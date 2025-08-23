Raml schockt Grainet, „Polling“ hadert mit Chancenverwertung

Im kleinen „Waidler-Derby“ zwischen dem TSV Grafenau und dem SV Grainet feierten die „Stodbärn“ einen 3:0-Heimerfolg. Vor 170 Zuschauern entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Ein Doppelpack von Simon Raml kurz vor dem Halbzeitpfiff ebnete am Ende aber einen verdienten Sieg der Hausherren. Weiterhin auf den ersten Saisonsieg warten muss der SV Oberpolling. Gegen den SV Bischofsmais ging die Lüftl-Truppe trotz zahlreicher Tormöglichkeiten und Überzahl in der Schlussphase erneut leer aus und zog mit 1:0 knapp den kürzeren. Ein ansehnliches 2:2-Unentschieden ereignete sich zwischen der DJK Oberdiendorf und dem FC Obernzell-Erlau. Ebenfalls keinen Sieger gab es in der Begegnung zwischen dem TSV Waldkirchen und der SpVgg Niederalteich. Nach 90 Minuten stand ein 0:0 zu Buche. Mit 3:1 erledigte die SpVgg Ruhmannsfelden seine Aufgabe gegen den TSV Mauth seriös und setzte sich damit wieder vor den FC Künzing auf die Tabellenspitze.
Sven Halfar, Trainer TSV Waldkirchen: „Wir haben in der ersten Halbzeit etwas müde gewirkt und brauchten eine Weile, bis wir ins Spiel gefunden haben. Die zweite Halbzeit war klar besser, teilweise waren wir drückend überlegen. Eigentlich müssen wir heute vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit gewinnen, was aber natürlich schwierig war, da Niederalteich gut verteidigt und immer wieder einen Fuß dazwischen gebracht hat. Der Ball wollte heute einfach nicht ins Tor. Wir nehmen den Punkt natürlich mit, auch wenn wir uns drei Punkte verdient hätten.“
Christian Moser, sportlicher Leiter SV Grainet: „In den ersten 35 Minuten sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Derby. Sowohl Grafenau als auch wir hatten in dieser Phase jeweils zwei sehr gute Möglichkeiten. Kurz vor der Halbzeit schockte uns Grafenau mit einem Doppelschlag, sodass es mit einem 2:0-Rückstand in die Pause ging. Auch nach dem Seitenwechsel kamen wir wieder gut ins Spiel, kassierten jedoch eine unglückliche Gelb-Rote Karte und mussten fortan in Unterzahl weiterkämpfen. Nach einem gut ausgespielten Konter machte Grafenau mit dem 3:0 den Deckel drauf. Am Ende ein verdienter Heimsieg für die Heimelf.“
Sebastian List, Trainer DJK Oberdiendorf: „Wir waren gut im Spiel, sind aber unglücklich in Rückstand geraten. Wir haben dann große Moral bewiesen und sind verdient zum 1:1 gekommen. Auch nach der Halbzeit waren wir klar am Drücker, konnten aber den zweiten Gegentreffer trotz vielfacher Überzahl im Zentrum nicht verteidigen. Nach dem erneuten Ausgleich waren wir drauf und dran das Spiel zu drehen. Aufgrund der Spielanteile wäre ein Heimsieg heute nicht unverdient gewesen.“
Ernst Lüftl, Trainer SV Oberpolling: „Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen und kampfbetont. Bischofsmais agierte eigentlich nur mit langen Bällen. Wir haben am Anfang versucht, es spielerisch zu lösen und mit der Zeit dann auch angefangen, weite Bälle zu schlagen. In der zweiten Halbzeit gerieten wir durch einen vermeidbaren Eckball in Rückstand. Wir haben im Anschluss noch alles versucht, vor allem nachdem der Gäste-Torhüter vom Platz gestellt wurde und wir in Überzahl waren. Wir erarbeiteten uns noch zahlreiche Torchancen, welche wir allesamt nicht nutzen konnten. Somit stehen wir am Ende heute wieder mit leeren Händen da. Momentan fehlt uns das Glück und individuelle Fehler unsererseits werden sofort bestraft. Es geht jetzt trotzdem weiter. Wir geben nicht auf, auch wenn es natürlich immer schwieriger wird, wenn man kein Erfolgserlebnis hat.“
Alois Wittenzellner, sportlicher Leiter SpVgg Ruhmannsfelden: „Vor 250 Zuschauern haben wir Zuhause heute einen guten Auftritt abgeliefert. Über 90 Minuten haben wir uns den Sieg verdient, da wir insgesamt die klar spielbestimmende und bessere Mannschaft waren. Durch eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung konnten wir einen guten Gegner in Schach halten, worauf wir sehr stolz sein können. Ich denke auch, dass das Ergebnis in der Höhe so in Ordnung geht. Ein großes Lob will ich dem Schiedsrichter aussprechen, der mit einer guten, ruhigen und sehr umsichtigen Linie ein Top-Spiel abgeliefert hat.“