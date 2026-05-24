Ramiz Demir ein echter Lübecker Junge

Ramiz Demir (am Ball) trägt grün-weiß im Herzen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der VfB Lübeck blickt bei der Neuorientierung bei seiner Kaderplanung auch auf die eigene Jugend. Wie die Grün-Weißen nun bekannt gaben, ist der auslaufende Vertrag mit Ramiz Demir verlängert worden. Der 21-jährige Offensivakteur bleibt seinem Heimatverein über den Sommer hinaus erhalten und wird somit auch in der neuen Saison das Trikot mit dem Adler auf der Brust an der Lohmühle tragen.

Mit Ramiz binden die Verantwortlichen einen echten Lübecker Jungen an den Club, der die Region sowie das direkte Umfeld bestens kennt und an der Lohmühle den nächsten großen Entwicklungsschritt im Herrenbereich anpeilt.

Der gebürtige Lübecker begann seine fußballerische Laufbahn einst beim SC Buntekuh, ehe es ihn bereits im Kindesalter das erste Mal in die renommierte Nachwuchsabteilung des VfB Lübeck zog. Über die weiteren Ausbildungsstationen beim JFV Grönau/Phönix/Eichholz, dem Hamburger Oberliga-Nachwuchs des Niendorfer TSV sowie dem JFV Lübeck kehrte der beidfügige Angreifer schließlich im Sommer 2023 an die Lohmühle zurück, wo er sich seitdem im Seniorenbereich kontinuierlich weiterentwickeln konnte.

In der abgelaufenen Spielzeit wandelte Demir erfolgreich als Pendler zwischen den Welten. Der 1,82 Meter große Offensivallrounder gehörte sowohl zum Kader der Regionalliga-Mannschaft als auch zum Aufgebot der zweiten Vertretung. Besonders in der Landesliga Holstein stellte er seine Kaltschnäuzigkeit unter Beweis und netzte in 18 Einsätzen für die U21 starke 10 Mal ein. Parallel sammelte er im Regionalliga-Team wichtige Spielpraxis auf hohem Niveau: 18 Mal mit zwei Toren sowie zwei Torvorlagen. Insgesamt bringt es das Talent damit bereits auf 36 Pflichtspieleinsätze für die erste Mannschaft des VfB.

Flexibilität und der nächste Schritt unter Guerino Capretti

Vor allem die extreme Vielseitigkeit macht Demir für das Trainerteam so wertvoll. Durch seine Beidfüßigkeit und Dynamik kann er sowohl im klassischen Sturmzentrum als auch als spielende Komponente hinter den Spitzen agieren. Neben seinem ausgeprägten Torinstinkt bringt er vor allem hohes Tempo und eine enorme Einsatzbereitschaft mit auf den Platz.

VfB-Cheftrainer Guerino Capretti zeigt sich hocherfreut über den Verbleib des flexibel einsetzbaren Angreifers und sieht in ihm ein Musterbeispiel für die klubinterne Durchlässigkeit:

„Ramiz ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Spieler, die bei uns in der Jugend bzw. in der U21 spielen, den Weg in den Profikader finden können. Ramiz hat sich gut entwickelt in den letzten zwei Jahren. In der vergangenen Saison kam er auf einige Einsätze in der Regionalliga und konnte dort sogar Tore erzielen. In dieser Saison gilt es für ihn, den nächsten Schritt bei uns zu machen.“

„Gemeinsam bauen wir die Zukunft“

Die Vertragsverlängerung passt perfekt in die langfristige Philosophie des Traditionsvereins, vermehrt auf junge, entwicklungsfähige Spieler aus der eigenen Region zu setzen. Passend zum aktuellen Saisonmotto der Grün-Weißen, „Gemeinsam bauen wir die Zukunft.“, unterschrieb auch Ramiz Demir im Rahmen des offiziellen Vorstellungs-Videos symbolisch einen persönlichen Baustein.

Für den 21-Jährigen selbst war die Entscheidung, an der Lohmühle zu verlängern, eine echte Herzensangelegenheit: