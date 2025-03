Ramadan und Fußball - ist das vereinbar?

2025 ist ein besonderes Jahr. Denn heuer fallen die Fastzeiten der Katholiken und der Muslime wieder einmal zusammen. Doch während das Christentum die Zeit des Verzichtes inzwischen mehr und mehr locker nimmt, geht's beim Islam im Ramadan rigide zu. Bei Sonnenlicht ist es verboten, Nahrung zu sich zu nehmen. Wie ist das mit Fußball in der Bayernliga Nord vereinbar? Und: Halten sich alle Muslime streng an diese Vorgaben? FuPa hat stellvertretend mit Friedlich Lieder (DJK Gebenbach) und Kaan Gezer (SpVgg Bayern Hof) gesprochen, die jeweils unterschiedliche Herangehensweisen haben.

Bis zu vier Kilo verliert der Oberpfälzer während der 30 Tage. Sportlich fühlt er sich trotzdem stets auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Andy Graml bestätigt das: "Anfangs hatte ich Bedenken", gibt der Co-Trainer der DJK Gebenbach zu. "Aber allen voran Fritz kommt gut damit zurecht. Inzwischen spricht für mich als Fitnesstrainer nichts gegen das strikte Fasten." Der Ramadan wird beim oberpfälzischen Bayernligisten voll und ganz akzeptiert und respektiert. Und Fritz Lieder würde sowieso keiner mehr ansprechen, ob er mal aussetzen kann...

Kaan Gezer bezeichnet sich selber als gläubigen Menschen. Er geht davon aus, dass es eine höhere Macht gibt, die über uns allen steht. Ob diese nun katholisch, evangelisch oder islamisch interpretiert wird, ist ihm mehr oder weniger egal. „Ich beurteile einen Menschen nicht nach dessen Religion. Jeder darf machen, was er will. Ich bin ein Mensch, der gerne offen lebt.“

Freilich gehören gewisse Riten zum Alltag des gebürtigen Muslimen. Mit dem Ramadan, dem Zuckerfest und den regelmäßigen Gebetszeiten ist er aufgewachsen. Auf Schweinefleisch verzichtet er seit jeher - Gewohnheit, aber auch Überzeugung. Seine Familie und allen voran er handhaben das Glaubensthema aber insgesamt eher liberal. „Früher habe ich die Fastenzeit auch streng durchgezogen. Dann mal sporadisch“, berichtet der Hofer mit türkischer Abstammung. „Als Lehrer an einer Grundschule und Sportler in der Bayernliga habe ich aber für mich selber erkannt, dass ich nicht Höchstleistungen bringen kann, wenn ich verzichte.“

Bei Tageslicht weder zu essen noch zu trinken würden ihn, so hat er am eigenen Leibe in Erfahrung gebracht, in Sachen Energie und emotional zu sehr belasten. Er kann im Mittelfeld der SpVgg Bayern Hof dann nicht so agieren, wie man es von ihm gewohnt ist – und wie er es von sich selber erwartet. "Ich habe vor jedem Respekt, der das durchziehen kann. Mein Ding ist es nicht. Und ich weiß auch, warum..."