärte Vlaski. Die Erwartung an seine Elf ist klar: hohe Einsatzbereitschaft, Disziplin und Effektivität im Torabschluss.

Der Anpfiff erfolgt um 19.00 Uhr auf dem Platz in Ramlingen. Vlaski hofft dabei auf lautstarke Unterstützung von den Rängen: „Wir freuen uns auf zahlreiche Fans, die uns nach vorne pushen.“

