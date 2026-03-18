Ramlingen II macht mit frühem Doppelschlag alles klar

– Foto: Volkhard Patten

Schon in der ersten Halbzeit erzielten die Gastgeber zwei Tore innerhalb weniger Minuten und legten so den Grundstein für den Sieg.

Ramlingens Trainer Darijan Vlaski sah einen klaren Spielverlauf: „Moin, hochverdienter Sieg. Wir hatten das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Der Gegner hat gut verteidigt, stand tief und hat versucht, auf Konter zu spielen.“ Entscheidend seien die beiden Treffer kurz hintereinander gewesen: „Wichtig waren die zwei Tore in der ersten Halbzeit innerhalb von zehn Minuten – da war das Spiel eigentlich schon gelaufen.“

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat das Nachholspiel des 19. Spieltags gegen Sportfreunde Anderten mit 2:0 gewonnen. Die Gastgeber stellten die Weichen früh auf Sieg: Benedict Rahaus traf in der 18. Minute zum 1:0, nur acht Minuten später erhöhte Chris Treppschuh auf 2:0.

Trotz der Niederlage erkannte Anderterns Trainer Tobias Faust eine Reaktion seiner Mannschaft auf das vorherige Spiel: „Wichtig war für mich zu sehen, dass die Mannschaft definitiv eine Reaktion auf das Spiel gegen TSV Bemerode gezeigt hat. Das hat sie getan, da muss ich wirklich meinen Hut vorziehen. Die Jungs haben 90 Minuten dagegengehalten und gekämpft.“

Ramlingen festigt mit dem Sieg die Tabellenführung der Bezirksliga 2 Hannover, Anderten steht weiterhin auf Rang zehn. Trotz der Niederlage hob Faust die Leistung seiner Mannschaft hervor: „Von daher bin ich meiner Mannschaft über das Ergebnis gar nicht sauer. Am Ende des Tages zählen natürlich die Punkte, die haben wir nicht eingefahren. Die haben wir dann letzte Woche verloren, in Anführungszeichen.“

Zum Abschluss richtete Faust noch einen Dank an die Gastgeber und das Betreuungsteam: „Vielen Dank an den Staff von Darijan Vlaski, an die Physiotherapeuten und auch an Kurt Becker, der vor Ort war. Vielen Dank für die Betreuung von Robert Fech. Er wurde eingewechselt, musste verletzungsbedingt wieder ausgewechselt werden. Die Betreuung war sehr gut. Dafür möchte ich mich bei Ramlingen insgesamt noch einmal bedanken.“

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II – Sportfreunde Anderten 2:0

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Quentin Bach, Finn Beeneken, Jannes Wöhlken (56. Maximilian Runge), Servan Duran, Jannis Nolte (72. Hakim Ahmed Hikmat), Sebastian Daecke, Pablo Saavedra-Gerke, Fawaz Fakhri Khiro, Chris Treppschuh, Patrick Neuhaus (69. Ahmed Khaldi), Benedict Rahaus (75. Torben Tepper) - Trainer: Darijan Vlaski

Sportfreunde Anderten: Jens Weber, Domenic Bennet Hussel, Torsten Schernikau, Mack Henriksson, Joe Ong (46. Laurenz Hinrichs), Niclas-Sebastian Spilner (59. Robert Fech) (71. Lennart Ptock), Niklas Goldschmidt (59. Francesco Grundmann), Leon Beulke, Jan Kloßek, Jonas Frederic Hasenclever, Tom Voß - Trainer: Tobias Faust

Schiedsrichter: Benjamin Schmidt (Laatzen)

Tore: 1:0 Benedict Rahaus (18.), 2:0 Chris Treppschuh (26.)