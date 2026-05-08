Ramlingen dreht Spiel und setzt sich spät ab Tabellenführer besiegt Döhren mit 4:2 von red · Heute, 09:43 Uhr · 0 Leser

– Foto: Niedersachsen Döhren

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II schlägt die SpVgg Niedersachsen Döhren mit 4:2. Trainer Darijan Vlaski sieht einen „verdienten Sieg“ – auch in Unterzahl erfolgreich.

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat sich im Nachholspiel gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren mit 4:2 durchgesetzt – und dabei eine Partie gedreht, die lange offen blieb. Trainer Darijan Vlaski sprach nach dem Spiel von einem „verdienten Sieg“ und verwies auf die Anfangsphase: „Wir hatten direkt in den ersten 15 Minuten zwei hundertprozentige Chancen.“ Dennoch geriet seine Mannschaft zunächst in Rückstand, als Mano Stadtler (16.) für Döhren traf.

„Dann macht Döhren aus dem Nichts das 1:0“, sagte Vlaski, der anschließend eine klare Überlegenheit seiner Mannschaft sah: „Danach waren wir in der ersten Halbzeit klar am Drücker und hätten eigentlich mit einer deutlichen Führung in die Halbzeit gehen müssen.“ Noch vor der Pause drehte Ramlingen die Partie. Fawaz Fakhri Khiro (42.) und Benedict Rahaus (45.) sorgten für die 2:1-Führung.