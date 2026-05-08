Ramlingen dreht Spiel und setzt sich spät ab

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II schlägt die SpVgg Niedersachsen Döhren mit 4:2. Trainer Darijan Vlaski sieht einen „verdienten Sieg“ – auch in Unterzahl erfolgreich.
Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat sich im Nachholspiel gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren mit 4:2 durchgesetzt – und dabei eine Partie gedreht, die lange offen blieb.
Trainer Darijan Vlaski sprach nach dem Spiel von einem „verdienten Sieg“ und verwies auf die Anfangsphase: „Wir hatten direkt in den ersten 15 Minuten zwei hundertprozentige Chancen.“ Dennoch geriet seine Mannschaft zunächst in Rückstand, als Mano Stadtler (16.) für Döhren traf.
„Dann macht Döhren aus dem Nichts das 1:0“, sagte Vlaski, der anschließend eine klare Überlegenheit seiner Mannschaft sah: „Danach waren wir in der ersten Halbzeit klar am Drücker und hätten eigentlich mit einer deutlichen Führung in die Halbzeit gehen müssen.“
Noch vor der Pause drehte Ramlingen die Partie. Fawaz Fakhri Khiro (42.) und Benedict Rahaus (45.) sorgten für die 2:1-Führung.
In der zweiten Halbzeit wurde es turbulent. Nach einer Gelb-Roten Karte spielte Ramlingen ab der 60. Minute in Unterzahl. „Aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt“, so Vlaski. Trotz Unterzahl hielt seine Mannschaft die Führung zunächst.
Döhren kam jedoch zurück: Nico Schlehuber (81.) erzielte den Ausgleich. „Kurz vor Schluss macht Döhren dann das 2:2, ohne in dieser Phase wirklich zwingend gewesen zu sein“, erklärte Vlaski.
Die Reaktion der Gastgeber folgte prompt. „Wir zeigen aber eine sehr gute Reaktion und gehen durch einen direkten Freistoß von Torben Tepper wieder in Führung.“ Tepper traf in der 83. Minute und erhöhte in der Nachspielzeit (90.+5) auf 4:2.
„Die Einwechselspieler haben das Spiel zu unseren Gunsten beeinflusst“, betonte Darijan Vlaski.
Mit dem Sieg baut Ramlingen/Ehlershausen II seine Position an der Tabellenspitze weiter aus, während Döhren bei 45 Punkten im oberen Mittelfeld verbleibt.
SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II – SpVgg Niedersachsen Döhren 4:2
SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Johann Ridtschenko, Finn Beeneken, Nico Schleif, Sebastian Daecke (88. Bajo Kabiro), Pablo Saavedra-Gerke (90. Jeremy Lee Finsel), Fawaz Fakhri Khiro, Ahmed Khaldi, Patrick Neuhaus (66. Tibor Strutzke), Benedict Rahaus (69. Torben Tepper), Michael Zajusch, Leon Scholochow - Trainer: Darijan Vlaski
SpVgg Niedersachsen Döhren: Leon-Giuseppe Gottschalck, Nico Schlehuber, Till Fassauer (63. Lasse Dettmer), Philip Wagner, Luis-Filipe Großmann Pereira da Silva, Anthony Bleteh Doe (67. Peer Stille), Mano Stadtler, Dodzi Julio Kotchi (74. Till Wittmann), Christopher Wollny, Louis Bennett Liebold, Illia Povalii - Trainer: Patrick Heldt
Schiedsrichter: Gordon Eckert
Tore: 0:1 Mano Stadtler (16.), 1:1 Fawaz Fakhri Khiro (42.), 2:1 Benedict Rahaus (45.), 2:2 Nico Schlehuber (81.), 3:2 Torben Tepper (83.), 4:2 Torben Tepper (90.+5)