Ramlingen will Reaktion zeigen – Garbsen reist als Außenseiter an

– Foto: SV Budberg / Temath

Am 21. Spieltag der Bezirksliga Hannover 2 empfängt der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II am Sonntag (15 Uhr) den TuS Garbsen. Das Hinspiel gewann der Tabellenführer mit 2:0 – doch die Voraussetzungen sind diesmal andere. Nach der Niederlage gegen die SG 74 Hannover zum Auftakt ins Pflichtspieljahr will Ramlingen „ein anderes Gesicht zeigen“, wie Trainer Darijan Vlaski betont.

Gegen den direkten Verfolger hatten den Spitzenreiter massive personelle Probleme geplagt. „Verletzungs-, urlaubs-, arbeits- und krankheitsbedingt haben uns insgesamt sieben Spieler gefehlt. Das war spürbar“, erklärt Vlaski. Einige Akteure seien zudem angeschlagen oder erkältet gewesen. „Entsprechend schwierig war die Situation.“

„Das Spiel wird aller Voraussicht nach stattfinden – davon gehen wir aus. Das Wetter ist gut“, sagt Vlaski. „Wir freuen uns, dass wir eine Woche nach dem Auftakt gegen 74 direkt die Chance haben, Wiedergutmachung zu betreiben.“

Die Lage habe sich nun deutlich entspannt: „Diese Woche sah personell schon besser aus, einige Spieler kehren definitiv zurück – und wir wollen eine klare Reaktion zeigen.“

Garbsen sieht Ramlingen klar vorne

Für TuS-Trainer Daniel Thomaschewski ist die Favoritenrolle eindeutig verteilt. „Ramlingen ist auf jeden Fall Favorit, spielen zu Hause, sind Tabellenplatz eins, haben eine gute Truppe und eine Top-Hinserie gespielt“, sagt er. „Wer Favorit ist? Ramlingen. Definitiv.“

Gleichzeitig will sich Garbsen nicht verstecken. „Wir brauchen uns vor keinem zu verstecken. Das ist eine ganz klare Geschichte.“ Die Vorbereitung sei ordentlich verlaufen: „Wir haben nicht einmal Training ausfallen lassen, dreimal die Woche trainiert, waren oft in der Halle, hatten drei Testspiele.“ Auch ein Trainingslager in Köln habe man absolviert: „Da haben wir zwar schön auf die Nüsse gekriegt, aber gar nicht so verkehrt gespielt.“ Zuletzt gab es einen 4:3-Erfolg gegen Tückersburg. „Wir sind absolut im Soll.“

Wie seine Mannschaft auftreten wird, lässt Thomaschewski offen: „Ich bin noch ein bisschen hin und her überlegen, ob wir hoch anlaufen oder tief stehen. Das weiß ich noch nicht.“ Klar ist für ihn nur: „Wir sind nicht der Favorit. Deswegen ist das mal ganz schön, die Rolle weiterzuschieben.“

Auch Vlaski warnt vor dem Gegner. „Mit Garbsen wartet ein schwieriger Gegner. Das Hinspiel war sehr anspruchsvoll.“ Er beschreibt die Stärken des Kontrahenten deutlich: „Sie wollen Fußball spielen, jagen dich im Eins-gegen-Eins über den ganzen Platz und stellen dich defensiv wie offensiv vor Herausforderungen.“

Ramlingen gehe dennoch „mit breiter Brust“ in die Partie. „Wir spielen zu Hause und wollen wieder in die Spur kommen. Ziel ist klar ein Sieg am Sonntag.“ Trainiert wurde intensiv – „endlich wieder auf Rasen“, wie Vlaski betont.

Ramlingen führt die Tabelle mit 43 Punkten an, dicht gefolgt von der SG 74 Hannover (40). Garbsen liegt mit 29 Punkten auf Rang sieben und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld. Während der Spitzenreiter im Aufstiegsrennen keinen weiteren Ausrutscher riskieren möchte, kann Garbsen befreit aufspielen.

Thomaschewski formuliert es pragmatisch: „Dann gucken wir mal, was Ramlingen am Sonntag anbietet.“