Ramelsloh dominiert weiter - Neu Wulmstorf punktet nach 0:2-Rückstand

Der nächste Sieg! Der MTV Ramelsloh ist im Moment kaum aufzuhalten und legt den nächsten überzeugenden Sieg nach. Der Ligaprimus ließ auch dem TSV Stelle keine Chance und setzt mit einem 8:2-Erfolg das nächste klare Zeichen. Während Stelle im ersten Abschnitt noch ordentlich dagegenhielt, erhöhte der Favorit nach dem Seitenwechsel entscheidend die Schlagzahl.

Die Eintracht Elbmarsch nutzte durch Lucas Freitag (28., 38.) zwei Schnitzer der TVV-Hintermannschaft. Noch vor der Pause bekamen die Roten Teufel durch Henry Schneider aber den Fuß in die Tür (45.+1), ein Eigentor von Eike Petersen führte unmittelbar nach Wiederanpfiff zum Ausgleich (46.). Anschließend hätte die Partie in beide Richtungen kippen könne, letztlich teilten sich die Kontrahenten aber die Punkte.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Bis zum ersten Gegentor haben wir abermals die klaren Möglichkeiten in Führung zu gehen, schaffen es aber nicht Kugel im Tor unterzubringen. Anschließend leisten wir uns zwei eklatante Fehler in der Abwehr. Unmittelbar vor der Halbzeit haben wir den wichtigen und zu diesem Zeitpunkt längst fälligen Anschlusstreffer erzielt. Direkt nach dem wieder Anpfiff hat Henry wiederum aus einem vollkommen spitzer Winkel den Ball auf das Tor gebracht und der Ball rutscht den Torwart durch. Danach hatten beide Seiten mehrere Gelegenheiten in Führung zu gehen. Alles in allem war es eine gerechte Punkteteilung, beide Mannschaften hätten gewinnen können. Besonders hervorheben möchte ich - und da waren wir uns mit dem Gegner auch schnell einig - die sehr gute Schiedsrichterleistung. Nach den turbulenten Spielen der letzten Wochen tut es mal wieder gut einen erfahrenen Schiedsrichter zu haben, der das Spiel vollkommen im Griff hatte."