– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Ramlingen II will Spitzenposition in Bemerode behaupten Vlaski-Elf reist zum formstarken TSV – Kunstrasen kein Nachteil für den Tabellenführer Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 TSV Bemerode SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II steht am Sonntag (15.30 Uhr) vor einem anspruchsvollen Auswärtsspiel beim TSV Bemerode. Obwohl die Ausgangslage auf dem Papier klar scheint – Erster gegen Tabellenzehnter – erwartet Trainer Darijan Vlaski „ein hartes Stück Arbeit“. Die Gastgeber haben in den letzten Wochen gegen Spitzenteams regelmäßig gepunktet und bewiesen, dass sie für Überraschungen gut sind.

„Bemerode hat zuletzt gegen Döhren, Garbsen und 74 Hannover jeweils unentschieden gespielt – das spricht für sie“, sagt Vlaski. Entsprechend gewarnt reist seine Mannschaft in die Landeshauptstadt. Das Duell findet auf Kunstrasen statt – ein Umstand, der beiden Seiten entgegenkommt: „Sie trainieren darauf, wir spielen gerne darauf. Der Ball läuft sauber, das kommt uns grundsätzlich entgegen.“ Ramlingen mit souveräner Serie – aber ohne Leichtsinn

Der Spitzenreiter reist mit breiter Brust an. Nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen Schlusslicht 06 Lehrte am vergangenen Wochenende steht die U23 bei zehn Siegen aus zwölf Spielen und führt die Bezirksliga Hannover 2 mit komfortablen acht Punkten Vorsprung an. Dass es gegen Lehrte bis in die Nachspielzeit dauerte, ehe Saiku Kamara den Sieg sicherte, sieht Vlaski als Mahnung: „Das war das erwartet schwere Spiel. Wir müssen lernen, solche Gegner früher zu knacken.“ So., 19.10.2025, 15:30 Uhr TSV Bemerode TSV Bemerode SV Ramlingen/Ehlershausen U23 SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 15:30 PUSH