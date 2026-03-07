Ralf Schuh wird neuer RWE-Fanbeauftragter Der ehemalige Fanvertreter des Aufsichtsrates startet seine Tätigkeit bei Rot-Weiss ab dem Heimspiel gegen Aue am 14. März. von RWE · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Der neue Fanbeauftragte Ralf Schuh (Mitte) mit seinem Vertreter Patrick Gibicar (links) und RWE-Vorstand Alexander Rang (rechts). – Foto: Rot-Weiss Essen

Verstärkung für die rot-weisse Fanbetreuung: Ab dem 15. März übernimmt Ralf Schuh das Amt des Fanbeauftragten bei Rot-Weiss Essen. Der 63-Jährige, geboren und wohnhaft in Dortmund, ist dem Verein seit Jahrzehnten eng verbunden und bringt neben seiner großen Leidenschaft für RWE auch umfangreiche Erfahrung im Austausch zwischen Fans und Verein mit. Bereits zum Aue-Heimspiel, 14. März, wird er die Arbeit gemeinsam mit seinem Vertreter Patrick Gibicar angehen.

Schuh ist kein Unbekannter Ralf Schuh ist seit Kindheitstagen Fan von Rot-Weiss Essen. Am 14. Juni 1991 trat er dem Verein als Mitglied bei und ist seit vielen Jahren treuer Dauerkarten-Inhaber – zunächst im Georg-Melches-Stadion und anschließend nun im Stadion an der Hafenstraße. Seine tiefe Verwurzelung in der rot-weissen Fankultur zeigt sich auch in seinem Engagement über die Tribüne hinaus: Als Gründungsmitglied der Fan- und Förderabteilung (FFA) setzte er sich früh für eine starke und organisierte Fanvertretung ein. Von 2010 bis 2019 übernahm Ralf Schuh als erster Fanvertreter einen Sitz im Aufsichtsrat von Rot-Weiss Essen und brachte dort die Perspektive der Anhängerschaft auf Vereinsebene ein. Mit seiner ruhigen, sachlichen Art und seiner langjährigen Erfahrung im Dialog zwischen Fans und Gremien ist er für die neue Aufgabe bestens gerüstet.

Beruflich war der gelernte Firmenkundenberater viele Jahre im Bankwesen tätig und befindet sich aktuell im Vorruhestand. Die gewonnene Zeit möchte er nun verstärkt seinem Herzensverein widmen. Freude über Verpflichtung Mit Blick auf seine neue Aufgabe sagt Ralf Schuh: „Zum Erfolg meines Herzensvereins beitragen zu können und den Verein aktiv mitzugestalten, bedeutet mir sehr viel. Besonders wichtig ist mir der konstruktive und respektvolle Dialog mit allen Fans – unabhängig davon, wo sie im Stadion stehen oder wie lange sie RWE schon begleiten. Ich möchte zuhören, vermitteln und gemeinsam Lösungen finden, damit wir als rot-weisse Familie weiter eng zusammenstehen und unseren Verein positiv nach vorne bringen.“