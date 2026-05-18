Ramelsloh muss Meisterfeier vertagen - Estetal II steigt ab

– Foto: Felix Schlikis

Der MTV Ramelsloh kommt nach einem 0:2-Rückstand zurück, muss die Meisterfeier aber vertagen. Die Eintracht Elbmarsch II festigt den zweiten Platz, muss aber auf interne Schützenhilfe hoffen. Für die SG Elbdeich geht der Torhüter auf Torejagd. Die SG Estetal II ist hingegen nicht mehr zu retten.

Der TSV Stelle erwischte den besseren Start und legte nach einem Angriff über die rechte Seite durch Rico Böttcher vor (3.). Anschließend war der Tabellenführer um eine Antwort bemüht, doch nach einem Eckball gelang es den Gästen nachzulegen (35.). Erst mit dem Anbruch der Schlussphase fand Ramelsloh zurück in die Begegnung, als Sylwester Kilian die Kugel im Kasten unterbrachte (73.). In der Schlussphase nahm der MTV dem TSV Stelle durch Tim-Ole Bleich noch den sicher geglaubten Sieg (90.+1). Die Gastgeber müssen damit trotzdem ihre Meisterfeier vertagen.

Den Neu Wulmstorfern gehörte noch die erste Gelegenheit der Begegnung, doch noch vor der Pause legten Nico Bültemann (20.) und Kenneth-Luca Angermann (41.) für den Favoriten vor. Nach dem Seitenwechsel gelang es Moritz Bolsinger früh nachzulegen (62.), wodurch die Roten Teufel sich früh geschlagen geben mussten. Die Eintracht Elbmarsch II ist nur noch einen Sieg vom Aufstieg entfernt, muss dafür aber auch auf den Ligaverbleib der eigenen Bezirksliga-Elf hoffen. TVV-Co-Trainer Dirk Ellmers: "Wir sind heute nicht gut ins Spiel gekommen, hatten zu Beginn aber direkt die Chance zur Führung, die wir leider ungenutzt ließen. Danach geraten wir in Rückstand und mussten kurz vor der Pause noch das 0:2 hinnehmen. In der zweiten Halbzeit hat Elbmarsch weiter solide gespielt und mit dem 0:3 in der 62. Minute früh den Deckel draufgemacht. Mit unserem kleinen Kader konnten wir von außen leider keine entscheidenden Impulse mehr setzen. Unter dem Strich ein verdienter Sieg für Elbmarsch."

Mit dem einen Punkt macht der SV Wistedt den Klassenerhalt vorzeitig klar. Trotzdem wäre für den SVW nach den beiden Führungstoren von Lars-Henning Lilie (42.) und Tom Reichert (55.) sogar die volle Punktausbeute möglich gewesen. Der TuS Fleestedt II wehrte sich allerdings gegen die Niederlage, zeigte Moral und sicherte sich durch die Treffer von Bent Schlichting (51.) und Sandro Frank (84.) den einen Zähler.

SGE-Torhüter Marvin Ruschmeyer half als Feldspieler aus und brachte Elbdeich mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße (21., 26.). Nachdem sich die Meckelfelder für den zweiten Abschnitt mehr vornahmen, setzte die Hausherren den entscheidenden Nadelstich und machten durch Cord Block den Deckel drauf (55.). Dem TVM fehlt damit noch ein Sieg für den endgültigen Klassenerhalt. TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Ich war zwar selber nicht da, die Jungs haben aber berichtet, dass wir unsere erste Chance nicht genutzt haben. Anschließend bekommen wir zwei ärgerliche Gegentore und haben uns danach zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir kommen gut aus der Kabine, lassen uns dann aber auskontern. Leider haben wir auch verletzungsbedingt nochmal wechseln müssen. Dass für Elbdeich ihr Torwart als Feldspieler zwei Tore macht, sagt alles. Deswegen bin ich persönlich sehr unzufrieden, dass wir es nicht schaffen, auswärts vernünftig aufzutreten. Das wollen wir nächstes Jahr in dem Wissen abstellen, dass wir uns noch einmal hochfahren müssen, damit mit einem Dreier gegen Estetal endlich Ruhe ist.“