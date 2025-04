Ramadani bleibt: Borussia Köln-Kalk setzt auf Kontinuität

Akduman: "Teilen seine Überzeugung zu 100 Prozent"

„Mit großer Freude dürfen wir verkünden: Hasan Ramadani wird weiterhin ein Teil der Borussia-Familie bleiben“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Klubs. „Seine Ambitionen sind noch lange nicht erreicht – und wir teilen seine Überzeugung zu 100 Prozent! Der gesamte Verein und die Mannschaft sind stolz darauf, dass Hasan bleibt. Gemeinsam blicken wir voller Tatendrang nach vorn und freuen uns auf das, was kommt!“

Ramadani hatte den Traditionsverein in der laufenden Saison deutlich stabilisiert. Nach Jahren im Tabellenkeller mischt Köln-Kalk unter seiner Leitung erstmals wieder in der Spitzengruppe mit. Elf Saisonsiege stehen bereits zu Buche – bereits zwei mehr wie in der kompletten Vorsaison.

Sportchef Burak Akduman lobte Ramadani zuletzt in höchsten Tönen: „Er macht einen unglaublichen Job – er hat die Mannschaft nicht nur taktisch weitergebracht, sondern auch mental echt stark gemacht.“ Die Vertragsverlängerung passt damit ins sportliche Konzept des Vereins, der auf langfristige Entwicklung setzt.

„Wenn ein Trainer langfristig bleibt, schafft das Stabilität und Vertrauen. Je länger wir gemeinsam arbeiten, desto besser können wir uns aufeinander verlassen – und das macht einen riesigen Unterschied“, betonte Akduman kürzlich.

Kalks mittelfristiges Ziel ist klar formuliert: In drei bis vier Jahren will man als „gestandene Bezirksliga-Mannschaft“ auftreten. Die Verlängerung mit Hasan Ramadani ist ein zentrales Puzzlestück auf diesem Weg.

Die Nachricht kommt kurz vor einem echten Kracher für Köln-Kalk, wenn man am Wochenende beim Tabellenführer Deutz 05 II zu Gast ist. Im Hinspiel musste man sich mit 0:3 geschlagen geben – im Rückspiel will man sich nicht so leicht geschlagen geben.