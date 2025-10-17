Ramlingen II will Spitzenposition in Bemerode behaupten

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II steht am Sonntag (15.30 Uhr) vor einem anspruchsvollen Auswärtsspiel beim TSV Bemerode. Obwohl die Ausgangslage auf dem Papier klar scheint – Erster gegen Tabellenzehnter – erwartet Trainer Darijan Vlaski „ein hartes Stück Arbeit“. Die Gastgeber haben in den letzten Wochen gegen Spitzenteams regelmäßig gepunktet und bewiesen, dass sie für Überraschungen gut sind.
„Bemerode hat zuletzt gegen Döhren, Garbsen und 74 Hannover jeweils unentschieden gespielt – das spricht für sie“, sagt Vlaski. Entsprechend gewarnt reist seine Mannschaft in die Landeshauptstadt. Das Duell findet auf Kunstrasen statt – ein Umstand, der beiden Seiten entgegenkommt: „Sie trainieren darauf, wir spielen gerne darauf. Der Ball läuft sauber, das kommt uns grundsätzlich entgegen.“
Ramlingen mit souveräner Serie – aber ohne Leichtsinn
Der Spitzenreiter reist mit breiter Brust an. Nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen Schlusslicht 06 Lehrte am vergangenen Wochenende steht die U23 bei zehn Siegen aus zwölf Spielen und führt die Bezirksliga Hannover 2 mit komfortablen acht Punkten Vorsprung an. Dass es gegen Lehrte bis in die Nachspielzeit dauerte, ehe Saiku Kamara den Sieg sicherte, sieht Vlaski als Mahnung: „Das war das erwartet schwere Spiel. Wir müssen lernen, solche Gegner früher zu knacken.“
Die Trainingswoche verlief nach seinen Worten konzentriert. Ziel ist es, das Offensivspiel wieder präziser und zielstrebiger zu gestalten. „Wir wollen in bestimmten Dingen besser werden als in den letzten zwei Spielen – auch wenn wir sie gewonnen haben“, so der Coach.
Bemerode mit stabiler Defensive und gefährlichen Momenten
Die Gastgeber aus dem Süden Hannovers stehen mit 15 Punkten im Mittelfeld der Tabelle, sind jedoch seit mehreren Wochen ungeschlagen. Das jüngste 1:1 bei der SpVgg Niedersachsen Döhren zeigte, dass Bemerode mit jedem Gegner mithalten kann. Trainer Dominik Standke setzt auf eine stabile Grundordnung und schnelle Umschaltaktionen – Tugenden, die auch Ramlingen zuletzt vor Probleme stellten.
Ramlingen reist als Favorit, doch Vlaski macht keinen Hehl daraus, dass er mit Widerstand rechnet: „Wir sind vorbereitet, wissen, was auf uns zukommt und wollen auf jeden Fall etwas mitnehmen.“ Mit einem weiteren Sieg könnte die U23 ihre Tabellenführung weiter festigen – und zugleich unterstreichen, dass sie auch in der kritischen Herbstphase der Saison ihre Konstanz behält.