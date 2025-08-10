Ramelsloh gewinnt Absteigerduell - Dämpfer für Neu Wulmstorf

In der vergangenen Spielzeit trennte die beiden Duellanten nur ein Zähler. Zum Auftakt lieferten sich Stelle und Elbmarsch erneut einen offenen Schlagabtausch mit dem besseren Ende für die Deichkicker.

Der MTV Ramelsloh feiert bei der Mission Wiederaufstieg den ersten Sieg! Zunächst mussten die Hausherren aber einen Rückstand hinterherlaufen, nachdem Joscha Schultz im Gewühl nach einer Ecke die Kugel über die Linie stocherte (9.). Der MTV erarbeitete sich Ball- und Feldvorteile und holte mit dem Pausenpfiff durch Maurice Hiesig noch zum Ausgleich aus (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel gelang es Ramelsloh dem Absteiger-Duell noch mehr seinen Stempel aufzudrücken. Tim-Ole Bleich traf traumhaft per direktem Freistoß (64.), Sylwester Kilian nickte nach einer Ecke freistehend ein (76.). Dass der MTV mit einem 3:1-Sieg der erste Spitzenreiter der 1. Kreisklasse Harburg ist, spricht für eine ausgeglichene Liga.