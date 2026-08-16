Ramesloh feiert den Derbysieg - Heidenau siegt im Topspiel

– Foto: Jörn Kruber, Andreas Hann

Mit fünf Toren und drei Vorlagen ist Youngster Samuel Morisse wohl der Spieler der ersten beiden Kreisliga-Spieltage. Mit einem Doppelpack verhalf der Stürmer seinem MTV Ramelsloh zum Derbysieg gegen den VfL Maschen. Neben dem Aufsteiger sind derzeit noch sechs Teams ohne Punktverlust unterwegs, Heidenau gewinnt derweil das Topspiel gegen Vizemeister Luhdorf. So lief der 2. Spieltag der Kreisliga Harburg.

Der TSV Heidenau legte los wie die Feuerwehr und traf zunächst auf überforderte Luhdorfer. Nachdem Niklas Karthausen zur Führung traf (4.), legte Christoph Ahrens mit einem Distanzschuss schnell nach (10.). Anschließend haderten die Heidenauer damit, nicht das dritte Tor nachlegt zu haben. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste hingegen stärker aus der Kabine zurück und schöpften durch Sascha Krause schnell Hoffnung (49.). Der TSV verteidigte kompakt, dem MTV glückte daher nicht mehr der Ausgleich.

TSV-Trainer Jannik Pahl: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und waren von der ersten Sekunde an voll da. Gerade in den ersten 25 bis 30 Minuten haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und hätten die Partie in dieser Phase eigentlich schon frühzeitig entscheiden können. Ab der 30. Minute kommt Luhdorf etwas besser ins Spiel und wir sind in unseren Aktionen nicht mehr ganz so klar wie zuvor. Trotzdem haben wir kurz vor der Halbzeit die große Möglichkeit, auf 3:0 zu stellen. Nach der Pause passiert mit dem Anschlusstreffer dann genau das, was wir unbedingt verhindern wollten. Danach schaffen wir es leider nicht mehr, mit unseren Umschaltaktionen für genügend Entlastung zu sorgen. Dadurch wird es bis zum Schluss ein echter Kraftakt. Was die Jungs dann aber an Laufbereitschaft, Einsatz und Mentalität gezeigt haben, war richtig stark. Jeder hat alles auf dem Platz gelassen und wir haben am Ende gemeinsam alles wegverteidigt. Großes Kompliment an die Mannschaft für diese Einstellung und den absoluten Willen, die drei Punkte zu Hause zu behalten. Wenn wir unsere Umschaltaktionen konsequenter ausspielen, können wir uns das Leben heute sicherlich deutlich leichter machen. Trotzdem überwiegt ganz klar das Positive: Wir holen den Heimsieg, zeigen über weite Strecken eine gute Leistung und bringen am Ende mit viel Leidenschaft und Einsatz das 2:1 über die Zeit.“ MTV-Trainer Michael Arndt: „Wir haben heute mit völlig verschlafenen 15 Minuten selbst entscheidend dazu beizutragen, dem Spielansatz der Gastgeber ideal in die Karten zu spielen. Erst nach 0:2 und weiteren Konterchancen zeigten wir ein anderes Gesicht und kamen nach 30 Minuten zu ersten zwei Großchancen. Kurz nach der Pause gelang der Anschlusstreffer. Die zweite Hälfte war danach klar bei uns, blieb aber chancenarm. Heidenau hatte sich gut eingeigelt. Zwei, drei Mal war allerdings doch der Ausgleich möglich, der über die Spielzeit gesehen auch nicht unverdient gewesen wäre. Aber so einen Spielstart darf man sich einfach nicht erlauben, wenn man aus Heidenau etwas mitnehmen will.“

Im Duell der beiden Bezirksliga-Reserven entscheidet Buchholz das Rennen für sich. Zunächst legte jedoch JesBe vor, weil Leondrit Ibrahimaj für den Aufsteiger traf (16.). Der BFC schlug jedoch zurück und drehte durch einen Doppelpack von Philipp Pöpken das Geschehen (32., 44.). In der Schlussphase gelang es Henry Rehder den Deckel für die Gäste draufzumachen (85.).

Der TSV Auetal kommt nach dem gelungenen Kreispokal-Auftakt auch mit einem Zu-Null-Sieg in den Ligabetrieb. Leon Ahrens brachte die Toppenstedter mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße (9., 34.). Nach dem Seitenwechsel blieb Winsen bemüht, den Fuß in die Tür zu bekommen. Letztlich gelang es den Hausherren jedoch durch Eric Gasasira spät den Deckel draufzumachen (89.).

Ramelsloh bekam von Maschen eine knifflige Aufgabe gestellt, die der Aufsteiger nach dem Seitenwechsel löste. Nach einem Foul an Mathis Radünz bekam der MTV einen Strafstoß zugesprochen, den Torjäger Samuel Morisse verwandelte (67.). In der Zwischenzeit dezimierten sich die Gäste selbst, als der gelbvorbelastete Phil Huper für eine Unsportlichkeit die Ampelkarte sah (69.). Anschließend bekam Doppelpacker Morisse schon das Schlusswort überreicht und machte mit dem 2:0-Endstand alles klar (70.). MTV-Cheftrainer Lars Henk: „Die große Derbystimmung ist nicht aufgekommen, es war ein sehr unaufgeregtes Spiel. Maschen hat über weite Strecken gut verteidigt, bis uns ein Strafstoß zum 1:0 verholfen hat. Nach dem Platzverweis haben wir viele Räume gehabt und dann nachgelegt. Daraufhin haben wir es souverän zu Ende gespielt und sind sehr zufrieden mit dem Spielverlauf und dem Ergebnis. Nächste Woche sind wir dann als Erster beim Zweiten in Holvede zu Gast.“

Zweites Spiel, zweiter Sieg! Holvede bleibt wieder ohne Gegentor und schnappt sich den zweiten Dreier in der frühen Phase der Saison. Für den Unterschied sorgte Dorio Dombrowski mit einem Treffer im ersten Abschnitt (33.).

Ein Start nach Maß! Der TSV Elstorf II ist mit einem 6:1-Heimerfolg furios in die neue Spielzeit gestartet. Mit einem Doppelschlag sorgten David Jung (11.) und Sam-Jeremy Siewert (13.) für eine frühe komfortable Führung. Nach dem Seitenwechsel meisterte Jonah Genterczewsky mit einem Doppelpack seine Bewährungsprobe (50., 55.). Der Torjäger verpasste Teile der Vorbereitung aufgrund eines Bänderrisses im Fuß, ist aber der kommenden Woche wieder eine Option für den Landesliga-Kader. Schließlich machte Paul Lukas Lochner (71., 84.) mit zwei weiteren Toren den Deckel drauf. EE blieb zumindest das Schlusswort durch Steve Hoyer (86.).