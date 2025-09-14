Ramelsloh gewinnt Topspiel im Bassental - JesBe dreht 0:2-Rückstand

Insgesamt war der MTV Ramelsloh das tonangebende Team, trotzdem trauerte der TVV Neu Wulmstorf durchaus den Ausfahrten für einen besseren Spielausgang hinterher. Kurz nachdem Henry Schneider alleine vor MTV-Keeper Jannes März auftauchte (40.), schlugen die Gäste durch Jannis Batsch nach feiner Maluski-Vorarbeit zu (45.).

Nach dem Seitenwechsel scheiterte Florian Flügge den Innenpfosten (54.), sodass Ramelsloh mit der Führung in die Schlussphase ging. Dort setzten die Gäste den entscheidenden Nadelstich durch Luca Zelmer (87.), um am Ende mit einem verdienten Auswärtssieg, wieder näher an die Aufstiegsplätze herabzuklettern.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Zuerst müssen wir einfach anerkennen dass der Gegner in vielen Belangen besser war als wir. Das Spiel hätte auch evtl. einen anderen Verlauf nehmen können, aber unser Stürmer hat freistehend vor dem Tor den Torwart angeschossen. Fast mit dem Pausen Pfiff kassieren wir den Gegentreffer. In der zweiten Halbzeit haben wir abermals die Möglichkeit zum Ausgleich treffen allerdings nur den Innenpfosten. Wie ich bereits vor kurzem erwähnt habe es wird nicht reichen, dass nur die ersten Elf gut sind. Heute fehlten uns einige Stammkräfte, die wir nicht leistungsgerecht ersetzen konnten."