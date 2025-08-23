Raml schockt Grainet, „Polling“ hadert mit Chancenverwertung

Sebastian List, Trainer DJK Oberdiendorf: „Wir waren gut im Spiel, sind aber unglücklich in Rückstand geraten. Wir haben dann große Moral bewiesen und sind verdient zum 1:1 gekommen. Auch nach der Halbzeit waren wir klar am Drücker, konnten aber den zweiten Gegentreffer trotz vielfacher Überzahl im Zentrum nicht verteidigen. Nach dem erneuten Ausgleich waren wir drauf und dran das Spiel zu drehen. Aufgrund der Spielanteile wäre ein Heimsieg heute nicht unverdient gewesen.“

Ernst Lüftl, Trainer SV Oberpolling: „Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen und kampfbetont. Bischofsmais agierte eigentlich nur mit langen Bällen. Wir haben am Anfang versucht, es spielerisch zu lösen und mit der Zeit dann auch angefangen, weite Bälle zu schlagen. In der zweiten Halbzeit gerieten wir durch einen vermeidbaren Eckball in Rückstand. Wir haben im Anschluss noch alles versucht, vor allem nachdem der Gäste-Torhüter vom Platz gestellt wurde und wir in Überzahl waren. Wir erarbeiteten uns noch zahlreiche Torchancen, welche wir allesamt nicht nutzen konnten. Somit stehen wir am Ende heute wieder mit leeren Händen da. Momentan fehlt uns das Glück und individuelle Fehler unsererseits werden sofort bestraft. Es geht jetzt trotzdem weiter. Wir geben nicht auf, auch wenn es natürlich immer schwieriger wird, wenn man kein Erfolgserlebnis hat.“