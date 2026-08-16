Raming-Freesen legt vor, Skatulla patzt TuS Haren und FC 47 Leschede teilen sich im packenden Emslandliga-Duell leistungsgerecht die Punkte von Gerry Grave · Heute, 22:02 Uhr · 0 Leser

Im Emslandliga-Duell trennten sich der TuS Haren und der FC 47 Leschede nach 90 intensiven Minuten mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Beide Teams verbuchten am Ende einen verdienten Zähler auf ihrem Konto. Nachdem beide Mannschaften im Vorjahr im gesicherten Mittelfeld landeten, schielen die Experten nun vor allem auf die Entwicklung der Hausherren. Haren hatte sich nach einer schwächeren Phase in der vergangenen Saison stark zurückgekämpft, was den TuS zum leichten Favoriten machte. Bei vollständigem Kader bleibt die spannende Frage, ob das Team am Ende die Top 5 der Liga stürmen kann. Da der TuS heute jedoch auf seinen verletzten Torjäger Mirco Husmann verzichten musste, fehlte in vorderster Front die letzte Durchschlagskraft.

Taktischer Kniff und erste Drangphase Die Rollenverteilung schien zunächst klar. Haren übernahm trotz des Ausfalls die Initiative und dominierte die Anfangsphase mit gefälligem Ballbesitzfußball. Leschede, für die es nach einem Spielausfall in der Vorwoche das erste Saisonspiel war, agierte keineswegs passiv. Gästetrainer Michael Zimdars schickte seine Elf in einem kompakten 3-5-2-System auf den Rasen. Ein Schachzug, der sich schnell auszahlen sollte. Nachdem die Gäste die erste harener Sturmphase unbeschadet überstanden hatten, fanden sie immer besser über flüssige Kombinationen in die Partie. In der Folge verzeichnete Leschede sogar ein Chancenplus und prüfte den TuS-Keeper mit gefährlichen Distanzschüssen von Michael Knieper und Kapitän Johannes Duisen.

„Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit spielerisch noch stärker als im zweiten Durchgang“, bilanzierte Zimdars nach dem Abpfiff. Der Gästecoach trauerte den vergebenen Gelegenheiten nach: „In dieser Phase hatten wir die klareren Tormöglichkeiten für den Sieg und standen zudem in der Defensive extrem sicher.“

Routine bringt die Führung für Haren Inmitten der stärksten Phase der Gäste schlug jedoch die individuelle Klasse der Hausherren zu. Der erfahrene Martin Raming-Freesen, der einst wertvolle Oberliga-Erfahrung beim SV Meppen II sammelte, stand nach einer feinen Offensivaktion goldrichtig. In der 27. Minute markierte er die umjubelte 1:0-Führung für die Heimelf. Neben Raming-Freesen verfügt der TuS mit Akteuren wie Mike Fischer über enorme Qualität. Mit gewohnter Zweikampfstärke verteidigte das eingespielte Team des TuS Haren diesen knappen Vorsprung bis zum Pausenpfiff der souverän leitenden Schiedsrichterin. Hinter dem Gehäuse der Gastgeber sorgte derweil die Torwart-Personalie voor Gesprächsstoff. Der 43-jährige Routinier Bernd Christmann, der sonst selbst als Schiedsrichter aktiv ist, hütete aufgrund von Personalengpässen erneut das Harener Tor. Ein sichtlich nervöser TuS-Fan am Spielfeldrand konnte die Spannung kaum ertragen und rief humorvoll in Richtung des Keepers: „Mein Herz, ich halte das nicht mehr aus – es ist viel zu spannend!“

Unglücklicher Ausgleich und hitzige Schlussphase Der zweite Durchgang begann mit wütenden Angriffen der Zimdars-Elf. Belohnt wurde der enorme Aufwand in der 49. Minute, als Jannik Skatulla eine scharfe Hereingabe der Gäste unglücklich zum 1:1-Ausgleich ins eigene Netz abfälschte. Nach dem Ausgleich entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der von unbändigem Kampf im Mittelfeld lebte. Drei Gelbe Karten für die Gäste unterstrichen die Intensität. Beide Trainer versuchten mit frischen Kräften von der Bank den Lucky Punch zu erzwingen. Bei Haren zog der erfahrene Niederländer Helder Cutala auf der Zehnerposition die Fäden. Abseits des Rasens stahl ihm jedoch sein kleiner Sohn die Show, der unentwegt „Papa, Papa!“ über den Platz rief. Während der Filius das bunte Treiben um sich herum sichtlich genoss und mehr Augen für das Spielen als für die Taktik hatte, zeigte sich sein Vater nach dem Abpfiff gewohnt analytisch. „Das 1:1 geht am Ende als gerechtes Ergebnis in Ordnung“, gab Cutala zu Protokoll, merkte jedoch gleichzeitig kritisch an: „Beim vorherigen 2:2-Unentschieden gegen Dalum haben wir spielerisch definitiv noch eine Schippe draufgelegt.“ In einer hitzigen Schlussphase mit extrem langer Nachspielzeit blieb es letztlich beim leistungsgerechten Remis.