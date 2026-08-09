Ramelsloh ballert sich an die Spitze - Fleestedt jubelt spät

– Foto: Jörn Kruber

Der MTV Ramelsloh hat seinen beeindruckenden Trend beim Kreisliga-Auftakt bestätigt und den TSV Winsen/Luhe deklassiert. Der TuS Fleestedt und der VfL Maschen kamen wiederum nach Rückständen zu ihren Erfolgen. Auch Vize-Meister Luhdorf startet mit einem souveränen Dreier.

TuS-Cheftrainer Lennart Gögel via Instagram: „Aufgrund einer deutlich besseren zweiten Halbzeit können wir die Partie bei Elbmarsch drehen und verdiente erste drei Punkte einfahren. In der ersten Halbzeit treffen wir auf einen sehr gut eingestellten Gastgeber, der griffig und kompakt verteidigt. Weil wir in unserem Ballbesitz zu behäbig agieren und defensiv teilweise zu wenig Zugriff zeigen, steht es zur Pause verdient 2:0 für Elbmarsch. In der zweiten Halbzeit haben wir uns neu eingestellt und dann den Plan für den Turnaround sehr gut umgesetzt. Zwar scheitern wir mehrfach am Keeper, aber Doppelpacker Nils Heitmann und Yassine Outaleb mit einem schönen Treffer aus der Distanz bringen uns den Seig. Super Moral, starke Bank und ein erzwungener Sieg – daran wollen wir im ersten Heimspiel am kommenden Freitag anknüpfen.“

Fleestedt glückt die Kurskorrektur nach dem Seitenwechsel! Zunächst steuerte Aufsteiger Eintracht Elbmarsch II dank der Treffer von Ken Straßburg (10.) und Jannik Köster (30.) auf einen perfekten Auftakt zu. Nach dem Seitenwechsel schlugen die favorisierten Gäste jedoch zurück und glichen durch einen Doppelpack von Nils Heitmann in nur drei Minuten aus (58., 61.). Schließlich blieb die Spannung bis in die Nachspielzeit hoch, in der Yassine Outaleb den umjubelten TuS-Siegtreffer erzielte (90.+2).

Weil die Scharmbecker mit einer Roten Karte in Unterzahl gerieten (24.) und Michel Elmers postwendend zur Führung traf (25.), wurde die Partie früh in eine Richtung gelenkt. Nach dem Seitenwechsel führte ein Dreifachschlag durch die Treffer von Dorio Domborwski (52., 60.) und ein Eigentor von Paul Rasper (65.) zur Entscheidung. Das Schlusswort sicherte sich Doppelpacker Elmers (85.).

Zur Halbzeit deutete noch nicht viel auf einen Heimsieg des VfL Maschen hin, weil Oskar Bründel den FC Rosengarten in Führung beförderte (37.). Nach dem Seitenwechsel feierten die Gastgeber jedoch Matchwinner Oal Hamo, der mit einem lupenreinen Hattrick dem VfL den Dreier sicherte (46., 50., 75.). Schließlich sorgte Sallivan Sturmheit für den 4:1-Endstand.

Der MTV Ramelsloh bestätigt seine herausragende Frühform aus dem Kreispokal und schießt sich fulminant an die Kreisliga-Tabellenspitze. Nachdem Samuel Morisse noch den Pfosten traf, drückte Silas Lechelt die Kugel über die Linie (12.). Damit war der Bann für die Gäste gebrochen, die nach einer Ecke durch Szymon Maluski (19.) und einem Abschluss von Mathis Radünz nachlegten (20.). Nach dem Seitenwechsel blieb der Aufsteiger am Drücker und sorgte durch Morisse für die schnelle Entscheidung (50.), kurz darauf verwandelte er auch noch einen Strafstoß (57.). Nachdem Lasse Hermelin für die Entscheidung sorgte (72.), sah MTV-Verteidiger Zion Boakye für eine Notbremse die Rote Karte (74.). Den folgenden Elfmeter verwandele Niklas Witte humorlos zum Ehrentreffer (76.). Dass Schlusswort sicherte sich Matchwinner Morisse mit seinem dritten Tor (78.).

Erst im zweiten Abschnitt fand der MTV Luhdorf-Roydorf zu seiner spielerischen Dominanz und schraubte das Geschehen in die Höhe. Zuvor wurde auch der FC Jesteburg-Bendestorf II immer wieder durch Nadelstiche gefährlich und fand durch Norman Sasse zweifach auf die Ergebnistafel. In der Nachspielzeit sorgte Gino Path endgültig für klare Verhältnisse. MTV-Trainer Michael Arndt: "Der frühe Führungstreffer gab uns nicht die erwartbare Sicherheit. Im Gegenteil. Alles wirkte etwas zerfahren. Nach 15 Minuten fuhren die engagierten Gäste erste gute Konter. Irgendwie lag da was in der Luft. Der 1:1-Ausgleich passte daher voll ins Bild. Zum Glück spielten wir quasi im Gegenzug mal einen mustergültigen Spielzug zuende und stellten sofort das 2:1 her. Nach der Pause kamen wir viel besser ins Match und hatten diverse gute Angriffe und Großchancen. Mit dem 4:1 war sicher die Vorentscheidung gefallen. Wir sind natürlich sehr einverstanden mit diesem Auftakterfolg."

Um die Aufstiegseuphorie des TSV Stelle nach ihre Kreisliga-Rückkehr nach 19 Jahren Abstinenz zu brechen, half es dem TSV Heidenau, dass Nik Oelkers früh für die Führung sorgte (4.). Noch vor der Pause legte Meikel Koslowski vom Punkt nach (37.). Nach dem Seitenwechsel wurde es kurz brenzlig, als Florian Bünz nach Wiederanpfiff verkürzte (46.) und eine Ampelkarte die Gäste dezimierte (54.). Trotzdem legte Heidenau durch Koslowski entscheidend nach (65.).