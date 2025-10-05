Ramelsloh dominiert, JesBe bleibt dran

Der MTV Ramelsloh befindet sich auf einem sehr guten Weg, seine Favoritenrolle in der 1. Kreisklasse Harburg zu erfüllen und fährt den nächsten klaren Sieg ein. Zwar bleibt der FC Jesteburg-Bendestorf II dem Primus auf den Fersen, der allerdings über ein Nachholspiel seinen Vorsprung ausbauen kann. Das Comeback des Spieltags legte der FC Hanstedt/Brackel hin, der bis zur 88. Minute mit zwei Toren in Rückstand lag.

Der MTV Ramelsloh fährt den nächsten Dreier ein und ließ nie einen Zweifel aufkommen, wer am Ende als Sieger vom Platz gehen wird. Shawn Wiechmann staubte nach einem Fernschuss zur Führung ab (28.), anschließend bsorgte Fabian Schulz die 2:0-Pausenführung (35.). Nachdem Marvin Gnadt kurz nach Wiederanpfiff nach einer Balleroberung im zweiten Versuch das Leder über die Linie drückte, war die Partie früh entschieden (47.). Schließlich schraubte der Tabellenführer das Resultat durch Treffer von Mathis Radünz (60.), Tim-Niklas Rabe (76.) und Tim-Ole Bleich (79.) in die Höhe.

Gleich zwei Mal bewarb sich die SG Elbdeich um die volle Punktausbeute und legte durch Justus Göschel (11.) und Eric Warnke vom Punkt vor (48.). Der TSV Stelle wehrte sich aber gegen die drohende Niederlage und kam durch Willi Rieckmann (28.) und Finn-Christopher Stracke (73.) zumindest zu einem Remis.

Der SV Wistedt hatte nach einem Treffer von Julian Kirstein (13.) lange geführt und sich im zweiten Abschnitt durch Kevin Soltau auch ein kleines Polster verschafft (72.). Als Kelvin Gallwas kurz vor Schluss den Anschlusstreffer erzielte, gerieten die Hausherren nochmal ins Schwimmen. Das nutzte Paul Ortleb, um den späten Ausgleich zu markieren (90.).

Die SG Estetal II fand eigentlich gut in die Partie, musste aber vor der Pause nach einer Flanke und einem eigenen Ballverlust einen Doppelschlag verkraften (30., 37.). Anschließend schwanden dem Aufsteiger die Kräfte, der erst am Freitag bei der 4:7-Niederlage gegen Stelle ein kräftezerrendes Duell vor der Brust hatte. Kurz nach dem Seitenwechsel führte eine weitere Balleroberungen der Tostedter zur Entscheidung durch Christoph Peters (54.), kurz vor dem Schlusspfiff kassierte die SGE noch den vierten Treffer durch Daniel Piotrowski (89.).

Der FC Jesteburg-Bendestorf II schiebt sich wieder auf den zweiten Platz. Nachdem Joscha Schultz für Roddau (49.) den Treffer von Aleksandar Rusic egalisierte (31.), mussten die Gäste bis in die Schlussphase auf den Siegtreffer warten. Dann legte Leondrit Ibrahimaj für JesBe vor (80.), das nach einer Ampelkarte (90.+1) den Vorsprung auch in Unterzahl über die Linie brachte.

Dass der TVV Neu Wulmstorf die gewünschte Reaktion nach der Heimniederlage gegen den TV Meckelfeld II zeigte, geriet am Freitagnachmittag in den Hintergrund. Denn TVV-Mittelfeldspieler Linus Hauschild verletzt sich während eines Zweikampfs schwer und musste vom Krankenwagen abgeholt werden. Nach einer langen Unterbrechung spielten die Duellanten weiter, die Roten Teufel bauten ihren Vorsprung nach einem Treffer von Henry Schneider (12.), Daniel Kostjuk (47.), Luca Weber (54.) und Erik Handke (65.) noch aus. TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: "Heute rückt alles sportliche in den Hintergrund. Leider hat sich unser Linus während eines Zweikampfs unglücklich schwer verletzt und musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Alles in allem war es ein sehr faires Spiel. Danke auch an das gesamte Buchholzer Team, die sich wirklich vorbildlich verhalten haben."