Szene aus dem Spiel – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

"Ramlingen war eine Klasse besser und hat hochverdient gewonnen" Der SV Bruchhausen-Vilsen verliert 1:6 gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen +++ Mit Bildergalerie und Videoszenen Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover SV Ramlingen-Ehlershausen SV B-Vilsen Torsten Klein

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat am 19. Spieltag der Landesliga Hannover eine deutliche 1:6-Heimniederlage gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen hinnehmen müssen. Die Gäste rückten damit auf Rang zwei vor und sind nun erster Verfolger des Tabellenführers SC Hemmingen-Westerfeld. Bruchhausen-Vilsen überwintert auf Platz fünfzehn. Einen Tag nach der Partie teilte der Verein mit, dass Trainer Torsten Klein seine Tätigkeit zum Saisonende beendet, seine Entscheidung steht jedoch in keinem Zusammenhang mit dem Spiel.

Gestern, 14:00 Uhr SV Bruchhausen-Vilsen SV B-Vilsen SV Ramlingen-Ehlershausen SV Ramlingen-Ehlershausen 1 6 + Video Ramlingen dominierte die Begegnung von Beginn an und stellte früh die Weichen. Bereits in der dritten Minute traf Kebba Manneh zum 1:0, sieben Minuten später erhöhte er erneut. „Der Gegner war in der ersten Halbzeit deutlich überlegen und es spielte ihnen natürlich in die Karten, dass sie zwei frühe Tore erzielt haben. Wir hatten keinen Zugriff bekommen, keine Torchancen und waren in dieser Phase komplett chancenlos. Das muss man so neidlos sagen“, erklärte SVBV-Trainer Torsten Klein.

Der Druck blieb hoch und Ramlingen legte konsequent nach. In der 33. Minute traf Kjell Hanke zum 3:0, kurz vor der Pause erhöhte Hannes Müller auf 4:0. „Ich selbst konnte als Trainer nicht eingreifen, weil ich mit der dritten Gelben gesperrt war. Aber daran lag es nicht. Mein Co-Trainer Philipp Witschke hat das gut gemacht.“ Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Bruchhausen-Vilsen stabiler. „Die zweite Halbzeit war in Ordnung. Wir haben dagegengehalten. Ramlingen hat vielleicht auch etwas weniger gemacht, als in der ersten Halbzeit.“ Dennoch blieb der Gegner effizient. In der 76. Minute traf erneut Manneh, der damit seinen dritten Treffer erzielte. Bruchhausen-Vilsen kam in der 82. Minute durch Nick Plate zum 1:5, ehe Manneh in der Schlussminute mit seinem vierten Tor den Endstand herstellte.