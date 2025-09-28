Ramelsloh triumphiert im Spitzenspiel - Meckelfeld schockt den TVV

Die Eintracht Elbmarsch II jubelt im Verfolgerduell! In einer ausgeglichenen Begegnung fiel das Pendel kurz vor dem Anbruch der Schlussphase in die Richtung der Deichkicker. Jannik Köster eröffnete den Torreigen (69.), anschließend machten Nico Bültemann (75.) und ein Eigentor von Tim Aschmann (79.) alles klar.

Während der TVV Neu Wulmstorf nicht die nötigen Lösungen fand, um die TVM-Defensive zu knacken, setzten die Gäste die nötigen Nadelstiche, um den ersten Saisonsieg einzufahren: Thies-Malte Lund brachte den TVM in Führung (13.), Amir Qavami legte im zweiten Abschnitt nach (69.). Während die Roten Teufel in der Spitzengruppe ein wenig federn lassen müssen, gibt Meckelfeld die Rote Laterne ab.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Ich kann und möchte das, was wir gespielt haben nicht kommentieren. Glückwunsch an Meckelfeld zum Sieg.“

TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Nach zwei kurzfristigen Absagen sind wir nur mit einem Auswechselspieler nach Neu Wulmstorf gefahren. Die Jungs haben trotzdem ein geiles Spiel abgerufen und eine tolle Defensivleistung gezeigt. Sie haben ein Riesenspiel gemacht und sich genau an die Vorgaben gehalten. Ich bin super stolz auf die Truppe, die sich heute nur mit Fußall und nicht mit dem Gegner oder dem Schiedsrichter beschäftigt hat – und schon sieht man, was möglich ist.“