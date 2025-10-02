Ramlingen II auf Wiedergutmachung aus – Kirchrode zu Gast in Großmoor

Nach der herben 0:5-Heimniederlage gegen den TSV Stelingen steht der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II am Donnerstagabend (19:15 Uhr) vor der Chance zur schnellen Wiedergutmachung. Im vorgezogenen Heimspiel gegen den TSV Kirchrode will die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski den Patzer ausmerzen – gespielt wird allerdings nicht in Ramlingen, sondern auf dem Ausweichplatz in Großmoor.

Der Grund: Das Vereinsheim ist wegen eines Jubiläums vermietet – ein 25. Hochzeitstag wird gefeiert. Für Vlaski kein Problem: „Wir haben uns eingeschworen. Wir wissen, was auf uns zukommt.“ Kirchrode sei ein Gegner, den man keinesfalls an seiner aktuellen Tabellensituation festmachen dürfe.

Mit bislang nur einem Saisonsieg rangiert Kirchrode auf Rang 13, ist aber laut Vlaski „eine Mannschaft, die in der Offensive ihre Qualitäten hat“. Der Coach hat den Gegner beobachtet und warnt vor einer eingespielten Truppe, die sich seit dem Aufstieg in die Bezirksliga behauptet. „Da sind viele erfahrene Spieler dabei, und sie werden alles reinwerfen.“

Am vergangenen Wochenende wurde Kirchrodes Spiel gegen Davenstedt abgebrochen – damit liegt die letzte volle Partie bereits etwas zurück. Die Vorbereitung auf das Duell mit dem Tabellenführer dürfte dennoch intensiv verlaufen sein, zumal ein Punktgewinn beim Favoriten für Rückenwind sorgen könnte.

Ramlingen mit klarer Zielsetzung: Wiedergutmachung und Neustart

Nach dem ersten Dämpfer der Saison gegen Stelingen (0:5) will Vlaski nicht lange hadern. „Irgendwann war es soweit, irgendwann waren wir vielleicht auch fällig“, hatte er nach der Partie gesagt – nun soll eine neue Serie gestartet werden. Mit 22 Punkten aus neun Spielen führt Ramlingen weiterhin die Tabelle an, der Vorsprung ist jedoch geschmolzen.

Das Spiel gegen Kirchrode ist das erste von drei aufeinanderfolgenden Heimspielen, durch den Tausch ergibt sich eine ungewöhnliche Konstellation. Vlaski: „Wir haben uns da ein bisschen was vorgenommen – aber erst mal zählt nur das Spiel am Donnerstag.“

Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung – doch Ramlingen weiß, dass der Gegner unangenehm sein kann. Entscheidend wird sein, ob die Gastgeber die richtige Reaktion auf die Schlappe gegen Stelingen zeigen. Dann könnte das Spiel in Großmoor zum Auftakt einer neuen Erfolgsserie werden.