Ramlingen II ringt Garbsen nieder – Effizienz schlägt Spielkontrolle

Es war der erwartet schwere Auftakt für die Reserve des SV Ramlingen/Ehlershausen . „Wie erwartet war es ein schwieriger Gegner, der uns vor allem in den ersten 25 Minuten vor Probleme gestellt hat“, erklärte Trainer Darijan Vlaski. „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen – weder mit noch ohne Ball.“

Die Umstellung nach Wochen auf Kunstrasen und in der Halle sei „für alle Mannschaften spürbar“, mit „nur wenigen Einheiten auf Naturrasen war das zunächst eine Herausforderung“. Dennoch blieb man stabil: „Positiv war, dass wir trotz der Unsicherheiten defensiv kaum etwas zugelassen haben – es gab keine klaren Torchancen.“ Nach rund 35 Minuten nutzte Ramlingen „praktisch die erste echte Möglichkeit“ zum 1:0 und legte kurz darauf das 2:0 nach. „Wir haben 25 bis 30 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden“, so Vlaski, „aber wir haben uns hineingekämpft.“

Garbsen lange auf Augenhöhe

Ganz anders bewertete Daniel Thomaschewski die Anfangsphase aus Sicht des TuS Garbsen: „Bis zum ersten Gegentor waren wir die bestimmendere Mannschaft. Wir konnten immer wieder Nadelstiche setzen und haben defensiv gut gearbeitet.“ Das 0:1 sei „aus einer möglichen Abseitsstellung“ gefallen, „zumindest sehr knapp“. Der folgende Doppelschlag nach einem Fehler im Aufbau habe „uns etwas die Intensität gekostet“. Auch nach der Pause fehlte trotz viel Ballbesitz „die zwingende Aktion“. Die große Chance zum Anschluss vergab Felix Beißer aus zehn Metern. „Mit dem Anschlusstreffer wäre es vielleicht noch einmal spannend geworden“, meinte Thomaschewski – doch stattdessen fiel das 0:3, erneut „aus abseitsverdächtiger Position“.

Souveräne zweite Halbzeit

Vlaski sah sein Team nach der Pause klar verbessert: „Mit der Führung im Rücken sind wir deutlich stabiler rausgekommen. Defensiv standen wir gut, offensiv hatten wir weitere sehr gute Chancen.“ Nach dem dritten Treffer „hätten wir das Ergebnis noch deutlicher gestalten können – zwei, drei Tore wären möglich gewesen“, räumte er ein, schränkte aber ein: „Ein noch höheres Resultat wäre vielleicht auch nicht ganz dem Spielverlauf gerecht geworden.“ Sein Fazit fiel eindeutig aus: „Unterm Strich ist es ein verdienter Sieg, weil wir über 90 Minuten geschlossen agiert und letztlich überzeugt haben.“

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II – TuS Garbsen 3:0

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Finn Beeneken, Servan Duran (87. Hakim Ahmed Hikmat), Hüseyin Yüksel, Fabijan Feraj, Sebastian Daecke, Pablo Saavedra-Gerke, Fawaz Fakhri Khiro (84. Maximilian Runge), Tibor Strutzke (77. Jeremy Lee Finsel), Patrick Neuhaus (77. Ahmed Khaldi), Benedict Rahaus (70. Bajo Kabiro) - Trainer: Darijan Vlaski

TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Tim Windhorn, Niklas Preuß, Luca Wiesberg (90. Eray Aksoy), Bennet Busse (70. Muhammed Akin Yalcinkaya), Emmanuel Opoku Boamah, Felix Avila, Felix Beiser, Fjon Böttcher (79. Yunus Emre Kelleci), Manuel-Jose Varela (84. Robin Oltmann), Marcel Rack - Trainer: Daniel Tomaschewski

Schiedsrichter: Joris Koplin

Tore: 1:0 Patrick Neuhaus (35.), 2:0 Benedict Rahaus (39.), 3:0 Pablo Saavedra-Gerke (70.)