Ramaj erlöst Sportfreunde Siegen: Lucky Punch gegen SC Paderborn II

Auf schwierigem Geläuf haben die Sportfreunde Siegen den SC Paderborn II zum Nachholspiel der Regionalliga West empfangen - und am Ende ausgelassen gejubelt! Kurz vor Schluss traf Elsamed Ramaj zum Sieg gegen die Zweitliga-Reserve, die Elf von Boris Schommers zieht durch das 2:1 (1:0) an Borussia Mönchengladbachs U23 vorbei.
Durch Spielausfälle musste Siegen bis zum Dienstagabend auf den ersten Einsatz seit des 2:0-Sieges beim FC Schalke 04 II am 31. Januar warten - und die Warterei hat sich gelohnt: Zur Pause führte der Aufsteiger dank eines sehenswerten Tores von Malik Hodroj ins linke Eck nach einer guten halben Stunde. Die Ausgangslage wurde aus Heim-Sicht dann noch besser, als Tim Böhmer die Gelb-Rote Karte sah und der SCP ab Minute 58 in Unterzahl spielen musste.
Doch stattdessen traf der SC Paderborn in der Schlussphase, als Lasse Eickel aus dem Nichts den Ausgleich markierte (78.). Die Siegener haben in dieser Saison schon oft Moral bewiesen, so auch vor 1762 Zuschauern im Leimbachstadion unter Flutlicht: Kurz vor dem Abpfiff war es der Winter-Zugang von des KSV Hessen Kassel, der noch zum 2:1-Erfolg traf. Ramaj fiel der Ball vor die Füße und fackelte aus kurzer Distanz nicht lange (87.).
Die Sportfreunde Siegen klettern in der Tabelle auf Rang sechs, haben aber immer noch drei Nachholspiele in der Hinterhand. Laufen diese Partien erfolgreich, ist ein Vorstoß in die Top drei der Regionalliga wahrscheinlich. Der SC Paderborn II verpasste dagegen einen Bonuspunkt im Abstiegskampf, mit 25 Zählern beträgt der Vorsprung auf den Keller weiter acht Punkte.
Sportfreunde Siegen – SC Paderborn 07 II 2:1
Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, Florian Mayer, David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Shaibou Oubeyapwa (81. Elsamed Ramaj), Dustin Willms, Kevin Goden (90. Cagatay Kader), Paul-Philipp Besong - Trainer: Boris Schommers
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Tim Böhmer, Luis Flörke, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr (37. Lenny Hennig), Bennit Bröger, Georg Ermolaev, Pedro Restrepo-Naranjo, Lasse Eickel, Lucas Copado - Trainer: Thomas Bertels
Tore: 1:0 Malik Hodroj (31.), 1:1 Lasse Eickel (74.), 2:1 Elsamed Ramaj (87.)
Gelb-Rot: Tim Böhmer (58./SC Paderborn 07 II/)
Während Paderborn schon am Samstag gegen die Sportfreunde Lotte antritt, geht es für Siegen erst am Sonntag weiter. Die Siegerländer werden dabei auch ihren Blick am Donnerstag noch auf den 1. FC Bocholt richten, denn der kommende Ligagegner trifft im Niederrheinpokal auf RW Oberhausen und hat dadurch eine kürzere Pause.
24. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - VfL Bochum II
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Gütersloh
So., 01.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - 1. FC Bocholt
So., 01.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Bonner SC
So., 01.03.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - RW Oberhausen
25. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr RW Oberhausen - FC Schalke 04 II
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Gütersloh - Borussia Dortmund II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - SSVg Velbert
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Fortuna Köln
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - Sportfreunde Siegen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SC Paderborn 07 II
Sa., 07.03.26 16:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II
So., 08.03.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - SC Wiedenbrück