Ramelsloh und Lüneburg greifen nach dem Titel

Symbolbild A-Junioren des MTV Ramelsloh – Foto: Andreas Hannig

Für die A-Junioren des MTV Ramelsloh (NFV-Kreis Harburg) und die C-Junioren vom JFV Lüneburg (NFV-Kreis Heide-Wendland) steht am Wochenende in der Sportschule Wedau in Duisburg der nächste große Schritt bevor: Bei den Deutschen Futsal-Meisterschaften messen sich die beiden niedersächsischen Vertreter mit den besten Nachwuchsteams aus den anderen Regionalverbänden.

Der Spielplan sieht vor, dass der MTV in der Gruppenphase am Samstag um 11.30 Uhr auf den nordostdeutschen Titelträger Rostocker FC trifft. Komplettiert wird die Vorrundengruppe durch die JFG Schaumberg-Prims, die den südwestdeutschen Raum vertritt und um 14.45 Uhr der zweite Gegner der Ramelsloher ist.

Der JFV Lüneburg misst sich in der Gruppenphase am Samstag um 10 Uhr mit der SV Elversberg aus dem Fußball-Regional-Verband Südwest und um 15.30 Uhr mit dem westdeutschen Vertreter Hombrucher SV. Sowohl bei den A- als auch bei den C-Junioren ziehen die Erst- und Zweitplatzierten beider Gruppen ins Halbfinale ein, die Tabellendritten spielen um den fünften Platz.