Ramelsloh macht die Meisterschaft klar - Abbruch in Meckelfeld

– Foto: Felix Schlikis

Der MTV Ramelsloh hat nach dem Aufstieg nun auch die Meisterschaft klargemacht. Die Aufstiegsfrage ist hingegen noch nicht ganz geklärt. Im Tabellenkeller der 1. Kreisklasse Harburg verhindert ein Spielabbruch einen wichtigen Meckelfeld-Sieg, trotzdem steht nun der TuS Fleestedt II als weiterer Absteiger fest.

Der TSV Stelle brachte die Eintracht Elbmarsch durch einen Treffer von Finn-Christopher Stracke lange ins Taumeln (34.). Erst in der Schlussphase gelang es den Deichkickern ihren zweiten Platz zu verteidigen. Nico Bültemann glich mit dem Anbruch der Schlussphase aus (72.), dann bog André Meier die Begegnung komplett um (85.).

Nur ein Pünktchen hat dem MTV Ramelsloh noch gefehlt, um die Meisterschaft endgültig einzutüten. Allerdings probierte sich Roddaus Tim Aschmann zunächst als Partycrasher, als er seine Farben in Führung beförderte (27.). Die Ramelsloher legten mit einem Doppelschlag von Tammo Peters (42.) und Fabian Schulz vor der Pause jedoch die Kurskorrektur hin (43.). Kurz nach Wiederanpfiff war Silas Lechelt zur Stelle und erhöhte für den MTV (48.) - ein weiterer Aschmann-Treffer reichte dem FCR nicht mehr, um Zählbares zu erbeuten (77.).

Der FSV Tostedt war dem SV Wistedt immer den einen Schritt auf der Ergebnistafel voraus, um nie wirklich etwas anbrennen zu lassen. Weil der TuS Fleestedt II sein Auswärtsspiel gegen Hanstedt verlor, bleibt der SVW trotz der Niederlage am rettenden Ufer.

Dass Bent Schlichting die Fleestedter in Führung brachte (11.), dürften in Wistedt und Meckelfeld kurz für Sorgenfalten gesorgt haben. Dem FC Hanstedt/Brackel gelang aber das Comeback, nachdem Eric-Nikolas Tefke vor der Pause ausglich (40.). Weil Lasse Kistenbrügger (56.) und abermals Tefke nachlegten (90.+3), steht Fleestedt II neben dem zurückgezogenen Buchholzer FC III und der SG Estetal II als dritter Absteiger fest.

Zunächst haderte der TVV Neu Wulmstorf mit der eigenen Chancenverwertung, dann schlug JesBe durch Tjark Hörmann eiskalt zu (38.). Nachdem David Siladev für die Gäste erhöhte (49.), sah Neu Wulmstorfs Sean Richter die Rote Karte (60.). In der Schlussphase machte Aleksandar Rusic für die Roten Teufel den Deckel drauf (84.). Die Bendestorfer bleiben weiterhin ein Aufstiegsanwärter, müssen aber zunächst auf einen Patzer der Eintracht Elbmarsch II hoffen. TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Es wird Zeit, dass wir in die Sommerpause gehen und nächste Saison mit neuen Kräften neu starten. Was das Spiel heute betrifft: Wir sind sehr gut in das Spiel gekommen, haben drei sehr gute Gelegenheit gehabt, um in Führung zu gehen und schaffen es nicht den Ball ins Tor zu schießen. Aktuell haben wir zusätzlich noch ein „2. Halbzeit Problem“. Die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit verschlafen wir - so auch dieses Mal. Dazu kommt dass unser Innenverteidiger Sean dem Stürmer in die Füße läuft und sich geschickt fallen lässt und wir die Rote Karte kassieren. Dadurch haben wir lange Zeit in Unterzahl gespielt. Im Ergebnis heißt das erste Halbzeit machen wir unsere Hausaufgaben nicht und in der zweiten Halbzeit war der Gegner wesentlich stärker auch aufgrund des Platzverweises. Nächste Woche ist Saison Finale."