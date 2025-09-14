Ramelsloh gewinnt Topspiel im Bassental - JesBe dreht 0:2-Rückstand

Obwohl der TVV Neu Wulmstorf einen gerechten Auswärtssieg des MTV Ramelsloh im Spitzenspiel der 1. Kreisklasse Harburg anerkennt, bot die Partie durchaus Ausfahrten für die Roten Teufel, Zählbares im Bassental zu behalten. An der Tabellenspitze steht hingegen wieder der FC Jesteburg-Bendestorf II, der nach einem 0:2-Rückstand noch einen Dreier feierte.
Die SG Estetal II fährt einen etwas überraschenden Sieg am Deich ein und klettert in der Tabelle ein wenig nach oben. Im zweiten Durchgang war Felix-Nikolas Müller der Spieler des Spiels, der mit einem lupenreinen Hattrick alle drei Treffer für den Aufsteiger erzielte (55., 82., 84.).
Insgesamt war der MTV Ramelsloh das tonangebende Team, trotzdem trauerte der TVV Neu Wulmstorf durchaus den Ausfahrten für einen besseren Spielausgang hinterher. Kurz nachdem Henry Schneider alleine vor MTV-Keeper Jannes März auftauchte (40.), schlugen die Gäste durch Jannis Batsch nach feiner Maluski-Vorarbeit zu (45.).
Nach dem Seitenwechsel scheiterte Florian Flügge den Innenpfosten (54.), sodass Ramelsloh mit der Führung in die Schlussphase ging. Dort setzten die Gäste den entscheidenden Nadelstich durch Luca Zelmer (87.), um am Ende mit einem verdienten Auswärtssieg, wieder näher an die Aufstiegsplätze herabzuklettern.
TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Zuerst müssen wir einfach anerkennen dass der Gegner in vielen Belangen besser war als wir. Das Spiel hätte auch evtl. einen anderen Verlauf nehmen können, aber unser Stürmer hat freistehend vor dem Tor den Torwart angeschossen. Fast mit dem Pausen Pfiff kassieren wir den Gegentreffer. In der zweiten Halbzeit haben wir abermals die Möglichkeit zum Ausgleich treffen allerdings nur den Innenpfosten. Wie ich bereits vor kurzem erwähnt habe es wird nicht reichen, dass nur die ersten Elf gut sind. Heute fehlten uns einige Stammkräfte, die wir nicht leistungsgerecht ersetzen konnten."
Der FC Roddau bleibt im vierten Spiel in Folge ungeschlagen und fährt den zweiten Saisonsieg ein. Kurz vor der Halbzeit markierte Joscha Schultz für die Gäste den entscheidenden Treffer des Nachmittags (45.+1). Hanstedt-Brackel steckt mit drei Zählern aus fünf Partien weiter im Tabellenkeller fest.
Der nächste Rückschlag für den TV Meckelfeld II, der nun mit der Roten Laterne am Tabellenende steht. Dabei sah es zunächst noch nach einem guten Start für die Gäste aus, als Tylar-Marcel Besang den Führungstreffer markierte (13.). Allerdings brach der TVM vor der Pause dann und sah sich mit einem 1:4-Pausenrückstand konfrontiert. Im zweiten Abschnitt hatten die Meckelfelder nach zwei Ampelkarten nicht mehr entscheidend etwas entgegenzusetzen.
Mit dem ersten Saisonsieg holt der FSV Tostedt zum Befreiungsschlag aus und verlässt die Abstiegsplätze. Nachdem Oliver Ehmcke (16.) und Alexander Penderak (27.) den Grundstein für den Erfolg ebneten, holten Laurin Süßenguth (49.) und Nicolas Büttner (55.) nach dem Seitenwechsel zum entscheidenden Doppelschlag aus.
Der FC Jesteburg-Bendestorf II nimmt erfolgreich die Kurskorrektur vor und kommt nach einem 0:2-Rückstand noch zum vierten Saisonsieg. Aleksandar Rusic brachte den Favoriten kurz vor der Pause auf die Ergebnistafel, ehe die Hausherren im zweiten Abschnitt die Partie drehten. Paul Heuke markierte schließlich den Ausgleich (68.), dann war Rusic mit zwei weiteren Toren der Matchwinner (71., 88.). Zwischenzeitlich hatte sich die SGE mit zwei Roten Karten (70., 85.) noch selbst dezimiert.
Die Begegnung wird am Reformationstag (31.10., 12 Uhr) nachgeholt.