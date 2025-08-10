Ramelsloh gewinnt Absteigerduell - Dämpfer für Neu Wulmstorf

Sieben Spiele, sieben offene Begegnungen. Die 1. Kreisklasse Harburg verspricht in der laufenden Spielzeit viel Spannung. Der MTV Ramelsloh hat die Mission Wiederaufstieg mit einem Sieg im Absteigerduell gestartet, der FC Hanstedt-Brackel verliert wiederum das erste Ligaspiel seiner Vereinsgeschichte.
In der vergangenen Spielzeit trennte die beiden Duellanten nur ein Zähler. Zum Auftakt lieferten sich Stelle und Elbmarsch erneut einen offenen Schlagabtausch mit dem besseren Ende für die Deichkicker.
Der MTV Ramelsloh feiert bei der Mission Wiederaufstieg den ersten Sieg! Zunächst mussten die Hausherren aber einen Rückstand hinterherlaufen, nachdem Joscha Schultz im Gewühl nach einer Ecke die Kugel über die Linie stocherte (9.). Der MTV erarbeitete sich Ball- und Feldvorteile und holte mit dem Pausenpfiff durch Maurice Hiesig noch zum Ausgleich aus (45.+2).
Nach dem Seitenwechsel gelang es Ramelsloh dem Absteiger-Duell noch mehr seinen Stempel aufzudrücken. Tim-Ole Bleich traf traumhaft per direktem Freistoß (64.), Sylwester Kilian nickte nach einer Ecke freistehend ein (76.). Dass der MTV mit einem 3:1-Sieg der erste Spitzenreiter der 1. Kreisklasse Harburg ist, spricht für eine ausgeglichene Liga.
Die Meckelfelder hatten sich beim Aufsteiger durchaus mehr ausgerechnet. Kevin Schweer brachte die SGE vom Punkt in Führung (11.), Shahin Tagac erzielte den Ausgleich (20.). Mehr war für den TVM an diesem Tag nicht drin.
TVM-Cheftrainer Alexander Bock: "Wir waren nach einer guten Vorbereitung mit einer guten Trainingsbeteiligung motiviert, in die neue Saison zu starten. Dann haben wir aber eine indiskutable Leistung gezeigt und nie richtig ins Spiel gekommen. Die Chancen, die wir hatten, haben wir nicht genutzt. Estetal hatte schon mehr Möglichkeiten und war dem Sieg näher. Ich bin deswegen absolut unzufrieden und enttäuscht von der Mannschaft. Nun hoffe ich, dass wir gegen Ramelsloh eine Reaktion zeigen und das ein einmaliger Ausrutscher bleibt."
Der rote Faden des ersten Spieltags waren ausgeglichene und spannende Duelle. Die SG Elbdeich und der Buchholzer FC III begegneten sich ebenfalls auf Augenhöhe, Justus Göschel machte für die Hausherren schließlich den Unterschied (82.).
Eine wilde Anfangsphase mit vier Toren in den ersten 15 Minuten schien zunächst ein Torfestival zu garantieren. Nachdem Raphael Gorstka die Tostedter in Führung brachte, befand sich der FSV lange auf Siegkurs (38.). Letztlich war es ausgerechnet der ehemalige Tostedter Kevin-Pat Laatz, der den Ausgleich markierte (90.+2).
Der TuS Fleestedt jubelt dank Doppelpacker Bent Niklas Schlichting, der neu fusionierte FC Hanstedt-Brackel hätte sich sicherlich einen besseren Start gewünscht.
Nach den Erfolgen im Kreispokal ist die Auftaktpleite ein Rückschlag für den TVV Neu Wulmstorf! Den Gästen gelang es zwar, zwei Rückstände zu egalisieren. Insgesamt leisteten sich die Roten Teufel aber die entscheidenden Fehler, weswegen die Hände am Ende leer blieben.
TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Auch in unserer Liga werden die Fehler sofort bestraft. Typisch für das Spiel war eine Szene in der 2. Halbzeit: Unser Spieler steht allein vor dem gegnerischen Tor (alle machen sich schon zum Jubeln, fertig) und er kriegt die Kugel nicht rein. Im direkten Gegenzug kassieren wir das 1:2 später schaffen wir den Ausgleich erneut und laden den Gegner durch einen Fehler in der Abwehr erneut zum Tore schießen ein. Wir haben heute auch viele Fehler bei den Basics gemacht."