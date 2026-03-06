Ramlingen reist zum Blauen Wunder – Favorit mit Warnung

– Foto: Timo Babic

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II tritt am Sonntag (15 Uhr) bei der SG Blaues Wunder Hannover an. Auf dem Papier scheint die Rollenverteilung eindeutig: Der Tabellenführer reist zum Drittletzten, der zuletzt eine deutliche Niederlage kassierte. Doch Trainer Darijan Vlaski warnt davor, die Partie zu unterschätzen.

Das erste Aufeinandertreffen verlief allerdings einseitig. Ramlingen gewann im September mit 8:0 – einer der höchsten Siege der Saison. Dennoch will Vlaski daraus keine falschen Schlüsse ziehen: „Wir wissen, dass uns am Sonntag eine schwere Aufgabe erwartet.“

„Am Wochenende steht für uns ein Auswärtsspiel beim Blauen Wunder auf Kunstrasen an“, sagt Vlaski. „Der Gegner ist nicht optimal aus der Winterpause gekommen, aber das hat für mich wenig Aussagekraft. Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich sind oft besonders schwierig zu bespielen.“

Der Tabellenführer kommt mit Rückenwind nach Hannover. Am vergangenen Wochenende setzte sich Ramlingen souverän mit 3:0 gegen den TuS Garbsen durch. Patrick Neuhaus, Benedict Rahaus und Pablo Saavedra-Gerke trafen beim Heimsieg. Mit nun 46 Punkten aus 18 Spielen verteidigte die Mannschaft ihre Spitzenposition vor der SG 74 Hannover.

Umstellung auf Kunstrasen

Eine Besonderheit ist der Spielort. Gespielt wird auf Kunstrasen – nach zuletzt mehreren Partien auf Rasen. Für Vlaski stellt das jedoch kein großes Problem dar. „Nach unserem letzten Spiel auf Rasen ist der Kunstrasen wieder eine kleine Umstellung, aber das sollte kein großes Problem sein. In der Vorbereitung haben wir ohnehin viel in der Halle trainiert.“

Personell auf dem Weg zur Normalität

Nach der schwierigen Phase zum Rückrundenstart entspannt sich die personelle Situation allmählich. „Personell kehren nach und nach Spieler zurück. Wir sind noch nicht komplett, aber insgesamt gut aufgestellt“, erklärt Vlaski.

Während Ramlingen um den direkten Aufstieg kämpft, steckt Blaues Wunder im unteren Tabellenbereich fest. Die Mannschaft aus Hannover musste zuletzt eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Niedersachsen Döhren hinnehmen und rangiert mit 16 Punkten auf Rang 13.

Gerade solche Spiele sieht Vlaski jedoch als gefährlich an. „Darauf sind wir eingestellt und haben uns entsprechend vorbereitet.“ Ziel bleibt klar: Mit einem weiteren Sieg soll der Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigt werden.