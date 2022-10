– Foto: Andreas Hannig

Ramelsloh klopft oben an - Welle gewinnt das Topspiel Kreisliga Harburg: In der Spitzengruppe rücken die Duellanten enger zusammen

In der Kreisliga Harburg hat sich der MTV Ramelsloh mit dem dritten Sieg am Stück in die Spitzengruppe geschlichen. Die SG Estetal bleibt zwar ganz oben, muss sich gegen Fleestedt aber mit einem Punkt begnügen.

Neu Wulmstorf verpasst den Sprung in die Spitzengruppe der Kreisliga Harburg. Im Heimspiel gegen den FC Rosengarten kassierten die Roten Teufel eine deutliche 0:3-Heimpleite.

Der TV Welle entscheidet das Topspiel des Spieltags für sich. Nachdem sie die Heidenauer noch im Tiefschlaf befanden, legte Marcel Albert nach Flanke von Marc Eisenberg früh vor (4.). Im zweiten Durchgang legten die Hausherren mit einem Elfmeter nach Foul an Albert durch Marc Albers nach (61.). Der zweite Gegentreffer hinterließ sichtbare Spuren beim TSV, sodass Vincent Lewandowski kurze Zeit später das dritte Tor nachlegen konnte (65.). Welle-Cheftrainer Sascha Mummenhoff: "Das Derby war lange Zeit eher von Taktik als von Emotionen geprägt. Beide Mannschaften agierten sehr diszipliniert. Nach dem Seitenwechsel kam Heidenau besser ins Spiel und erarbeitete sich auch gute Gelegenheiten. In dieser Phase passt es perfekt, dass wir mit dem Foulelfmeter durch Marc Albers nachlegen konnten. Insgesamt war es eine wirklich gute Leistung des gesamten Teams. Nach der unnötigen Niederlage gegen Neu Wulmstorf war es für uns wichtig, wieder schnell in die Spur zu finden. Dass uns das nun im Derby mit einem 3:0-Sieg gelungen ist, ist natürlich doppelt schön.

Schon in der sechsten Minute brachte Dominic Ruck die Nenndorfer in Führung. Die SG Elbdeich lieferte zwar eigentlich eine gute Auswärtsvorstellung, doch musste nach einem Konter den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Finn Faber vollendete seinen Solo-Lauf mit dem 2:0 (58.). Nenndorf hat bei einem ausstehenden Nachholspiel die Tabellenführung somit in der eigenen Hand.

Der TSV Holvede-Halvesbostel nahm sich viel vor in einem richtungsweisenden Duell, um den Abstand auf die Abstiegszone aufrechtzuerhalten. Um diesen Vorsprung auszubauen, hätten die Gäste im ersten Durchgang ihre Möglichkeiten besser nutzen müssen. Stattdessen legte Holvede nach 0:2-Rückstand ein Comeback hin und hätte die Begegnung sogar ganz drehen können. „Wir lagen 0:2 auf des Gegners Platz zurück, natürlich sind wir dann mit diesem einen Punkt zufrieden“, sagt Coach Heiko Brandenburg an seiner alten Wirkungstätte.

Der TuS Fleestedt überrascht Spitzenreiter SG Estetal und ringt dem Favoriten einen Zähler ab. Mit diesem einen Zähler bleiben die Fleestedter nicht nur im dritten Spiel am Stück ungeschlagen, sondern auch auf eine Platz am rettenden Ufer. Zwischenzeitlich lagen die Gäste sogar in Führung, nachdem Jan Hendrik Glade nach einem zu kurz geratenen Rückstand einen TuS-Angreifer zu Fall brachte. Schiedsrichter Jan Ole Beecken hatte die Rote Karte für die Notbremse schon in der Hand, besann sich dann aber dem Regelwerk entsprechen, dass es in dem Sinne die Doppelbestrafung, solange der Verteidiger die Intention hat die Torchance mit fairen Mitteln zu verhindern, die Gelbe Karte die richtige Entscheidung ist. Deswegen durfte Glade weiterspielen, war beim Elfmeter von Metin Wichmann aber machtlos. Die SGE tat sich insgesamt schwer, auch wenn sie sich über die Spielzeit ein Chancenplus erspielten. "Uns fehlte generell komplett das Tempo im Spiel - wir haben nicht schnell genug von links nach rechts gespielt", sagt Mittelfeldspieler Bo Lasse Lührsen. "Wir hätten mehr Fußball spielen müssen, das haben wir nicht hinbekommen." Lührsen war es dann, der nach einem Kopfball von Torben Schweer zum 1:1 abstaubte (52.). Der Siegtreffer blieb dem Tabellenführer verwehrt.

Der VfL Jesteburg bestätigt weiterhin die Trendkurve und stellt ganz nebenbei mittlerweile auch die stärkste Offensive der Liga. Beim Auswärtsspiel am Rötenbrook konzentrierten sich die Rüsselkäfer jedoch zunächst auf eine kompakte Defensivarbeit. Dass Auetal nach der Pause nachlässig war, bestrafte Gabriel Tomaschewski (47.) und spielte Jesteburg in die Karten. Schließlich war es ein Elfmeter von Nijazi Aziri, der das Spiel entschied (70.).