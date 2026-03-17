Ramlingen gegen Anderten: Spitzenreiter unter Druck Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II will nach der überraschenden Niederlage gegen SG Blaues Wunder zurück in die Erfolgsspur von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Nach der bitteren 0:1-Niederlage bei SG Blaues Wunder Hannover tritt Ramlingen/Ehlershausen II im Nachholspiel gegen Sportfreunde Anderten an. Tobias Faust, Trainer von Sportfreunde Anderten, kündigt kämpferisch an: „Wir werden uns etwas ausdenken und fahren dahin, um definitiv etwas mitzunehmen, sonst bräuchten wir gar nicht antreten.“

Am Dienstagabend (19:00 Uhr) trifft der Tabellenführer SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II auf Sportfreunde Anderten. Die Hausherren haben nach 19 Spielen 46 Punkte auf dem Konto, während die Gäste mit 24 Zählern auf Platz zehn liegen. Nach dem letzten Spieltag erlitt Anderten beim TSV Bemerode eine knappe 0:1-Niederlage, Ramlingen musste sich SG Blaues Wunder Hannover mit 0:1 geschlagen geben. Trainer Tobias Faust warnt vor der Schwierigkeit der Aufgabe: „Aus Anderter Sicht ist es heute gegen die Ligaspitzenreiter ein sehr schweres Spiel. Wir müssen ein ganz anderes Gesicht zeigen als am Sonntag gegen TSV Bemerode. Das war, wie gesagt, ein No-Go. Man konnte meiner Mannschaft vorwerfen, dass sie das Spiel nicht angenommen hat.“

Faust bleibt optimistisch und kämpferisch: „Wir werden jetzt nicht als Trainerteam auf die Mannschaft draufhauen, sondern uns gut auf das heutige Spiel vorbereiten, bevor wir in das spielfreie Wochenende gehen. Am Ende wollen wir auch Punkte einfahren und versuchen, etwas mitzunehmen.“ Ramlingens Trainer Darijan Vlaski betont die Rollenverteilung, warnt aber vor zu viel Selbstzufriedenheit: „Anderten steht im unteren Drittel, braucht jeden Punkt und hat wie die meisten Gegner gegen uns nichts zu verlieren. Sie können ohne Druck ins Spiel gehen, da es nicht gegen einen direkten Konkurrenten geht. Sie können befreit aufspielen.“