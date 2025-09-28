Ramelsloh triumphiert im Spitzenspiel - Meckelfeld schockt den TVV

Zunächst deutete nicht viel daraufhin, dass der MTV Ramelsloh das Topspiel gegen JesBe für sich entscheiden könnte. Letztlich gelang den Gästen aber die schnelle Kurskorrektur, um am Ende doch als deutlicher Sieger vom Platz zu gehen. Der TVV Neu Wulmstorf fand gegen das vorherige Schlusslicht aus Meckelfeld hingegen gar nicht zu seiner Form.
Die Eintracht Elbmarsch II jubelt im Verfolgerduell! In einer ausgeglichenen Begegnung fiel das Pendel kurz vor dem Anbruch der Schlussphase in die Richtung der Deichkicker. Jannik Köster eröffnete den Torreigen (69.), anschließend machten Nico Bültemann (75.) und ein Eigentor von Tim Aschmann (79.) alles klar.
Während der TVV Neu Wulmstorf nicht die nötigen Lösungen fand, um die TVM-Defensive zu knacken, setzten die Gäste die nötigen Nadelstiche, um den ersten Saisonsieg einzufahren: Thies-Malte Lund brachte den TVM in Führung (13.), Amir Qavami legte im zweiten Abschnitt nach (69.). Während die Roten Teufel in der Spitzengruppe ein wenig federn lassen müssen, gibt Meckelfeld die Rote Laterne ab.
TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Ich kann und möchte das, was wir gespielt haben nicht kommentieren. Glückwunsch an Meckelfeld zum Sieg.“
TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Nach zwei kurzfristigen Absagen sind wir nur mit einem Auswechselspieler nach Neu Wulmstorf gefahren. Die Jungs haben trotzdem ein geiles Spiel abgerufen und eine tolle Defensivleistung gezeigt. Sie haben ein Riesenspiel gemacht und sich genau an die Vorgaben gehalten. Ich bin super stolz auf die Truppe, die sich heute nur mit Fußall und nicht mit dem Gegner oder dem Schiedsrichter beschäftigt hat – und schon sieht man, was möglich ist.“
Kelvin Gallwas krönte sich einmal mehr zum Matchwinner für den FC Hanstedt/Brackel! Nach den Startschwierigkeiten arbeitet sich der FCHB mit dem zweiten Sieg an Stück ins Tabellenmittelfeld vor. Der Anschlusstreffer der Buchholzer kam zu spät, um die Niederlage noch abzuwenden.
Zunächst profitierte der TSV Stelle von einem frühen Treffer von Cornelius-Johannes Rudloff (4.), der zur Pause noch Bestand hatte. Nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen dann, schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. Florian Bünz (56.) und Lennard Maack (63., 66.) zogen den Wistedtern schnell den Zahn, bis Kjell Weber sich das Schlusswort sicherte (74.).
Mit dem 2:0-Erfolg klettern die Tostedter nicht nur auf einen einstelligen Tabellenplatz, sondern stehen auch nur noch einen Zähler hinter der SG Elbdeich.
Fleestedt entscheidet das Kellderduell für sich und machte schon vor dem Anbruch der Schlussphase alles klar. Die SG Estetal kam ausgerechnet nach einer Ampelkarte in Unterzahk zu ihren beiden Treffern, die letztlich den TuS-Sieg aber nicht mehr gefährdeten.
Der MTV Ramelsloh gewinnt das Derby und Spitzenspiel beim FC Jesteburg-Bendestorf und hat über ein ausstehendes Nachholspiel die Tabellenführung in der eigenen Hand. Dabei deutete zunächst wenig darauf hin, dass die Gäste nach Schlusspfiff ausgelassen im Kreis ihren Erfolg feiern dürften. Die Bendestorfer gingen durch Tore von David Siladev (11.) und Julius Sellschopp (21.) früh in Führung, wodurch sich der MTV aber kaum beeindrucken ließ. Die Gäste legten einen bärenstarken zweiten Abschnitt des ersten Durchgangs hin, drehten nicht nur die Begegnung, sondern gingen sogar mit einem komfortablen Drei-Tore-Vorsprung in die Kabine. Schließlich gelang es den Ramelslohern, das Resultat ins Spiel zu bringen und einen richtungsweisenden Sieg einzufahren.
