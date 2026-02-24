Ramaj erlöst Sportfreunde Siegen: Lucky Punch gegen SC Paderborn II Regionalliga West: Die Sportfreunde Siegen haben ihr erstes Spiel des Monats dank eines Lucky Punchs von Elsamed Ramaj wenige Minuten vor dem Abpfiff gewonnen. Damit zieht der Aufsteiger an Borussia Mönchengladbach II vorbei. von André Nückel · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser

Siegen darf wieder feiern. – Foto: Marco Bader

Auf schwierigem Geläuf haben die Sportfreunde Siegen den SC Paderborn II zum Nachholspiel der Regionalliga West empfangen - und am Ende ausgelassen gejubelt! Kurz vor Schluss traf Elsamed Ramaj zum Sieg gegen die Zweitliga-Reserve, die Elf von Boris Schommers zieht durch das 2:1 (1:0) an Borussia Mönchengladbachs U23 vorbei.

Durch Spielausfälle musste Siegen bis zum Dienstagabend auf den ersten Einsatz seit des 2:0-Sieges beim FC Schalke 04 II am 31. Januar warten - und die Warterei hat sich gelohnt: Zur Pause führte der Aufsteiger dank eines sehenswerten Tores von Malik Hodroj ins linke Eck nach einer guten halben Stunde. Die Ausgangslage wurde aus Heim-Sicht dann noch besser, als Tim Böhmer die Gelb-Rote Karte sah und der SCP ab Minute 58 in Unterzahl spielen musste. Ramaj wird Matchwinner Doch stattdessen traf der SC Paderborn in der Schlussphase, als Lasse Eickel aus dem Nichts den Ausgleich markierte (78.). Die Siegener haben in dieser Saison schon oft Moral bewiesen, so auch vor 1762 Zuschauern im Leimbachstadion unter Flutlicht: Kurz vor dem Abpfiff war es der Winter-Zugang von des KSV Hessen Kassel, der noch zum 2:1-Erfolg traf. Ramaj fiel der Ball vor die Füße und fackelte aus kurzer Distanz nicht lange (87.).