Ramelsloh dominiert weiter - Neu Wulmstorf punktet nach 0:2-Rückstand

Der MTV Ramelsloh befindet sich nicht nur auf einem sehr guten Kurs für die Kreisliga-Rückkehr, sondern zeigt sich dabei auch noch in außerordentlicher Torlaune. Im Verfolgerduell der 1. Kreisklasse Harburg teilen sich zudem Neu Wulmstorf und Elbmarsch die Punkte, wovon auch der FC Jesteburg-Bendestorf II profitiert.
Der nächste Sieg! Der MTV Ramelsloh ist im Moment kaum aufzuhalten und legt den nächsten überzeugenden Sieg nach. Der Ligaprimus ließ auch dem TSV Stelle keine Chance und setzt mit einem 8:2-Erfolg das nächste klare Zeichen. Während Stelle im ersten Abschnitt noch ordentlich dagegenhielt, erhöhte der Favorit nach dem Seitenwechsel entscheidend die Schlagzahl.
Die Eintracht Elbmarsch nutzte durch Lucas Freitag (28., 38.) zwei Schnitzer der TVV-Hintermannschaft. Noch vor der Pause bekamen die Roten Teufel durch Henry Schneider aber den Fuß in die Tür (45.+1), ein Eigentor von Eike Petersen führte unmittelbar nach Wiederanpfiff zum Ausgleich (46.). Anschließend hätte die Partie in beide Richtungen kippen könne, letztlich teilten sich die Kontrahenten aber die Punkte.
TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Bis zum ersten Gegentor haben wir abermals die klaren Möglichkeiten in Führung zu gehen, schaffen es aber nicht Kugel im Tor unterzubringen. Anschließend leisten wir uns zwei eklatante Fehler in der Abwehr. Unmittelbar vor der Halbzeit haben wir den wichtigen und zu diesem Zeitpunkt längst fälligen Anschlusstreffer erzielt. Direkt nach dem wieder Anpfiff hat Henry wiederum aus einem vollkommen spitzer Winkel den Ball auf das Tor gebracht und der Ball rutscht den Torwart durch. Danach hatten beide Seiten mehrere Gelegenheiten in Führung zu gehen. Alles in allem war es eine gerechte Punkteteilung, beide Mannschaften hätten gewinnen können. Besonders hervorheben möchte ich - und da waren wir uns mit dem Gegner auch schnell einig - die sehr gute Schiedsrichterleistung. Nach den turbulenten Spielen der letzten Wochen tut es mal wieder gut einen erfahrenen Schiedsrichter zu haben, der das Spiel vollkommen im Griff hatte."
Der FC Jesteburg-Bendestorf II festigt seinen Aufstiegsplatz, weil sich die Konkurrenz weiter schwertut, konstant zu punkten. Im ersten Abschnitt erzielten Tjark Hörmann (21.) und Frithjof Dierks (45.+1) die entscheidenden Treffer. Im zweiten Durchgang machte Kevin Schwöll die Partie nochmal spannend (85.), sodass JesBe bis zum Schlusspfiff noch knifflige Minuten überstehen musste.
Mit einem Blitzstart durch Tore von Fabio Weissenbilder (1.) und Sandro Frank (5.) bog Fleestedt früh auf die Siegerstraße ab, als Wistedt nach einer Roten Karte früh einer langen Unterzahlsituation gegenüberstand, war die Partie schnell entschieden (12.). Tobias Teschke (45.+1, 48.) und Bent Schlichting (46.) brachten die klaren Vorteile auf die Ergebnistafel, Gianluca Fiorentino hatte das Schlusswort (81.). Die Fleestedter nähern sich mit dem Sieg dem rettenden Ufer an.
Die Meckelfelder ließen kurz nach Wiederanpfiff die Möglichkeit liegen, aus elf Metern in Führung zu gehen. Der TVM ließ sich von diesem Rückschlag aber nicht aus der Bahn werfen, sondern kam durch Phil Freudenthal zum erlösenden 1:0 (66.). Nachdem Niels Oldenburg nach einer Ecke erhöhte (74.), sorgte Cord Block für eine spannende Schlussphase (77.). Letztlich verpassten es die Hausherren zwar den Deckel draufzumachen, feierten aber dann doch einen wichtigen Sieg.
TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Zunächst einmal ein großer Dank an die SG Elbdeich – ein Flutlicht ging nicht und wir haben in gemeinsamer Absprache entschieden, dass das Spiel trotzdem stattfinden kann. Das Spiel begann auf Augenhöhe, dann hatten wir die besseren Chancen, die wir nicht reinmachen. Nach dem verschossenen Elfmeter haben wir uns kurz geschüttelt, sind aber drangeblieben. Weil wir hundertprozentige Möglichkeiten nicht genutzt haben, blieb es bei einem knappen Ergebnis, bei dem ich wieder nur die Chancenverwertung bemängeln kann.“
Ein Strafstoß von Matthias Dierks brachte den FC Roddau auf die Siegerstraße (24.), Fabio Bähr (29.) und Yannick Heider legten direkt spielentscheidend nach (31.). Nach dem Seitenwechsel schraubten Heider (55.), Tino Sommer (70.) und Lukas Brust das Ergebnis in die Höhe (73.). Mike Teichler sicherte der SG Estetal II zumindest das Schlusswort (82.).
Nach FuPa-Informationen hoffen die Buchholzer in der Winterpause auf mehrere Rückkehrer aus Verletzungen und Auslandsaufenthalten, mit denen sie dann die Saison zu Ende spielen wollen. Das Spiel wird an einem anderen Datum stattfinden.
Ihr seid Trainer, Spieler oder Funktionär eines der Teams? Dann schickt uns eure Stimme zum Spiel gerne per E-Mail an lueneburg@fupa.net